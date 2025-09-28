EA Sports FC 26: Rakip tanımayacağınız en iyi takımlar

EA Sports FC 26 oyununda yer alan en iyi takımlar ile rakip tanımayabilirsiniz. Electronic Arts imzalı yapım, en yüksek seviye “5 yıldız” olmak üzere yıldızlı derecelendirmelere dayanan bir takım sıralaması sunuyor. Oyuncular ise 99’a kadar reytingle ölçeklendiriliyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Libertadores, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Frauen-Bundesliga, Ligue F, Barclays FA Kadınlar Süper Ligi, D1 Arkema, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonda yer alan tüm kulüpler oyunda yer alıyor.

FC 26’da en iyi takımlar listesinden bir kulübü alarak rakiplerinize gözdağı verebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu içerik, başlangıç aşamasında takım seçerken kararsızlık yaşayan oyuncular için kapsamlı veriler içeriyor. Oyun deneyiminizi hem daha keyifli hem de daha baskın bir hale getirmek istiyorsanız, listedeki kulüplerden size en uygununun hangisi olduğuna göz atabilirsiniz.

EA Sports FC 26 en iyi takımlar sıralaması (ilk 10)

Sıralamada zirvede Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya takımları yer alıyor. Listenin ilk sekiz basamağını 5 yıldız derecelendirmesine sahip ekipler üstleniyor.

Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Arsenal, PSG ve Atletico Madrid oyunun en iyi takımları arasında gösteriliyor. Bayer Leverkusen ve Aston Villa ise 4,5 yıldızla ilk 10 basamağı tamamlıyor.

EA Sports FC 26 en iyi takımlar sıralamasına aşağıdan göz atabilirsiniz:

Sıra numarası Takım Yıldız Atak Orta saha Defans 1 Real Madrid 5 88 86 83 2 Barcelona 5 85 87 83 3 Manchester City 5 85 85 82 4 Bayern Münih 5 89 83 83 5 Liverpool 5 83 85 84 6 Arsenal 5 84 85 83 7 PSG 5 84 86 85 8 Atletico Madrid 5 85 82 81 9 Leverkusen 4,5 81 80 79 10 Aston Villa 4,5 84 80 80

FC 26’daki en iyi takımlar ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen oyunseverler, aşağıda yer alan alt başlıklara göz atabilir.

1. Real Madrid (5 yıldız)

88 Atak | 86 Orta Saha | 83 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İspanya

İspanya Lig: La Liga

La Liga Stadyum: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu En iyi oyuncular: Kylian Mbappe (91)

İspanya La Liga’nın önde gelen kulüplerinden biri olan Real Madrid, hızlı ve gol odaklı oyunuyla şu anda FC 26’daki en iyi kulüpler sıralamasında zirvede yer alıyor. Hız ve bitiricilik konusunda rakip tanımayan ekip, özellikle de Mbappe, Vinivius Jr. ve Bellingham gibi genç yıldızlarıyla dinamik bir performans ortaya koyuyor.

Geçen yıl La Liga’da ikincilik koltuğunda oturan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek final aşamasında elendi. Fakat kulüp bu yıl Xabi Alonso önderliğinde daha direkt bir oyun oynuyor diyebiliriz. Bu da kulübü FC 26 için en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor.

2. Barcelona (5 yıldız)

85 Atak | 87 Orta Saha | 83 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İspanya

İspanya Lig: La Liga

La Liga Stadyum: Camp Nou

Camp Nou En iyi oyuncu: Raphinha ve Pedri (90)

Geçen yıl kulübe katılan Hansi Flick ile yüksek presli bir oyun sergileyen Barcelona, kulübün köklerine sadık bir strateji planı çiziyor. Genç yıldızları sayesinde yüksek bir enerji yakalayabileceğiniz Katalan ekibi, özellikle de hücum oyunu sevenler için mükemmel bir tercih olacak.

Geçen sene La Liga’da zirveye yerleşen ekip, Şampiyonlar Ligi aşamasında ise yarı finale kadar ulaşabilmişti. Raphinha, Pedri, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski gibi yıldızlarla güçlü bir oyun kurabileceğiniz Barcelona, 5 yıldızla EA Sports FC 26 oyununda en iyi takımlar arasında gösteriliyor.

3. Manchester City (5 yıldız)

85 Atak | 85 Orta Saha | 82 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Etihad Stadyumu

Etihad Stadyumu En iyi oyuncu: Erling Haaland ve Rodri (91)

Pep Guardiola komutasındaki İngiliz ekibi, özellikle de PES 2013’ten bu yana Türkiye’deki oyunseverlerin favori takımlarından biri haline geldi. Sabırlı ve topa sahip olmaya dayalı bir stratejiye sahip olan takım, pas oyununu önde tutanlar için cazip bir seçenek olacak.

Organize bir oyun anlayışıyla beslenen Manchester City, özellikle de kontrolü eline tutmak isteyen oyunseverler için öne çıkıyor. Geniş bir kadro derinliğine sahip olan takımda Erling Haaland, Rodri ve Donnarumma gibi yıldızlar yer alıyor.

4. Bayern Münih (5 yıldız)

89 Atak | 83 Orta Saha | 83 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: Almanya

Almanya Lig: Bundesliga

Bundesliga Stadyum: Allianz Arena

Allianz Arena En iyi oyuncu: Harry Kane (89)

EA Sports FC 26 en iyi takımlar sıralamasında 5 yıldızla öne çıkan bir diğer kulüp ise Bayern Münih. Almanya’nın en başarılı kulübü, direkt oyun taktiğinin yanı sıra fiziksel gücü de ön planda tutanlar için iyi bir tercih. Güçlü ve hızlı bir anlayış benimseyen ekip, Bundesliga’nın yanı sıra Avrupa’nın en büyük tehditlerinden biri olarak görülüyor.

Aslında çok yönlü bir takım olarak pek çok oyun anlayışına kolayca entegre olabilen Bayern Münih, etkileyici savunma güvenliği ve yüksek bitiricilik oranıyla öne çıkıyor. Sane ve Coman gibi yıldızlarla hızlı kanatlar sunan ekip, Harry Kane’in son vuruşlarıyla dominant bir 90 dakika vadediyor.

5. Liverpool (5 yıldız)

83 Atak | 85 Orta Saha | 84 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Anfield

Anfield En iyi oyuncu: Muhammed Salah (91)

FC 26’daki en iyi kulüpler arasında öne çıkan Liverpool, yüksek tempolu ve bol presli oyun ezberiyle enerjisi yüksek maçlar çıkarmanıza olanak tanıyor. Hızlı oyuncularıyla sahanın dört bir yanında hakimiyet kurabileceğiniz İngiliz camiası, rakibinizi adeta boğup sıkıştırmanız için tam da biçilmiş kaftan.

Dinamik oyunuyla sahada fark yaratacağınız Liverpool, özellikle de Salah ve Nunez gibi yıldızları sayesinde ani kontrataklardan sonuç bulmanıza da imkan sağlıyor. Anfield’ın nefes kesici atmosferini arkanıza alarak siz de futbol ruhunu ortaya koyabilirsiniz.

6. Arsenal (5 yıldız)

84 Atak | 85 Orta Saha | 83 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 5,0 yıldız

5,0 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Emirates Stadyumu

Emirates Stadyumu En iyi oyuncu: Bukayo Saka ve Gabriel Magalhães (89)

Saka, Gabriel Magalhães, Martin Odegaard ve Rice gibi tecrübeli oyuncularıyla adından söz ettiren Premier Lig kulübü Arsenal, takım oyununu ön planda tutan oyunculara hitap ediyor. Ekip, dinamik ve teknik becerileri yüksek yıldızlarıyla organize bir hücum anlayışı getiriyor.

Pas odaklı bir oyun tarzına sahip olan Arsenal, göze hoş gelen estetik bir sistemle oynuyor. Özellikle de sabırlı ve teknik kabiliyeti yüksek oyuncular bu takımla pek çok başarıya ulaşabilir.

7. Paris Saint-Germain / PSG (5 yıldız)

84 Atak | 86 Orta Saha | 85 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Ülke: Fransa

Fransa Lig: Ligue 1

Ligue 1 Stadyum: Parc des Princes

Parc des Princes En iyi oyuncu: Ousmane Dembele (89)

FC 26 en iyi takımlar listesinde bir diğer öne çıkan isim ise son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG oluyor. Yine 5 yıldızla üst basamaklarda yer alan Fransız ekibi, genç ve yıldız oyuncularıyla baskınlığını ortaya koyuyor.

Kulübün Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşmasında büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan ve bu sayede Avrupa’da Yılın Futbolcusu seçilen Ousmane Dembele, 89 reytingle takımın hücum zekası oluyor. Öte yandan takımda yer alan Hakimi, Vitinha ve Marquinhos gibi yıldızlar da bu oyun planını zenginleştiriyor.

8. Atletico Madrid (5 yıldız)

85 Atak | 82 Orta Saha | 81 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 5 yıldız

5 yıldız Ülke: İspanya

İspanya Lig: La Liga

La Liga Stadyum: Civitas Metropolitano

Civitas Metropolitano En iyi oyuncu: Jan Oblak (88)

Diego Simeone’nin başarılı savunma sistemiyle öne çıkan Madrid ekibi, özellikle de sabırlı oyuncular için sonuç verebilecek isimlerden biri oluyor. Kontratak oyun anlayışıyla hızlı ve dinamik bir ezber sunan ekip, rakibinizi sinir krizine sokabilecek kadar disiplinli bir strateji izliyor.

La Liga’nın önde gelen ekiplerinden biri olan Atletico Madrid, en iyi FC 26 takımları arasında kabul ediliyor. 4,5 yıldıza sahip olan takım, Griezmann’ın önderliğinde taktiksel üstünlük ve yüksek bitiricilik vaat ediyor. Jan Oblak da 88 reytingle kalede güven veriyor.

9. Bayer Leverkusen (4,5 yıldız)

81 Atak | 80 Orta Saha | 79 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Ülke: Almanya

Almanya Lig: Bundesliga

Bundesliga Stadyum: BayArena

BayArena En iyi oyuncu: Patrik Schick ve Granit Xhaka (85)

EA Sports FC 26 oyunundaki en iyi takımlar sıralamasında Bayer Leverkusen de fark yaratıyor. Akıcı ve pas odaklı bir oyun sistemine sahip olan Alman kulübü, yüksek oyun zekasıyla dinamizmi ön planda tutuyor.

Göze hoş gelen modern bir oyun anlayışıyla bezenen Leverkusen ekibi, taktiksel oyundan hoşlananlar için muazzam bir seçenek olacak. Takımın önde gelen oyuncuları arasında Patrik Schick, Granit Xhaka, Exequiel Palacios, Alejandro Grimaldo ve Malik Tillman gibi genç yıldızlar mevcut.

10. Aston Villa (4,5 yıldız)

84 Atak | 80 Orta Saha | 80 Defans

Atak | Orta Saha | Defans Puan: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Ülke: İngiltere

İngiltere Lig: Premier Lig

Premier Lig Stadyum: Villa Park

Villa Park En iyi oyuncu: Emiliano Martínez (86)

EA Sports FC 26’daki en iyi takımlar listemizin onuncu ve son basamağında Aston Villa yer alıyor. Premier Lig’in tecrübeli ismi, Unai Emery’nin taktiksel dehasıyla öne çıkıyor.

Dengeli bir kadroya ev sahipliği yapan İngiliz ekip, hızlı ve direkt hücum anlayışını sevenler için son derece cazip bir tercih olarak gösteriliyor. Takımın öne çıkan oyuncuları arasında Emiliano Martinez, Moussa Diaby, Ollie Watkins, Pau Torres ve Douglas Luiz yer alıyor.

EA Sports FC 26 kadın futbolunda en iyi takımlar

FC 26’da erkek futbolunun yanı sıra kadın futboluna da oldukça önem veriliyor. Burada ilk beş basamakta yer alan Barcelona, Lyon, Chelsea, Arsenal ve Bayern Münih takımları 5 yıldızı paylaşıyor.

Sıra Takım Yıldız Lig Ülke 1 Barcelona 5 yıldız Liga F İspanya 2 Lyon 5 yıldız D1 Arkema Fransa 3 Chelsea 5 yıldız WSL İngiltere 4 Arsenal 5 yıldız WSL İngiltere 5 Bayern Münih 5 yıldız Frauen-Bundesliga Almanya 6 Real Madrid 4,5 yıldız Liga F İspanya 7 Paris Saint-Germain 4,5 yıldız D1 Arkema Fransa 8 Manchester City 4,5 yıldız WSL İngiltere 9 Wolfsburg 4,5 yıldız Frauen-Bundesliga Almanya 10 Manchester United 4,5 yıldız WSL İngiltere 11 Kansas City Current 4,5 yıldız NWSL ABD 12 Washington Spirit 4 yıldız NWSL ABD 13 Eintracht Frankfurt 4 yıldız Frauen-Bundesliga Almanya 14 Gotham FC 4 yıldız NWSL ABD 15 Juventus 4 yıldız Serie A Femminile İtalya 16 Orlando Pride 4 yıldız NWSL ABD

EA Sports FC 26 en iyi takımlar: Sonuç

FC 26’daki en iyi takımlar ile ilgili merak edilen önemli ayrıntıları sizler için bir araya getirdik. Kısaca toparlamak gerekirse, bu noktada en iyi tercihin, sizin oyun anlayışınıza en uygun takım olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla yıldız sayısı her ne kadar yüksek olsa da tabloya giren bütün kulüplerin gerçekten de size iyi geleceğini söylemek zor.

Örneğin takım oyununu ön planda tutan oyuncular için Barcelona daha iyi bir tercihken, dinamizm ve oyun zekasını önde tutanlar adına Bayer Leverkusen daha büyük başarı getirebilir. Dolayısıyla kendi taktiksel anlayışınıza en uygun takımın hangisi olduğuna sizin karar vermeniz gerekiyor.

Fakat yine de daha spesifik konularda tavsiye arıyorsanız. aşağıda yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümüne de göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede pas oyunundan kontratak fırsatlarına, defansif oyun ezberinden dengeli stratejilere kadar kendinize en uygun takımın hangisi olduğunu belirleyebilirsiniz.

Son olarak geçen yılki EA Sports FC 25 en iyi takımlar sıralamasına da göz atabilirsiniz.

