Motorola yeniden Türkiye’ye dönüyor

2015-2016 yıllarında Türkiye pazarından çekilen Motorola yeniden ülkemize dönüyor. Bir döneme damgasını vuran ikonik telefon üreticisi tekrardan cihazlarını Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaya başlayacak.

Uzun süredir ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermeyen marka, distribütör aracılığıyla yakında Türkiye pazarına dönüş yapacak. Markanın bu geri dönüşüne ilişkin resmi KAP açıklaması gelirken, artık bekleyişin çok fazla sürmeyeceği tahmin ediliyor.

Lenovo’nun çatısı altında faaliyet gösteren Motorola, mobil çözümleriyle ülkemize giriş yapmak için geri sayıma geçti. İndeks Bilgisayar bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı resmi bildirimle beraber Lenovo ile görüşmelere başladığını resmen açıkladı:

“Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Motorola, 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”