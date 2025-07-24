Twitter iki yıl önce “X” oldu: Şimdiye kadar neler değişti?

Milyarder iş insanı Elon Musk bundan tam iki yıl önce Twitter platformunu “X” olarak yeniden markalaştırdı. Musk’ın platformu 44 milyar dolar karşılığında satın almasıyla birlikte başlayan bu dönüşüm, “Twitter’dan geriye ne kaldı?” sorusunu da eski sosyal medya kullanıcılarının akıllarına getiriyor.

Elon Musk’ın bu radikal değişim süreci hem kullanıcı alışkanlıklarını hem de sosyal medya atmosferini ciddi bir şekilde etkiledi. Ayrıca bu geçen zaman içinde hem teknik altyapıda hem de platformun kimliğinde ciddi değişikliklerle karşılaştık.

Peki ya Twitter platformunun X olarak yenilenmesiyle birlikte platformda neler değişti? Bazı kullanıcıların Bluesky ve Mastodon gibi alternatiflere yönelmesine yol açan bu süreçte kullanıcıların beğendiği veya beğenmediği önemli değişiklikleri sizler için bir araya getirdik.

X bugün resmi hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 2 yıl önce kuşu serbest bıraktık” ifadesini kullandı.

2 years ago today, we set the bird free — X (@X) July 23, 2025

Zaman tünelinde minik bir yolculuk yapmaya hazırsanız, hadi başlayalım…

Yeni isim ve logo

Twitter isminin artık tarih olmasıyla birlikte başlayan dönüşümde belki de kullanıcıların en çok canını sıkan unsur, alışıldık “kuş” simgesine veda etmemiz oldu.

Bunun yerine platform siyah-beyaz bir tasarıma geçerek sade bir “X” logosuna yer verdi. Bu tatsız değişiklik kullanıcılar tarafından son derece negatif karşılandı.

Tweet ve Retweet’e veda

“Twitter” kelimesinden yola çıkarak oluşturulan “Tweet” ve “Retweet” gibi kavramlar da artık hayatımızdan çıktı. Elon Musk bu hamleyle birlikte adeta Twitter’ı tarihe gömmeye kararlı olduğunu bizlere net bir şekilde gösterdi.

X platformu “Tweet” ibaresi yerine kullanıcılara “gönderi” ya da “post” kelimelerini önerdi. “Retweet” yerine ise son derece özgünlükten uzak, sade bir “Yeniden paylaşma” ibaresi eklendi.

Reklam/gelir paylaşımı sistemi

Elon Musk’ın X’inin olumlu karşılanan nadir yeniliklerinden biri de reklam/gelir paylaşımı sistemi oldu. Platform artık içerik üreticilerine reklamlardan pay ödemeye başladı.

Fakat elbette ki bu reklam ücretlerinin son derece ufak meblağlar olduğu biliniyor. Aynı zamanda gelir paylaşım sisteminin ek de şeffaf olmadığı yönünde eleştiriler öne çıkıyor.

Mavi tik ücretli hale geldi

Daha önce Twitter Blue olarak hizmet veren ücretli abonelik sistemi de değişti. Daha önce platform, tüm ünlü ve tanınmış kişilere küçük bir onay sürecinin ardından ücretsiz olarak mavi tik veriyordu.

Şimdi ise X Premium ile birlikte daha uzun gönderiler, daha uzun videolar ve reklam gelirinden pay alma gibi işlevler sunuluyor. Mavi tik de artık ünlü/ünsüz ayırt etmeksizin para ödeyen tüm kullanıcılara dağıtılıyor.

İçerik moderasyonu

Elon Musk, X’in “ifade özgürlüğü” konusunda öne çıkan platformlardan biri olmasını amaçlıyordu. Milyarder iş insanı ve girişimci bu doğrultuda içerik moderasyonunu ciddi bir ölçüde azalttı. Hatta büyük oranda bu iş yapay zekaya devredildi.

Fakat ne yazık ki Musk’ın bu noktada hayali pek de başarılı olmuş görünmüyor. Zira içerik moderasyonunun azaltılmasıyla beraber platformda nefret söylemi ve manipülatif bilgilerin hızla yayıldığı görüldü.

Banka entegrasyonu ve “Super App” hayali

Elon Musk, uzun yıllardır sahibi olduğu “x.com” alan adını en başından beri aslında bir “Super App” haline getirmeyi amaçlıyordu. Bu bağlamda Twitter’ı satın alan isim, bir süredir uygulamayı daha geniş bir perpespektife oturtmaya çalışıyor.

Yakın zaman önce XChat adlı kripto şifrelemeli mesajlaşma sistemi tanıtıldı. Bu yenilik, platformdaki “Doğrudan Mesajlar” (DM) sekmesinin yerini almaya hazırlanıyor. Şu anda kısıtlı sayıda Premium abonesiyle test edilen yenilik yakında daha fazla kullanıcıya ulaşacak.

Bununla birlikte uygulamayı bir finans merkezi haline getirmek isteyen Musk, X’e ödeme sistemi, cüzdan ve finansal birtakım araçlar entegre etmeye başladı. Fakat bunun geniş kullanıma ne zaman sunulacağı şu anda merak konusu.

Grok AI sohbet robotu

Bazı kullanıcılar tarafından sıklıkla yararlanılan, bazıları tarafından ise eleştiri oklarının hedefi olan Grok AI son dönemlerde birtakım tartışmalara yol açtı. Grok’un küfürlü ve hakaret içerikli yanıtlar vermesi kısa sürede dünya çapında tepki çekti. Hatta Türkiye’den Grok’a erişim engeli kararı bile getirildi.

Yine de Grok AI, ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerine karşı ciddi ölçüde meydan okuyor. Grok’un yapay zeka görüntü oluşturma özelliği de birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Diğer küçük yenilikler

Son iki yılda X platformunda gördüğümüz değişikliklerden bir diğeri de algoritma konusunda oldu. “Takip edilenler” yerine “Senin için” akışı öne çıkarılmaya başlandı. Bu sekmeye daha çok etkileşim alan içerikler dahil edildi.

Öte yandan kullanıcılar gönderi düzenleme ve yer imi klasörleri gibi araçlardan da yararlandı. Profilde yer alan “Beğeni” sekmesi isteğe bağlı olarak “özel” hale getirildi.

Sonuç: Kullanıcı sayısındaki büyük düşüş

Tüm bu faktörler doğrultusunda X kaçınılmaz bir şekilde dünya çapında milyonlarca kullanıcı kaybetti. Uzun yıllardır hayatımızda olan Twitter artık pek çok kişi için “nostaljik ve hoş bir hatıra” olarak hafızalara kazındı.

Kullanıcıların bir kısmı bu süreçte Threads, Bluesky ve Mastodon gibi çeşitli alternatif mecralara yönelim gösterdi.

Sonuç olarak o özlemle anımsadığımız “kuş” artık uçtu. Yine de internetin derinliklerinde, yahut hafızamızın bir köşesinde “Twitter” isminin yeri halen ayrı… “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” dercesine, geçmişin yankısını hala duymak mümkün.