Webmasto Hafta Özeti (27 Ekim – 2 Kasım 2025)

Kasım ayına girerken, teknoloji dünyasında birçok önemli gelişmeyi de arkamızda bıraktık. Yapay zekadan mobil teknolojilere, oyun endüstrisinden sinemaya, donanımdan kripto para piyasasına kadar haftanın en dikkat çeken haberlerini sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (27 Ekim – 2 Kasım 2025)

27 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Meta AI nihayet Türkiye’ye geldi

Yapay zeka asistanı Meta AI, Türkiye’deki kullanıcılar için Türkçe dil desteğiyle ücretsiz olarak yayınlandı. Yeni özellik, gündelik işleri kolaylaştırmak amacıyla öğrenme, içerik oluşturma, kodlama yardımı ve soruları yanıtlama gibi birçok yeteneğe ev sahipliği yapıyor. Meta AI hizmetine Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarının yanı sıra şirketin internet sitesi üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hücresinde asılı olarak bulundu. Olayla ilgili ilk incelemelere göre intihar şüphesi üzerinde duruluyor. Gazeteci Ceylan Sever’in sosyal medya paylaşımına göre Özer’in cezaevindeki psikolojik destek biriminden de belirli aralıklarda destek aldığı biliniyordu.

Nvidia, 5 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket oldu

Nvidia, hisse senetlerindeki rekor artışıyla birlikte 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan dünyadaki ilk şirket oldu. Bu tarihi yükselişte, yapay zeka görevleri için kullanılan GPU’ların tedariki kilit bir rol oynuyor. Şirket son olarak 500 milyar dolarlık yapay zeka çip siparişini ve Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Motorola, Türkiye pazarına geri dönüyor

Motorola, Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini yeniden başlatıyor. İndeks Bilgisayar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, Motorola ürünlerinin distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Papara’nın faaliyet izni durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararı, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak izni sonlandırıyor.

OpenAI tarihi halka arza hazırlanıyor

OpenAI, şirketi 1 trilyon dolara kadar değerleyecek tarihi bir halka arz için hazırlanıyor. Resmi başvuruyu 2026 ortalarında yapmayı planlayan şirket, borsadaki ilk çıkışını 2027’de gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Şirketin bu sermaye toplama hamlesi, CEO Sam Altman’ın veri merkezleri ve çipler dahil 1,4 trilyon dolarlık iddialı altyapı projelerini finanse etmeye odaklanıyor.

Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım

Uber, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağını açıkladı. Şirket, bu yeni merkeze önümüzdeki beş yılda toplam 200 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım kararında, Türkiye’nin hızla büyüyen Ar-Ge altyapısı ve mühendislik alanındaki yetenekli insan kaynağının kalitesinin belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı

Apple’ın piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu dikkat çekici başarı, çeyreklik mali sonuçların açıklanmasından yalnızca günler önce geldi. Apple daha önce 1, 2 ve 3 trilyon dolarlık eşikleri aşan ilk şirket olsa da bu kez 4 trilyon dolara ulaşan üçüncü şirket olarak kayıtlara geçti.

Dijital platformlara yönelik ek vergi teklifi

MHP, yabancı dijital medya platformlarından elde edilen reklam gelirleri üzerindeki vergi oranını artırmayı amaçlayan yeni yasa teklifini TBMM’ye sundu. Söz konusu teklif, mevcut yüzde 7,5 olan vergi oranının yüzde 12,5’e çıkarılmasını hedefliyor. Düzenlemenin temel gerekçesi ise ulusal/yerel medyanın korunması ve desteklenmesi olarak vurgulanıyor.

Galaxy S26’nın çıkış tarihi ertelendi

Samsung Galaxy S26 serisinin lansmanı, şirket kararıyla 2026 yılının Şubat ayı sonuna ertelendi. Bu dikkat çeken karar, Galaxy S9’dan bu yana ilk kez Samsung’un amiral gemisi serisini Ocak yerine Şubat’ta tanıtması anlamına gelebilir. Yeni seride Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin yer alacağı, daha önce konuşulan isim değişikliği planlarından vazgeçildiği vurgulanıyor.

Gıda Dedektifi’nin X hesabına erişim engeli

Gıda Dedektifi adlı X (eski adıyla Twitter) hesabı bu hafta mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime engellendi. Sayfanın sahibi olan Musa Özsoy, market raflarındaki ürün içeriklerini analiz ederek özellikle de çocuk ürünlerindeki katkı ve şeker oranlarına dikkat çekiyordu.

Ozan Elektronik Para’ya kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve POS tefeciliği iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında firmanın mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla şirkete kayyum atandı. Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Amazon, 14 bin çalışanı işten çıkarıyor

Amazon, yaklaşık 14 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu kesintilerin depo ve lojistik çalışanlarını etkilemediği, yalnızca kurumsal personelleri ilgilendirdiği vurgulanıyor. Şirket, daha yalın bir yapı organize etmek amacıyla yapay zeka teknolojilerinden destek alacak.

İnsansı ev robotu NEO ön siparişe açıldı

1X şirketi, ev işlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan insansı robotu NEO’yu ön siparişe sundu. Robot, ilk aşamada otonom öğrenme için gerekli veriyi toplamak amacıyla, kullanıcının onayıyla bir insan teleoperatör tarafından uzaktan kontrol edilecek ve ev içini görecek. Şirket gizlilik endişelerine karşı kullanıcıya yasak bölgeler belirleme gibi kontroller sunarken, robotun fiyatı 20 bin dolar olarak belirlendi.

Battlefield 6’nın Battle Royale modu REDSEC ücretsiz çıktı

Battlefield 6 için Battle Royale modu Battlefield: REDSEC adıyla resmen duyuruldu ve oyunun 28 Ekim tarihinde yayınlanacağı açıklandı. REDSEC’in piyasaya sürülüşü, ana oyun Battlefield 6’nın 1. Sezon güncellemesiyle aynı güne denk geliyor. Battlefield REDSEC yapımı, oynaması ücretsiz olarak çıkacak.

Vikipedi rakibi Grokipedia resmen yayınlandı

Elon Musk, xAI şirketi aracılığıyla yapay zeka tabanlı ansiklopedi Grokipedia’yı kullanıcılara sundu. Vikipedi platformuna rakip olarak lanse edilen platform, ilginç bir şekilde çoğu makaleyi doğrudan rakibinden kopyalıyor.

Hello Kitty animasyon filmi duyuruldu

Hello Kitty’nin animasyon filmi resmen duyuruldu. Warner Bros. ve New Line Cinema tarafından geliştirilen projenin büyük bir gişe başarısı elde etmesi bekleniyor. Merakla beklenen film, Temmuz 2028 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

Tim Cook, yapay zekalı Siri için 2026’yı gösterdi

Apple CEO’su Tim Cook, yapay zeka desteğiyle güçlendirilen yenilenmiş Siri’nin 2026 yılında geleceğini bildirdi. Yeni Siri, Apple’ın yapay zeka yarışında büyük bir dönüş yapmasını sembolize edecek. Yenilenen asistan aracının iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte 2026 yılının Mart/Nisan aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Western Union kripto para piyasasına giriyor

Western Union, ilk stablecoin’i US Dollar Payment Token (USDPT) ile kripto çağına ayak uydurmaya başlayacak. Solana blok zinciri üzerine inşa edilen projenin 2026’nın ilk yarısında başlayacağı açıklandı. ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenecek olan USDPT, federal olarak denetlenen Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek.

OpenAI kâr amacı güden bir şirkete dönüştü

OpenAI, şirket değerlemesini yaklaşık 500 milyar dolara çıkaran yeniden sermayelendirme sürecini nihayet tamamladı. Bu önemli dönüşüm ile beraber Microsoft’un şirketteki yaklaşık yüzde 27’lik hissesi resmiyet kazandı. Yeni yapılanmayla birlikte OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen orijinal misyonunun OpenAI Foundation tarafından kontrol edileceği açıklandı.

Apple Watch’a özel WhatsApp uygulaması geldi

WhatsApp, Apple Watch için yeni ve kapsamlı bir uygulamaya sahip olacak. Merakla beklenen uygulamanın Beta sürümü TestFlight üzerinden test ediliyor. Yeni uygulama, kullanıcıların artık sadece bildirimlerle sınırlı kalmamasını hedefliyor. Fakat ne yazık ki uygulamanın iPhone’lardan bağımsız çalışmayacağı ifade ediliyor.

Galaxy S26 serisinin işlemcisin doğrulandı

Samsung, önümüzdeki yılın amiral gemisi modellerinde Exynos işlemcilerinin rekabet gücünü artıracağını bildirdi. Şirketin Galaxy S26 serisinde yer alacak Exynos 2600 çipi için resmi onay geldi. Yeni Exynos 2600 işlemcisi, Samsung Foundry’nin 2 nanometre (nm) süreciyle üretilecek.

Apple, Türkiye’de App Store fiyatlarını artıracağını duyurdu

Apple, dünya çapında App Store genelinde fiyatların tutarlılığını korumak için önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Şirket, 17 Kasım’da Türkiye, Polonya ve İsviçre’de uygulama mağazası için fiyat güncellemesi yapacağını doğruladı. Düzenlemenin temel nedenleri arasında döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ülkelere özel vergi mevzuatlarındaki değişiklikler yer alıyor.

Simpsonlar, Fortnite evrenine geldi

Fortnite ve The Simpsons etkinliği bu hafta resmi olarak başladı. Simpsonlar dizisinin eğlenceli dünyasından esinlenen yeni bir Battle Royale adası oyuna eklendi. Etkinlikte Mr. Burns’ün Nükleer Santrali, Moe’nun mekanı ve Krusty Burger gibi Springfield’ın tüm karakteristik yerlerini içeren özel bir ada bizleri karşılıyor.

El konsolu üreticisi AYANEO akıllı telefon pazarına giriyor

Taşınabilir oyun konsolları ve mini PC’leriyle tanınan AYANEO, ilk oyun akıllı telefonunu duyurdu. AYANEO Phone’un kısa tanıtım videosu, arka yüzeyinde çıkıntısı olmayan, tamamen gövdeye entegre edilmiş iki kamera sensörüne sahip olan sade bir tasarıma işaret ediyor.