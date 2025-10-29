OpenAI kâr amacı güden bir şirkete dönüştü: Microsoft ile 500 milyar dolarlık anlaşma

Reklam

OpenAI, şirket değerlemesini yaklaşık 500 milyar dolara çıkaran yeniden sermayelendirme sürecini nihayet tamamladı.

Bu önemli dönüşüm ile beraber Microsoft'un şirketteki yaklaşık yüzde 27'lik hissesi resmiyet kazandı.

Yeni yapılanmayla birlikte OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen orijinal misyonunun OpenAI Foundation tarafından kontrol edileceği açıklandı.

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, şirketi kâr amacı gütmeyen kuruluşken (Non-Profit) kâr amacı güden bir kamu hizmeti şirketine (For-Profit PBC) dönüştürdü. Yapay zeka devi böylelikle büyük bir kurumsal yeniden yapılanmaya gitti.

The New York Times’a göre yeniden yapılandırma süreci, kâr amacı gütmeyen kuruluşa, kâr amacı güden kuruluşun hisselerinin değerinin önümüzdeki 15 yıl içerisinde on kattan fazla artması halinde ek yeni hisseler ve önemli ek sermaye sağlayacak.

Öte yandan OpenAI Foundation’a özel oylama ve yönetim haklarına sahip olması, OpenAI Group’un yönetim kurulunun tüm üyelerini atayabilmesi ve istediği zaman değiştirebilmesi için izin veriliyor.

TechCrunch’a göre yapay zeka devi, kâr amacı gütmeyen kolunun bundan sonra OpenAI Foundation adını alacağını, kâr amacı güden kuruluşun ise OpenAI Group PBC olarak isimlendirileceğini bildirdi. Kuruluşun vakıf kolu, yaklaşık 130 milyar dolar değerinde bir hisseye sahip olacak.

Bu yapısal değişiklik, OpenAI’nin gelecekteki halka arzının önünü açıyor. OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor’ın konuya ilişkin yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu:

“OpenAI’nin misyonu –yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamak– hem şirket hem de OpenAI Foundation tarafından desteklenecek. OpenAI’nin bir şirket olarak başarısı ne kadar büyükse, hayırseverlik çalışmalarını finanse etmek için kullanılacak olan kâr amacı gütmeyen kuruluşun hisse senedinin değeri de o kadar büyük olacak.”

Microsoft anlaşmasıyla OpenAI’ın değeri 500 milyar dolara ulaştı

OpenAI’ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşmesi ile birlikte yapay zeka devinin değeri 500 milyar dolara ulaştı. Microsoft yaklaşık 135 milyar dolar karşılığında AI şirketinin yüzde 27’lik hissesini elde etti.

Öte yandan OpenAI bu anlaşma ile birlikte yapay zeka modellerini eğitmek ve faaliyete geçirmek için Microsoft’un Azure bulut hizmetlerinden 250 milyar dolarlık ek hizmet satın alma taahhüdü aldı.

Bu iş birliği ile beraber OpenAI ve Microsoft, en az 2032 yılına kadar ortaklığına devam edecek.