Motorola yeniden Türkiye’ye dönüyor

- Motorola, Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini yeniden başlatıyor.
- İndeks Bilgisayar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, Motorola ürünlerinin distribütörlüğü için Lenovo ile görüşmelere başladığını açıkladı.
- Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde katlanabilir Razr serisi ve amiral gemisi Edge modelleri gibi popüler Motorola ürünleri ülkemizde raflara gelmeye başlayacak.
2015-2016 yıllarında Türkiye pazarından çekilen Motorola yeniden ülkemize dönüyor. Bir döneme damgasını vuran ikonik telefon üreticisi tekrardan cihazlarını Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaya başlayacak.
Uzun süredir ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermeyen marka, distribütör aracılığıyla yakında Türkiye pazarına dönüş yapacak. Markanın bu geri dönüşüne ilişkin resmi KAP açıklaması gelirken, artık bekleyişin çok fazla sürmeyeceği tahmin ediliyor.
İndeks Bilgisayar’dan KAP açıklaması geldi
Lenovo’nun çatısı altında faaliyet gösteren Motorola, mobil çözümleriyle ülkemize giriş yapmak için geri sayıma geçti. İndeks Bilgisayar bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı resmi bildirimle beraber Lenovo ile görüşmelere başladığını resmen açıkladı:
“Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Motorola, 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”
Motorola hangi ürünlerle Türkiye’ye gelecek?
KAP açıklamasına göre İndeks Bilgisayar, Motorola’nın akıllı telefon ve aksesuarlarını Türkiye’deki tüketicilerle buluşturacak. Geniş bir ürün kataloğuna ev sahipliği yapan marka, her segment için ilgi çekici ürünlerle karşımıza çıkıyor.
Bu da demek oluyor ki dikey olarak katlanabilen ikonik amiral gemisi Razr serisi de dahil olmak üzere Motorola’nın birçok modeli nihayet Türkiye’de raflarda boy gösterecek. Öte yandan markanın orta seviye ve giriş segmente yönelik cihazlarının da listelenmesi bekleniyor.