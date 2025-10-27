MHP’den dijital platformlara yönelik yeni yasa teklifi: Ek vergiler yolda

Reklam

MHP, yabancı dijital medya platformlarından elde edilen reklam gelirleri üzerindeki vergi oranını artırmayı amaçlayan yeni yasa teklifini TBMM'ye sundu.

Söz konusu teklif, mevcut yüzde 7,5 olan vergi oranının yüzde 12,5'e çıkarılmasını hedefliyor.

Düzenlemenin temel gerekçesi ise ulusal/yerel medyanın korunması ve desteklenmesi olarak vurgulanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni bir yasa teklifi sosyal medyada oldukça dikkat topladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) imzasıyla gelen bu teklif, yabancı dijital medya kuruluşlarının ülkemizdeki faaliyetlerinden elde etmiş olduğu reklam gelirlerini hedef alıyor.

Söz konusu yasa teklifinin TBMM’de kabul edilmesi halinde Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji devleri ciddi vergi oranlarıyla karşı karşıya kalacak. Teklif, mevcut yüzde 7,5 olan vergi oranının yüzde 12,5’e çıkarılmasını hedefliyor.

Reklam

Yerel dijital medyanın desteklenmesi amaçlanıyor

Yeni yasa teklifindeki temel motivasyon, ülkenin milli sermayesinin yurtdışına çıkışını kontrol altına almak ve bu ek geliri ulusal ile yerel medyayı desteklemek için kullanmak olarak belirtiliyor. Yabancı teknoloji devlerinin reklam pazarlarındaki güçlü konumu karşısında zorluk yaşayan yerel hizmetlerin korunması amaçlanıyor.

Fakat şu anda bu vergi artışının dijital hizmetlerin fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ise kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Dikkat çeken yasa teklifinin detayları ve hangi platformları ne yönde etkileyeceği gibi konular şimdilik belirsizliğini koruyor.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir konuya ilişkin sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

YABANCI DİJİTAL MEDYA PLATFORMLARI’NDAN ALINAN VERGİLER ARTTIRILARAK MİLLİ DİJİTAL MEDYA PLATFORMLARIMIZ GÜÇLENDİRİLMELİ Dijital medya organları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ve yaygın biçimde kullanılmasının yanında, ülkemizin milli sermayesinin yurtdışına çıkışına… pic.twitter.com/okl83npOjj — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) October 26, 2025

“Dijital medya organları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ve yaygın biçimde kullanılmasının yanında, ülkemizin milli sermayesinin yurtdışına çıkışına aracılık eden bir sektör olarak da öne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa kullanıcı bilgilerinin yanı sıra reklam uygulamalarının kaydırıldığı sosyal medya mecraları, hatalı ve suistimale açık verilerle hizmet sunucularımızın yanında üreticilerimizi de mağdur etmektedir. Bu şartlarda yabancı menşeli dijital medya platformlarına uygulanan vergi tarifesinin yerli firma ve sektörlerimizle ülkemizin menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi zaruri bir hal almıştır. Bu kapsamda, “5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında hazırladığımız düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeli dijital medya platformlarının ödediği dijital hizmet vergisi oranını %7,5’den %12,5’e çıkarılmasını öngören kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Kanun teklifimiz ile milli dijital medya platformlarımızın rekabetteki konum ve koşullarını güçlendirmek istemekle beraber, Türkiye’deki reklamcılık faaliyetlerinin televizyon, radyo, gazete ve dergiler gibi alanlarda daha fazla yer bulmasını amaçlıyoruz. Böylelikle genel ve yerel medya organlarımızın yaşadığı mali sorunlar karşısında hakkaniyetli bir yaklaşım benimsenerek, imkanlarının arttırılmasını arzu ediyoruz. Ayrıca vermiş olduğumuz bu kanun teklifi, yine daha önce TBMM’ye sunduğumuz “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tüzel kişiliklerinin yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarındaki reklam harcamalarına sınır getirilmesi” hakkındaki kanun teklifimiz ile beraber aynı amaca hizmet etmektedir. Türk medyasını ve milli dijital platformlarımızı korumak ve güçlendirmek amacıyla sunduğumuz tekliflerin kanunlaşması milli çıkarlarımız için büyük öneme sahiptir.”