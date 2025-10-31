Apple lideri Tim Cook, yenilenen Siri için 2026’ya işaret etti

Reklam

Apple CEO'su Tim Cook, yapay zeka desteğiyle güçlendirilen yenilenmiş Siri'nin 2026 yılında geleceğini bildirdi.

Yeni Siri, Apple'ın yapay zeka yarışında büyük bir dönüş yapmasını sembolize edecek.

Yenilenen asistan aracının iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte 2026 yılının Mart/Nisan aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple CEO’su Tim Cook yapay zeka desteği ile güçlendirilen yeni Siri hakkında konuştu. Uzun bir süredir iPhone kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yenilik ne yazık ki birkaç kez ertelenme haberiyle gündeme geldi. Son olarak konuya ilişkin ilk ağızdan önemli açıklamalar karşımıza çıktı.

Tim Cook’un açıklamasına göre yapay zekalı Siri 2026 yılında kullanıcıların erişimine açılacak. CNBC’ye göre Apple’ın yapay zeka yarışında en büyük kozu olarak karşımıza çıkacak bu gelişme, baştan aşağı yeniden tasarlanmış işlevsel bir asistan hizmeti ortaya koyacak.

Yapay zeka destekli Siri, Mart/Nisan 2026’da gelecek

Tim Cook, yeni Siri’nin birkaç gecikmenin ardından 2026’da geleceğini resmi olarak doğruladı. Bu dikkat çekici açıklama, Apple’ın yapay zeka tabanlı kapsamlı bir yenilemeyle dönüştürmeyi vaat ettiği sesli asistanın geliştirilmesiyle ilgili aylardır süren belirsizliğe son veriyor.

Bu sürümün Mart/Nisan 2026’da yayınlanması planlanan iOS 26.4 ile aynı zamana denk gelmesi bekleniyor. Bu büyük güncelleme uzun zamandır bekleniyordu. Nihayet güncellemenin yılın ilk yarısında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Apple yapay zeka alanında son iki yılda bu alanda önemli ilerlemeler kaydeden OpenAI, Google ve Microsoft gibi rakiplerine kıyasla gerçekten geride kaldı. Siri, iOS’un birkaç nesli boyunca neredeyse hiç gelişmemiş olması sebebiyle rakiplerinin gölgesine düştü.

Apple CEO’su Tim Cook’a göre şirket bu proje için önemli ilerleme kaydetti. Geleceğin Siri’sinin daha akıllı, daha doğal ve Apple ekosistemine derinlemesine entegre olacağı vurgulandı.

Siri’nin kullanıcının uygulamaları, mesajları ve kişisel verileriyle bağlamsal olarak etkileşim kurabilmesi bekleniyor. Bu sayede platform, gerçek bir yapay zeka asistanı olarak hizmet verip Apple’ı yapay zeka yarışında nihayet öne taşıyabilir.

İki yıllık vaatler ve sessizliğin ardından Apple nihayet arayı kapatmaya hazır görünüyor. 2026 baharı, birçok kişinin uzun zamandır beklediği Siri özelliğinin yeniden doğuşuna işaret edecek gibi görünüyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.