Nvidia, 5 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olarak tarihe geçti

Nvidia, hisse senetlerindeki rekor artışıyla birlikte 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan dünyadaki ilk şirket oldu.

Bu tarihi yükselişte, yapay zeka görevleri için kullanılan GPU'ların tedariki kilit bir rol oynuyor.

Şirket son olarak 500 milyar dolarlık yapay zeka çip siparişini ve Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Nvidia tarihe geçen bir başarıya imza attı. Şirket, tarihte 5 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket oldu.

Çip üreticisinin hisseleri bugün Wall Street’teki açılışta yüzde 4,91 artış kaydederek 210,90 dolara çıktı. Nasdaq’taki NVDA hisseleri yalnızca bu sene yüzde 50 değerle büyük bir başarı kaydetti.

Nvidia bunu nasıl başardı?

CNBC’ye göre Nvidia’nın mevcut başarısı, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla doğrudan bağlantılı bir şekilde ilerliyor.

Jensen Huang liderliğinde hareket eden şirket, yapay zeka görevlerinde de kullanılan grafik işleme birimleri olan GPU’ları tedarik etme konusunda dünya çapında oldukça iyi bir konumda yer alıyor.

Nvidia, yapay zeka çipi siparişlerinin toplamının 500 milyar dolar olduğunu duyurdu. Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple önümüzdeki beş yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri’ne 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Öte yandan Nvidia’nın bu dikkat çeken başarıya ulaşması, Apple’ın 4 trilyon dolar değere ulaşmasından yalnızca bir gün sonra geldi.

Nvidia’dan Nokia’ya 1 milyar dolar yatırım

Nokia bu hafta Nvidia’dan 1 milyar dolarlık yatırım alacağını duyurdu. Finlandiyalı üreticinin hisseleri bir günde yüzde 30’a yakın değer kazandı.

Bu dikkat çekici yatırım, Nvidia’nın tanesi 6,01 dolardan satın alacağı 166 milyondan fazla yeni hisse senedinin ihracı yoluyla gerçekleştirilecek. Nokia bu fonu yapay zeka ve bağlantı projelerini hızlandırmak için kullanmayı planlıyor.

Yapılan basın açıklamasına göre iki büyük şirket, finansal katkının yanı sıra yeni 6G teknolojisi geliştirmek için ortaklık kurdu. Nokia, 5G ve 6G yazılımlarını Nvidia çiplerinde çalışacak şekilde uyarlayacak.

Böylelikle iki firma arasında yapay zeka odaklı ağ çözümleri konusunda iş birliği sağlanacak. Nvidia, Nokia’nın teknolojisini gelecekteki yapay zeka altyapı planlarına dahil etme yetkisine de sahip olacak.

Dipnot: Yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca okurları bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.