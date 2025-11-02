El konsolu üreticisi akıllı telefon pazarına girdi: AYANEO Phone duyuruldu

Reklam

Taşınabilir oyun konsolları ve mini PC'leriyle tanınan AYANEO, ilk oyun akıllı telefonunu duyurdu.

AYANEO Phone'un kısa tanıtım videosu, arka yüzeyinde çıkıntısı olmayan, tamamen gövdeye entegre edilmiş iki kamera sensörüne sahip olan sade bir tasarıma işaret ediyor.

Detaylı teknik özellikler henüz açıklanmasa da cihazın Android işletim sistemini kullanacağı tahmin ediliyor.

2020’den beri üst düzey taşınabilir konsollar ve mini PC’ler sayesinde büyüyen Çinli üretici AYANEO, iş akıllı telefon pazarına girdiğini resmen doğruladı. Şirket, ilk oyun akıllı telefonunu piyasaya sürerek şimdi de telefon sektörüne adım atıyor.

Engadget’ın haberine göre bu dikkat çekici hamle, şimdiye kadar Windows tabanlı donanımlarda uzmanlaşmış ve kompakt oyun cihazları tasarlama konusundaki uzmanlığını, giderek daha talepkar hale gelen mobil oyun kitlesine yönelik bir ürüne taşımayı hedefleyen bir şirket için yön değişikliğini temsil ediyor.

AYANEO’nun asıl uzmanlığı, sağlam bir hayran kitlesi oluşturup Steam Deck ve ROG Ally gibi ürünlere rekabetçi alternatifler olarak konumlanan Windows işletim sistemli taşınabilir konsolların geliştirilmesine dayanıyor. Şirket şimdi bu alandaki deneyimini mobil cihazlara taşımaya odaklanıyor.

AYANEO Phone’dan ilk tanıtım videosu geldi

AYANEO Phone’un ilk görsel önizlemeleri, marka tarafından resmi olarak yayınlanan kısa bir tanıtım videosundan geliyor. Videoda, telefonun arka konturunun siyah bir arka planda neredeyse hiç görünmediği sade ve karanlık bir tasarım görülüyor.

Videoda kasaya benzersiz bir şekilde entegre edilmiş, çıkıntısız iki kamera sensörü ortaya çıkıyor. Bu estetik tercih, RedMagic gibi sektördeki diğer köklü markaların tasarımlarında da benzerlikler taşıyan pürüzsüz ve kesintisiz bir yüzey yaratıyor.

Bu ayrıntıların ötesinde, tanıtım videosu cihazın görünümü hakkında daha fazla somut bilgi sunmuyor. Ürünün teknik özellikleri henüz bilinmemekle birlikte, Android işletim sisteminin benimsenmesi neredeyse kesin olarak kabul ediliyor.

“Gerçek oyuncular, oyuncuları tanır”

Projenin kimliği, doğrudan ve hedef odaklı mesajlarla iletiliyor. “Gerçek oyuncular, oyuncuları tanır” sloganıyla karşımıza çıkan ürün, misyonunu da açıkça ortaya koyuyor.

AYANEO oyuncular tarafından, oyunculardan oluşan bir topluluk için geliştirilen bir ürün yaratmak istediğini söylüyor.

Bu kavram, kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına odaklanan bir tasarımı vurgulayan “Gerçekten oyuncular için tasarlanmış bir akıllı telefon” ifadesiyle daha da pekiştiriliyor.

Şirket, bu girişimi “oyuna duyulan gerçek bir sevginin ve hayallerinin peşinden gitme arzusunun meyvesi” olarak tanımlayarak, bu yeni girişimcilik girişiminin arkasındaki temel itici gücün tutku olduğunu vurguluyor.

Türkiye’ye de gelebilir

AYANEO markası şu anda halihazırda Türkiye pazarında faaliyet göstermeye devam ediyor. Şirket, üretmiş olduğu el konsollarını bir süredir ülkemizde de satıyor.

Bu da akıllara AYANEO Phone’un piyasaya sürülmesiyle birlikte Türkiye pazarında da boy gösterebileceğine işaret ediyor. Fakat şimdilik bu konuda resmi bir doğrulama olmadığını belirtmekte fayda var.