Meta AI nihayet Türkiye’de: WhatsApp, Instagram ve Facebook’a yapay zeka desteği

Reklam

Yapay zeka asistanı Meta AI, Türkiye'deki kullanıcılar için Türkçe dil desteğiyle ücretsiz olarak yayınlandı.

Yeni özellik, gündelik işleri kolaylaştırmak amacıyla öğrenme, içerik oluşturma, kodlama yardımı ve soruları yanıtlama gibi birçok yeteneğe ev sahipliği yapıyor.

Meta AI hizmetine Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarının yanı sıra şirketin internet sitesi üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Meta’nın yapay zeka asistan hizmeti Meta AI nihayet Türkiye pazarında kullanıcıların erişimine açıldı. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre araç şu anda ülkemizde Türkçe dil desteğiyle tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

Kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlayan yapay zeka entegrasyonu, gündelik işlerinizi kolaylaştırmak üzere hizmet veriyor. Ek bir uygulama gerektirmeden çalışan araç şu anda Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarına tamamen entegre bir şekilde sunuluyor.

Reklam

Meta AI nasıl kullanılır?

Meta’nın sosyal medya ve mesajlaşma platformlarıyla entegre bir şekilde çalışan yapay zeka hizmeti, uygulamaların arayüzüne eklenen özel mavi daire simgesi ile kolayca başlatılabiliyor.

Örneğin WhatsApp’taki bir grup sohbetinde, yapay zekaya bir soru sormak ya da bir konuya açıklık getirmek amacıyla @Meta AI etiketini girerek asistanla hemen sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

Meta AI pek çok konuda kullanıcıların ihtiyaçlarını anında karşılamaya odaklanıyor. Tatil planlaması, yemek tarifi, film önerisi ve daha çok fazla gündelik konularda yapay zekadan fikir almak mümkün. Öte yandan kodlama ve ödevler gibi daha teknik konularda da hizmetten yararlanılabiliyor.

Öte yandan Meta’nın yapay zeka aracı ile e-posta, sosyal medya gönderisi ve makale gibi metin tabanlı içerikler de rahatlıkla oluşturulabiliyor. Ayrıca AI aracına hangi ton ve tarzlarda bir içerik istediğinizi söyleyerek daha kapsamlı cevaplar almanıza izin veriliyor.

Meta AI ayrıca grup sohbetleri için eğlenceli bir çözüm vaat ediyor. Örneğin bir WhatsApp grubunda yapay zeka etiketlendiğinde, bağlam ve mevcut bilgiler göz önüne alınarak hızlı yanıtlar sağlanıyor. Böylelikle gruplardaki hararetli tartışmalar için yenilikçi bir çözüm üretiliyor.

Öte yandan Meta AI ile görüntü oluşturmak da mümkün. Kullanıcılar ayrıntılı bir prompt metni girerek sıfırdan dijital görüntüler üretebiliyor. İçerik üretme sürecini zenginleştirecek bu yenilik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor.

Kademeli olarak dağıtılıyor

Meta AI’ı henüz göremediyseniz endişelenmeyin. Zira şirket, yapay zeka entegrasyonunu bugün itibarıyla başlattı ve güncelleme kademeli bir şekilde kullanıcıların erişimine sunuluyor.

Şu anda Türkiye’de bazı kullanıcıların erişimine açılan Meta AI muhtemelen bu hafta sonuna kadar ülkemizdeki tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

Meta diğer yapay zekalara yasak getirdi

WhatsApp geçtiğimiz haftalarda dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi. Meta, popüler sohbet uygulamasında üçüncü taraf yapay zeka entegrasyonlarının varlığını yasakladı.

Şimdiye kadar WhatsApp’ta ChatGPT entegrasyonu ile kullanıcılar uygulamadan çıkmadan yapay zeka ile görüşmeye başlayabiliyordu. Öte yandan Perplexity AI ile WhatsApp üzerinden görüntü üretmek de mümkündü. Fakat ne yazık ki ilerleyen aylarda bu durum artık geçerli olmayacak.

WhatsApp, 15 Ocak 2026’dan itibaren ChatGPT, Perplexity AI ve diğer üçüncü taraf yapay zeka araçlarına verdiği resmi desteği sonlandıracak. Meta AI bu tarihten sonra platformdaki tek yapay zeka aracı olarak hizmet verecek.