Samsung Galaxy S26 serisinden sevindiren haber: Fiyat artışı olmayacak

Samsung, Galaxy S26 serisinin fiyatlarını önceki nesil ile aynı tutmayı amaçlıyor.

Söylentilere göre şirket, dikey entegrasyondan yararlanarak fiyat etiketlerini sabit tutacak.

Bunun temel nedeni, maliyeti yüksek olan Qualcomm çipleri yerine kendi üretimi olan Exynos 2600 yonga setini kullanma stratejisi olacak.

Samsung, “premium” segmente hitap eden yeni ürünleri için çalışmalara başladı. Güney Koreli markanın ilk üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z TriFold bugün ilk kez görücüye çıktı. Şirketin ayrıca 2026 yılının başlarında raflara gelmesi beklenen Galaxy S26 serisi akıllı telefon modelleri için de çalışmalara başladığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar, Samsung’un Galaxy S26 Pro modelini iptal ettiğini ve alıştığımız isimlendirme stratejisiyle karşımıza çıkacağına işaret etmişti. Ayrıca telefonun Qi2 desteği ve yenilenen kamera tasarımına sahip olacağı söylenmişti.

Gelen son sızıntılar ise serinin fiyatlandırması ile ilgili önemli bir soru işaretini akıllardan gidermeye yardımcı oluyor. Söylentilere göre şirket, pek çok kişinin beklediği “zam” fikri yerine önceki fiyatlarını korumaya odaklanacak.

Galaxy S26 modellerinin fiyatı sabit tutulacak

Samsung’un planlarına erişimi olan kaynaklara göre bu fiyatlandırma hamlesi, şirketin birçok parçanın üretimini kontrol edebilmesi sayesinde mümkün olacak. Böylelikle şirketin çip bölümünün, Samsung MX olarak bilinen akıllı telefon bölümü için “daha iyi bir fiyat etiketi” sunmasına olanak sağlanacak.

Birçok piyasa analisti, bu hamlenin cihazların ana yonga setiyle ilgili olduğunu vurguluyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi rakiplerinden daha pahalı olarak biliniyor. Hatta bazı üreticiler için bu çipin fiyatı 280 dolara kadar çıkabiliyor.

Bu durum, Galaxy S26 serisindeki tüm kar marjlarını ortadan kaldırma potansiyeline sahip olacak. Aynı zamanda Samsung’u maliyetleri tüketiciye yansıtmaya zorlayacak gibi görünüyor. Fakat şirket, kendi ürettiği Exynos 2600’ü kullanarak bu yükten kurtulmayı ve telefonlarının nihai fiyatını sabit tutmayı hedefliyor.

Samsung orta vadede zamdan kaçamayabilir

Samsung’un her ne kadar başlangıç aşamasında yeni amiral gemisi telefonlarına zam uygulamayacağı konuşulsa da şirket orta vadede bu durumdan kaçamayabilir.

Samsung’un bu noktada sınırlı bir manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulanıyor. Zira bellek yongalarının fiyatının yüzde 5 ila 15 arasında artması bekleniyor.

Samsung her ne kadar bu bileşenlerin üreticisi konumunda olsa da gelecekte piyasa fiyatını takip etmek zorunda kalabilir.