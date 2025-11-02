Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S26 çıkış tarihi Şubat sonuna ertelendi

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisinin lansmanı, "ürün gamı ayarlaması" nedeniyle Ocak ayından Şubat sonuna ertelendi.
    Galaxy S26
    • Samsung Galaxy S26 serisinin lansmanı, şirket kararıyla 2026 yılının Şubat ayı sonuna ertelendi.
    • Bu dikkat çeken karar, Galaxy S9'dan bu yana ilk kez Samsung'un amiral gemisi serisini Ocak yerine Şubat'ta tanıtması anlamına gelebilir.
    • Yeni seride Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin yer alacağı, daha önce konuşulan isim değişikliği planlarından vazgeçildiği vurgulanıyor.

    Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy 26 serisi ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Amiral gemisi cihazlar, 2026’nın en güçlü Android telefonları arasında rekabet edecek ve yıl sonunda piyasaya sürülecek iPhone 18 serisine doğrudan rakip olacak.

    Cihazla alakalı gelen son bilgiler, merakla beklenen akıllı telefon serisinin lansmanında olası bir gecikmeye işaret ediyor. Sızdırılan yeni zaman çizelgesi, cihazların teknik özellikleri ile ilgili önemli ayrıntılar sunuyor.

    Galaxy S26 ailesi beklenenden erken gelecek

    Ortaya çıkan raporlar, Galaxy S26 serisinin tanıtımının Şubat ayı sonuna ertelenebileceğini öne sürüyor. Bu da Samsung’un 2018’de piyasaya sürülen Galaxy S9’dan bu yana ilk kez amiral gemisi serisini tanıtmak için potansiyel olarak o zamankiyle aynı tarihte seçmesi anlamına geliyor.

    Money Today tarafından aktarılan bilgilere göre bu gecikme, doğrudan şirket tarafından kararlaştırılan bir “ürün dizilimi ayarlamasına” bağlanıyor. İlk sızıntılar, temel modelin Galaxy S26 Pro olarak yeniden adlandırılması ve “Plus” sürümünün Edge adını benimsemesiyle bir isim değişikliğine işaret ediyordu.

    Galaxy S26 modelleri

    Gelen daha güncel veriler ise Samsung’un mevcut dizilimi korumak lehine bu planlardan vazgeçtiğini gösteriyor. Sonuç olarak tüketiciler Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra varyantlarının piyasaya sürüldüğünü görecek. Yani popüler serinin üyelerinin isimleri geçen yılkiyle aynı kalacak.

    Galaxy S26 Edge için biraz da bekleyeceğiz

    Ortaya çıkan raporlar, Galaxy S26 Edge modelinin ana etkinlikte tanıtılmayacağına işaret ediyor. Ultra ince model, bu yılın başlarında benimsenen stratejiyi tekrarlayarak daha sonraki bir tarihte gerçekleşebilir.

    Öte yandan Samsung, Exynos 2600 yonga setini “Ultra” modeli de dahil olmak üzere tüm Samsung Galaxy S26 serisine entegre etmeye hazırlanıyor. Bu 2 nm SoC için ilk kıyaslama puanları olumlu görünse de gerçek dünyadaki performansı henüz belli değil.

    Samsung, bu yılki etkinlikte Ocak ayında Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra’yı tanıtmış, ardından Mayıs ayında Galaxy S25 Edge’i piyasaya sürmüştü. Fakat şirket, Ocak ayındaki etkinlikte ince amiral gemisinin kısa bir ön izlemesini sunmuştu ve bu kararı tekrarlayabilir.

