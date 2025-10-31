Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık dev yatırım hamlesi

Reklam

Uber, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi'ni İstanbul'da kuracağını açıkladı.

Şirket, bu yeni merkeze önümüzdeki beş yılda toplam 200 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Yatırım kararında, Türkiye'nin hızla büyüyen Ar-Ge altyapısı ve mühendislik alanındaki yetenekli insan kaynağının kalitesinin belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Uber, Türkiye’ye 200 milyon dolarlık dev bir yatırım yapacağını duyurdu. Şirketten gelen açıklamaya göre Brezilya, Hindistan ve Hollanda’dan sonra ABD dışındaki dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi için adres İstanbul olacak.

Önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolarlık bir bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan Teknoloji Geliştir ve Yazılım Merkezi, yerel ekonomiye katkısının yanı sıra küresel teknoloji üretimine de önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Reklam

Uber, Türk mühendislerinin yeteneklerine güveniyor

İstanbul’un inovasyonun kalbi haline geleceği bu girişimde, merkezde Türk mühendislik ekibi görev alacak. Bu ekip makine öğrenimi, büyük dil modellerinin entegrasyonu, gerçek zamanlı veri işleme ve mobil inovasyon gibi alanlarda küresel ölçekte çözümlerin geliştirilmesinde rol üstlenecek.

Trendyol Go hisselerini satın alma süreciyle Uber bünyesine katılan 180 nitelikli mühendisin performansı, anlaşılan o ki bu yatırımın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uber’in Türkiye’yi bir inovasyon üssü olarak gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

”Ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. Bu yaklaşımın en somut adımı olarak da önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye’de bir teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor. İlerleyen dönemde 500’e yakın yetkin teknoloji uzmanının çalışacağı bu merkez Uber’in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak. Bu yatırım kararı, ülkemize duyulan güven ve Türkiye’yi bir inovasyon üssü olarak konumlandırma vizyonu için Uber’i tebrik ediyorum.”

Bakanımız Sayın @mfatihkacir, Uber Türkiye Teknoloji Merkezi Tanıtım Programında konuştu. 📍 İstanbul pic.twitter.com/9VTapm3OZI — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) October 31, 2025

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga, son yıllarda Türkiye’nin Ar-Ge altyapısı ve mühendislikte nitelikli insan kaynağı kalitesi sayesinde bu kararda belirleyici olduğunu dile getirdi.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi’nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Bugün Türkiye, dijital platformları benimseme açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak küresel ölçekte bir referans noktası konumunda. İstanbul’da taksilerin yüzde 95’i Uber uygulamasını kullanıyor ve tanıtımımızdan bu yana 100 milyon yolculuk sayısına ulaşmak üzereyiz. Bu, ülke genelindeki iş ortaklarımız, sürücülerimiz ve yolcularımızla birlikte başardığımız inanılmaz bir dönüm noktası.”