Fişi çekilen Nova Launcher için sürpriz güncelleme çıktı

Popüler Android başlatıcısı Nova Launcher sürpriz bir güncelleme aldı.

Uygulama, geliştirici ekibin projeyi bıraktığı Eylül ayından bu yana belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalmıştı.

Platform bu hafta 8.1.3 Beta sürümüne beklenmedik bir güncelleme alarak Nova Now kişiselleştirmeleri ve arama iyileştirmeleri gibi işlevsel yenilikler getirdi.

Fakat eski geliştirici Rob Wainwright, bu değişikliklerin bir yıldan daha önce yapıldığını ve uygulamanın geliştirme sürecine geri dönmeyeceğini dile getirdi.

Android dünyasında ekran özelleştirmesi deyince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Nova Launcher sürpriz bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalarda geliştiricileri tarafından terk edilen uygulama, bu hafta sunulan güncellemeyle birlikte kullanıcılarda kısa süreli bir heyecan yarattı.

Yaratıcı ekibin projeden ayrılmasıyla birlikte öksüz kalan Nova Launcher, beklenmeyen bir güncelleme ile halen yaşadığını gözler önüne serdi. Sessiz sedasız bir şekilde teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına katılması beklenen uygulama, beklentileri ters köşeye yatırdı.

Nova Launcher’a gelen yenilikler

Nova Launcher’ın yeni güncellemesi, Beta kanalına gelen 8.1.3 sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Platformun resmi Discord sunucusunda paylaşılan değişiklik günlüğü, uygulamaya gelen yeni özellikleri bizlere gösteriyor:

Nova Now sayfası, kartları ve arama çubuğu için rengi özelleştirebilirsiniz

Nova Now’ı ilk kez açarken izin kartı eklendi

Web geçmişine yönelik arama önerileri artık uygulamada saklanıyor

Uygulamada kartlar için diğer iyileştirmeler, kartları sabitleme ve kaldırma seçeneği geldi

Diğer sorunlar çözüldü ve kararlılık iyileştirmeleri yapıldı

Güncellemeye rağmen uygulama daha fazla geliştirilmeye devam edilmeyecek

Android Authority’nin haberine göre yeni özelliklere rağmen eski Nova Launcher geliştiricisi Rob Wainwright, yayınlamış olduğu mesajında ​​uygulamanın geliştirilmeye geri dönmeyeceğini belirtti. Tüm ekip üyelerinin ayrıldığını doğrulayan isim, söz konusu değişikliklerin bir yıldan eski olduğunu ve yayıncısı tarafından yeni kullanıcılara sunulmaya başlandığını bildirdi:

“Lütfen unutmayın ki orijinal Nova Launcher ekibinden hiç kimse artık Branch Metrics’te çalışmıyor. Bu güncellemedeki değişikliklerin çoğu orijinal ekip tarafından bir yıldan uzun bir süre önce oluşturulmuş olsa da veri toplama veya analizi konusunda herhangi bir söz veremeyiz.”

Dikkat çeken bu açıklama, uygulamanın daha fazla güncelleme alması ihtimalinin düşük olduğu anlamına geliyor. Wainwright, manuel kurulum için yeni APK dosyalarının gelecekte Nova Launcher Discord sunucusunda yayınlanıp yayınlanmayacağından bile emin olmadığını dile getirdi.