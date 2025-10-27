Gıda Dedektifi’nin 1,3 milyon takipçili X hesabına erişim engeli geldi

Reklam

Gıda Dedektifi adlı X (eski adıyla Twitter) hesabı bu sabah itibarıyla mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime engellendi.

Sayfanın sahibi olan Musa Özsoy, market raflarındaki ürün içeriklerini analiz ederek özellikle de çocuk ürünlerindeki katkı ve şeker oranlarına dikkat çekiyordu.

Erişim engeline dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, Gıda Dedektifi bu karara itiraz ettiğini ifade etti.

Çok sayıda tüketicinin market alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye yardımcı olan Gıda Dedektifi adlı X hesabı erişim engeli aldı. Kimi zaman cesur paylaşımlarıyla büyük markalara tepki gösteren platform, sektörden gelen tepkiyle birlikte bu sert tedbir kararıyla karşılaştı.

Gıda ürünlerinin içeriklerini sorgulayan sosyal medya hesabı 1,3 milyonluk dev bir takipçi kitlesine hitap ediyor. Şu anda Türkiye’de aniden erişime engellenmiş olan platformdan konuya ilişkin resmi açıklama da geldi.

Dava sürecinin perde arkası

Musa Özsoy tarafından yönetilen Gıda Dedektifi adlı sosyal medya sayfası, son haftalarda özellikle de Murat Ülker ile büyük bir gerginlik yaşamıştı. Ülker ile arasında uzun süredir devam eden hukuki mücadele sonucunda erişim engeli kararı uygulandı.

Buna karşılık olarak Gıda Dedektifi, Ülker’in ticari çıkarlarına ters düşmesi sebebiyle bizzat Murat Ülker’in talepleri doğrultusunda “susturulmaya” çalışıldığını öne sürüyor. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu talepleri yetkisiz ve hukuka aykırı bir şekilde kabul ettiği iddia ediliyor.

Erişim engeli cezasına çarptırılan platform ayrıca ağır ithamlar ile karşılaştığını savunuyor. “Devlet kurumlarını aşağılama” ve “halk arasında korku ve panik yaratma” gibi “iftiralar” ile karşılaştıklarını vurguluyor.

Son olarak Ülker firmasının sahibi Murat Ülker’in, Musa Özsoy’un sosyal medyada kendisine yönelik “algıyı bırakın, dürüst olun,” “ahlakınız bu kadar mı?” ve “vicdansızsınız” gibi sert ifadeleri yüzünden birden fazla hakaret suç duyurusunda bulunduğu söyleniyor.

Gıda Dedektifi’nden açıklama geldi

Murat Ülker’in talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuka aykırı kararlar ile art arda susturulduğunu iddia eden Gıda Dedektifi’nin Instagram üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Gıda Dedektifi daha önce benzeri görülmemiş bir hukuksuzluk süreci yaşıyor. Murat Ülker’in Gıda Dedektifi’ni susturma talepleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aylardır yetkisiz ve hukuka aykırı şekilde kabul ediliyor ve hesaplarımız tek tek susturuluyor. İtirazlarımız ve yasal girişimlerimiz ise sonuçsuz kalıyor. Devlet kurumlarını aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratma ve suç merkezi haline gelme gibi itham ve iftiralarla oluşturdukları bu süreçte; 466 yayınımız ve tüm hesaplarımız hakkında aynı gün hatta yarım saat içinde nöbetçi hakimlikten karar çıkartıp, susturmaya güçleri yetiyor. Milyonların takip ettiği, teveccüh gösterdiği, tüketici bilincini geliştiren yayınlarıyla her ay 10 milyonu aşkın kişiye ulaşan Gıda Dedektifi’ni sırf yayınları ticaretlerine ters düşüyor diye yok etmeye kafaya koymuşlar.Fakat yılmıyoruz. Bu yayın son yayınımız olabilir, bu platformdaki hesabmız da türkiye’de kısıtlanabilir. Gıda Dedektifi’ni bu hukuksuzluk sürecine mahkum edip, iftiralarıyla susturmaya çalışanlara en iyi cevabı siz verirsiniz. Bugün parasıyla bizi susturmaya yeltenenler, size bir tane fındığı bile çok görenlerdir. Bugün bu hukuksuzluk sürecinde milyonlar harcayanlar, size palm yağını reva görenlerdir. Bugün bizi yok etmeye çalışanlar, yıllardır sizins sağlığınıza kast edenlerdir.. Karar yüce türk adaletinin, Tercih türk milletinindir.”