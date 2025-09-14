iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra modelleri iddialı özellikleri ile “2025’in en iyi telefonları” arasında rekabet ediyor. Bir tarafta “iOS’un yeni kralı” yer alırken, diğer yandaysa “en güçlü Android telefon” bulunuyor.

Apple’ın yeni modeli yenilenen şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda buhar odası soğutma sistemi, A19 çipi ve şimdiye kadar bir iPhone’da görülen en büyük pil ömrü ile öne çıkıyor.

Samsung’un üst düzey telefonu ise Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipiyle üst düzey bir performans vaat ederken, aynı zamanda S Pen dijital kalem desteği ve olağanüstü mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle adından söz ettiriyor.

Peki ya 2025 yılında piyasadaki en iyi telefon hangisi? Teknoloji meraklıları arasında yaygın olan bu sorunun yanıtını aramak için iPhone 17 Pro Max’i Galaxy S25 Ultra ile karşılaştırdık. Hazırsanız, hadi cevaba birlikte ulaşalım.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: Detaylı karşılaştırma

Detaylı bir incelemeye geçmeden önce Samsung Galaxy S25 Ultra ile iPhone 17 Pro Max modellerinin teknik özelliklerine göz atmakta fayda olacak. İki amiral gemisi akıllı telefon modelinin donanım ayrıntıları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Boyutlar 16,34 x 7,8 x 0,88 cm 16,28 x 7,76 x 0,82 cm Ağırlık 231 gram 218 gram Ekran Super Retina XDR

OLED teknolojisi

1.000 nit tepe parlaklığı (3.000 dış mekan) 6,8 inç Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük 2868 x 1220 piksel 3120 x 1440 piksel Yenileme hızı 120 Hz’e kadar yenileme hızı 120 Hz’e kadar yenileme hızı Maksimum parlaklık 3.000 nit tepe parlaklık 2.600 nit tepe parlaklık İşlemci A19 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi 12 GB 12 GB İşletim sistemi iOS 26 Android 15 Dahili depolama alanı 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB 256 GB, 512 GB ve 1 TB Kamera Ana kamera: 48 MP

Ultra geniş kamera: 48 MP

Telefoto kamera: 48 MP

Ön kamera: 18 MP Ana kamera: 200 MP

Telefoto kamera: 10 MP

Telefoto kamera: 50 MP

Ultra geniş açılı kamera: 50 MP

Ön kamera: 12 MP Optik yakınlaştırma 4x ve 8x zoom 3x ve 5x zoom Pil kapasitesi 5.088 mAh batarya

37 saate kadar video oynatma 5.000 mAh batarya Renk seçenekleri Kozmik Turuncu

Koyu Mavi

Gümüş Titanyum Siyah, Titanyum Gri, Titanyum Menekşe, Titanyum Sarı, Titanyum Mavi, Titanyum Yeşil, Titanyum Turuncu Diğer özellikleri Apple Intelligence, Dynamic Island, Çift SIM, Face ID, IP68 su geçirmezlik, MagSafe, Ceramic Shield, True Tone, kaza algılama, uydu bağlantısı Galaxy AI, 5G, Wi-Fi 7, Çift SIM, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, S Pen, ekran içi parmak izi sensörü, yüz tanıma, IP68 su geçirmezlik, Kablosuz şarj, 45W hızlı şarj Başlangıç ​​fiyatı 119 bin 999 TL 83 bin 499 TL

Teknik tabloya göz attıysanız, daha derinlemesine bir karşılaştırma yapalım… Tasarımından pil ömrüne, performanstan ekran kalitesine, yazılım desteğinden fiyat etiketine kadar kapsamlı bir inceleme için sayfayı aşağı kaydırmaya başlayabilirsiniz.

Tasarım, boyut ve ağırlık

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Avantajları • Tasarımda yıllar sonra ilk kez bu kadar radikal değişiklikler sunuluyor

• Daha ince çerçeveler

• Daha küçük bir Dinamik Ada • Köşeli ve simetrik tasarım beğeni topluyor

• Rakibinden 13 gram daha hafif yapıya sahip Dezavantajları • Bazı kullanıcılar yenilenen tasarımı Google Pixel telefonlara benzeterek eleştiriyor

• Yeni renk seçenekleri bazı kullanıcılar için fazla “cırtlak” görünüyor • Köşeli tasarımı tek elle kullanımda biraz zorluk çıkarıyor

• Bazı kullanıcılar kamera lenslerinin tasarımını eleştiriyor

iPhone 17 Pro Max, önceki modele kıyasla tasarımda bir adım öne çıkıyor. Yekpare alüminyum gövde ve neredeyse tüm üst arka yüzeyi kaplayan yeni bir kamera modülü dikkat çekiyor. Cam artık tüm arka yüzeyi kaplamıyor ve kablosuz şarj için dikdörtgen bir alana dönüşüyor.

Galaxy S25 Ultra ise daha klasik bir Samsung tasarımını koruyor. Cihaz, düz çizgilere sahip önceki nesil modellere göre biraz daha yuvarlak hatlara ve titanyum kaplamaya ev sahipliği yapıyor.

Boyut ve ağırlık açısından ise birbirlerine oldukça benziyor. Amiral gemisi iPhone modelinin boyutları 16,34 x 7,8 x 0,88 cm ve ağırlığı 231 gram olarak karşımıza çıkarken, Samsung’un üst düzey telefonunun boyutları 16,28 x 7,76 x 0,82 cm ve ağırlığı 218 gram olarak sunuluyor.

Kazanan: Her iki cihaz da da titanyum malzeme tercih ediliyor. Fakat temel farklar estetik ergonomi kısımlarında yatıyor. Samsung cihazı daha keskini hatları ve geniş yapısıyla öne çıkarken, iPhone 17 Pro Max’in ise yuvarlak köşeleri ve 10 gram daha hafif kasası dikkat yaratıyor. Kolay taşınabilir yapıya sahip cihazlar telefonlar bu konuda berabere kalıyor. Seçim, kullanıcının kişisel zevkine bağlı değişkenlik gösteriyor.

Ekran

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Avantajları • Üst düzey renk doğruluğu sunuluyor

• ProMotion teknolojisi ile akıcı bir mobil deneyim

• 3.000 nit tepe parlaklık ile rekor kırıyor • Ekran çözünürlüğüyle rakibini geride bırakıyor.

• 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuluyor

• Cihaz S Pen entegrasyona sahip Dezavantajları • Rakibinden daha zayıf ekran çözünürlüğüne sahip

• S25 Ultra’nın aksine dijital kalem desteği bulunmuyor • Ekran parlaklığı konusunda rakibinin gerisinde kalıyor

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra ekran konusunda piyasadaki en iyi seçenekler arasında gösteriliyor. Apple’ın cihazında OLED teknolojisine sahip 6,9 inç panel yer alıyor. Rakibinde ise 6,9 inçlik AMOLED 2X panel bulunuyor.

İki cihazın ekran özellikleri arasında en büyük fark maksimum parlaklık sınırları oluyor. iPhone 17 Pro Max cihazı 3.000 nite ulaşırken, Samsung’un modeli 2.600 nit seviyesiyle sınırlı kalıyor.

Çözünürlük açısından çok fazla fark bulunmuyor. En gelişmiş iPhone modeli 2.868 x 1.220 piksel çözünürlüğe ev sahipliği yaparken, Samsung’da ise 3.120 x 1.440 piksel çözünürlüğe yer veriliyor. Her iki cihaz da 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızları sunuyor.

Kazanan: Galaxy S25 Ultra, ekran konusunda rakibine kıyasla daha yüksek çözünürlük kalitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca S Pen desteği sayesinde iPhone 17 Pro Max’e kıyasla daha çok yönlü bir deneyime kapı aralıyor. Fakat Apple cihazı, renk doğruluğu ve akıcılık konusunda daha avantajlı görünüyor.

Kamera

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Avantajları • Ön kamera 18 megapiksele yükseltiliyor

• Telefoto lens 12 megapikselden 48 megapiksele yükseliyor

• ProRes kayıt özelliği ile olağanüstü video çekimleri vadediliyor • 200 megapiksel ana kamerasıyla zirvede bulunuyor

• Üstün zoom yeteneklerine sahipiki adet telefoto lens mevcut Dezavantajları • Diğer kameralar aynı kalıyor • Ön kamera 12 megapikselde sabit kalıyor

iPhone 17 Pro Max kamera tarafında önemli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Telefoto lens (8x) 12’den 48 megapiksele yükselirken, ön kameranın çözünürlüğü 18 megapiksele çıkıyor. Diğer sensörler ise ana ve ultra geniş açı için 48 megapikselde kalıyor.

Daha detaylı incelemek isteyenler için iPhone 17 Pro Max’in kamera özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ana kamera : 48 megapiksel, f/1.78 diyafram, 12 megapiksel 2X telefoto yeteneği ve 1.22 mikron piksel

Telefoto kamera : 48 megapiksel, f/2.8 diyafram açıklığı, 48 megapiksel için 4X optik zoom ve 12 megapiksel için 8x optik zoom

Ultra geniş kamera : Piksel birleştirmeli 48 megapiksel, tam çözünürlükte 0,7 mikron pikselli f/2,2 diyafram açıklığı veya 24 megapikselde 1,4 mikron piksel ve 13 mm odak uzaklığı

Selfie kamerası: Geniş görüş alanı için Center Stage özelliğine sahip 18 megapiksel ön kamera ve iPhone’u döndürmeden portre ve manzara modları arasında geçiş yapma olanağı mevcut

Galaxy S25 Ultra modeli 200 megapiksel ana sensör, 10 megapiksel ile 50 megapiksellik iki telefoto lens ve 50 megapiksel ultra geniş açılı lensle etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kalıyor.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra’nın kamera özellikleri şöyle:

Ana kamera : 200 megapiksel, f/1.7, Super Quad Piksel otofokus, OIS

Telefoto kamera : 50 megapiksel, f/3.4, 5x optik zoom, Quad Pixel otofokus, OIS

Telefoto kamera : 10 megapiksel, f/2.4, 3x optik zoom, Dual Pixel otofokus, OIS

Ultra geniş kamera : 50 megapiksel, f/1.9, 120 derece görüş alanı

Selfie kamerası: 12 megapiksel ön kamera

Kazanan: Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu 200 MP’lik ana kamerası ve neredeyse “rakipsiz” denebilecek optik zoom yetenekleri ile çok yönlülük konusunda zirvede bulunuyor. iPhone 17 Pro Max’in avantajlı olduğu noktalar arasında ise ProRes video kayıt özelliği ve gelişmiş portre modu işlevi oluyor.

Batarya

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Avantajları • Şimdiye kadar bir iPhone’da görülen en yüksek pil ömrüne sahip

• 5.088 mAh bataryayla rakibini geride bırakıyor

• Yalnızca 20 dakikada yüzde 50 şarj dolumu vaadediliyor • 5.000 mAh pil kapasitesi ile tam gün yetecek bir batarya performansı sunuluyor

• 45W hızlı şarj desteğiyle rakibini geçiyor Dezavantajları • Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor • Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor

Batarya performansı konusunda her iki cihaz da birbirine yakın bir performans ortaya koyuyor. iPhone 17 Pro Max şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip Apple telefonu olarak dikkat topluyor. Fakat Galaxy S25 Ultra’nın da rakibinden altta kalır tarafı yok gibi görünüyor.

Apple’ın performans canavarı telefonu 5.088 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Apple bu sayede kullanıcılara 37 saate kadar video oynatma sözü veriyor. Cihaz, 40W hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapıyor. Şirket, yalnızca 20 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 50’ye kadar şarj dolumu vaat ediyor.

Samsung’un amiral gemisi ise 5.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Kablosuz şarj desteğine de sahip olan model, 45W hızlı şarj desteğiyle uzun ömürlü bir batarya performansı sağlıyor.

Kazanan: Apple’ın yeni amiral gemisi telefonu şimdiye kadarki en uzun pil ömürlü iPhone modeli olarak öne çıkıyor. Pil konusunda Apple cihazı liderliği ele alıyor. Fakat hızlı şarj noktasında Galaxy S25 Ultra, 45W’lık gücüyle önde yer alıyor.

Donanım ve performans

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Avantajları • A19 Pro çipiyle güçlü ve verimli bir performans sunuluyor

• Akıcı ve stabil performans sağlanıyor

• Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini destekliyor • Galaxy AI yapay zeka özelliklerini destekliyor

• Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipiyle üst düzey performans

• Aynı anda birden fazla uygulamayı sorunsuz kullanabilirsiniz

• DeX moduyla telefonu masa bilgisayara dönüştürmek mümkün Dezavantajları • Kapalı dosya sistemi

• Sınırlı bağlantı seçenekleri • Yoğun yük altında performans düşüşü görülüyor

iPhone 17 Pro Max, 6 CPU çekirdeği ve 6 GPU çekirdeğine sahip yeni A19 Pro çipiyle geliyor. Ayrıca önceki nesle kıyasla yüzde 40’a kadar daha fazla sürdürülebilir performans vaat ediyor.

2025’in en iyi telefonları arasında gösterilen iPhone 17 Pro Max’te monoblok tasarımda geliştirilen yeni bir termal sistemden oluşan bir soğutma sistemi yer alıyor. Sistem, deiyonize suyla dolu bir buhar odası kullanarak ısıyı tüm sisteme dağıtıyor. Böylelikle seleflerinin titanyumundan 20 kat daha iyi bir ısı dağılımı verimliliği ortaya koyuluyor.

Galaxy S25 Ultra ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite çipinden güç alıyor. Aynı zamanda cihazda Adreno GPU mevcut. Samsung buhar odası ısı dağıtım sistemini yüzde 40 artırıyor. Bu da uzun süreli kullanım sırasında tam performans vaat ediyor. Işın izlemede yüzde 40’a varan iyileştirme, oyunlarda yüzde 18 daha fazla FPS ve yüzde 40 daha güçlü NPU sağlanıyor.

Kazanan: Aslında bu konuda kesin bir kazanan olduğunu söylemek zor. Apple daha çok verimlilik ve istikrara odaklanırken, Samsung ise ham güce ve daha fazla RAM’e odaklanıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı, hangisine daha çok ihtiyacınız olduğunda yatıyor.

Yazılım ve güncelleme desteği

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Avantajları • Resmi olarak açıklanmasa da 7-8 yıla kadar güncelleme alması bekleniyor

• Apple ekosistemiyle tam uyumluluk

• Basit ve kullanışlı bir mobil arayüz • 7 büyük Android ve One UI güncellemesi alacak

• One UI arayüzü birçok kişiselleştirme seçeneği sunuyor

• Bölünmüş ekran ve pencere modu gibi çoklu görev işlevleri bulunuyor Dezavantajları • Kapalı ekosistem

• Mobil uygulamalar yalnızca App Store üzerinden indirilebiliyor • Birtakım özellik ve ayarlar bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

2025’i en iyi telefonları arasında rekabet eden iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra’nın yazılım destekleri de oldukça benzerlik taşıyor.

Samsung bir süredir amiral gemisi telefonlarına 7 büyük Android güncellemesi desteği sağlıyor. Yani kutudan Android 15 ile çıkan Galaxy S25 Ultra’nın Android 22 güncellemesine kadar yazılım desteği almayı sürdüreceği biliniyor.

iPhone 17 Pro Max’in kaç yıl boyunca yeni iOS güncellemelerini destekleyeceği henüz ne yazık ki duyurulmadı. Fakat Apple’ın iOS 26’yı iPhone 11 de dahil olmak üzere birçok eski modeline halen dağıtmaya devam ettiği göz önüne alınırsa, şirketin rakibinden pek geri kalmadığını söylemek mümkün.

Performans canavarı Samsung modeli Google tarafından geliştirilen Android 16 işletim sistemini temel alan özelleştirilmiş One UI 8 kullanıcı arayüzünü destekliyor. Bu sayede kullanıcılara birçok ilgi çekici Galaxy AI yapay zeka özelliği sunuluyor.

iPhone 17 Pro Max ise iOS 26 işletim sistemi ile piyasaya duyuruldu. Kullanıcı dostu bir mobil deneyime kapı aralayan cihaz, Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile iddialı işlevlere ev sahipliği yapıyor.

Kazanan: iPhone 17 Pro Max’in kaç yıl güncelleme desteğine sahip olacağı bilinmediği için Galaxy S25 Ultra’nın yazılım desteği konusunda 7 yıl güncelleme vaadiyle liderliği üstlendiğini söyleyebiliriz. Fakat Apple cihazının da uzun yazılım garantisine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Fiyat

iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatları arasında ciddi bir fark olduğu görülüyor. Samsung’un amiral gemisinin başlangıç fiyatı 83 bin 499 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yeni üst düzey iPhone’lar ise 119 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Yani iki modelin fiyat etiketleri arasında 36 bin 500 TL’lik büyük bir fark olduğu görülüyor. Hatta öyle ki, Galaxy S25 Ultra’nın en pahalı seçeneği olan 1 TB + 12 GB’lık sürüm 101 bin 499 TL’den sunuluyor. Yani Samsung’un en pahalı telefonu bile iPhone 17 Pro Max’in başlangıç fiyatına ulaşamıyor. iPhone’larda ise fiyatlar 2 TB’lık versiyonda 168 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 17 Pro Max’in fiyatları şu şekilde listeleniyor:

256 GB: 119 bin 999 TL

119 bin 999 TL 512 GB: 131 bin 999 TL

131 bin 999 TL 1 TB: 143 bin 999 TL

143 bin 999 TL 2 TB: 168 bin 999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra’nın fiyatları ise şu şekilde:

12 GB + 256 GB: 83 bin 499 TL

83 bin 499 TL 12 GB + 512 GB: 91 bin 499 TL

91 bin 499 TL 12 GB + 1TB: 101 bin 499 TL

Kazanan: Fiyat etiketleri konusunda iki cihaz arasında olağanüstü bir fark olduğunu görüyoruz. Hal böyleyken, bütçesini ön planda tutan tüketiciler için en iyi telefon modelinin Samsung Galaxy S25 Ultra olduğunu söylemek mümkün.

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: Sonuç

iOS ve Android ekosistemlerinin iki büyük devi boyut, ekran, güç, pil ömrü ve kamera gibi konularda birbirine oldukça benzer performanslar ortaya koyuyor. Dolayısıyla her iki cihazın da kullanıcıları hayal kırıklığına uğratma olasılığı neredeyse yok diyebiliriz.

Fakat yine de iki cihaz arasında doğrudan bir seçim yapmanız gerekiyorsa, bu noktada en zor kısmın hangi işletim sistemini daha fazla beğendiğiniz olacaktır. Fakat bir diğer önemli noktanın fiyat etiketinden geçtiğini de eklemekte fayda var.

Apple ve Samsung’un en iyi telefonları, ülkemizdeki birçok tüketici için son derece yüksek fiyatlardan sunuluyor. Fakat bu konuda Galaxy S25 Ultra’nın biraz daha makul rakamlar sunduğunu söylemek mümkün.

Dolayısıyla “fiyat” sizin için kritik bir faktörse, şüphesiz ki size en uygun model Samsung cihazı olacaktır. Fakat Apple ekosistemini beğeniyor ve iPhone’ların en güçlü özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız iPhone 17 Pro Max elbette size daha uygun model olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)