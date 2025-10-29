175 yıllık Western Union kripto çağına geçiyor

Reklam

Western Union, ilk stablecoin'i US Dollar Payment Token (USDPT) ile kripto çağına ayak uydurmaya başlayacak.

Solana blok zinciri üzerine inşa edilen projenin 2026'nın ilk yarısında başlayacağı açıklandı.

ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenecek olan USDPT, federal olarak denetlenen Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek.

175 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan para transfer şirketi Western Union, Solana ağında kendi stablecoin’i US Dollar Payment Token’ın (USDPT) lansmanını resmen duyurdu.

USDPT projesinin 2026 yılının ilk yarısında piyasaya çıkması planlanıyor. Token’ın dijital ve itibari ödeme sistemlerini birleştirerek dijital varlıkların gönderilmesini, alınmasını ve harcanmasını gerçek dünya kullanımıyla kolaylaştırması amaçlanıyor.

Western Union, USDPT ile Solana’yı tercih etti

USDPT, ABD doları tarafından 1:1 oranında desteklenen bir stablecoin olarak tanıtıldı. Western Union Başkanı ve CEO’su Devin McGranahan projeye ilişkin şunları söyledi:

“Müşterilerimizi ve topluluklarımızı güçlendirmek için yeni teknolojilerden yararlanmaya kararlıyız. Dijital varlıklar alanına doğru evrildikçe, Western Union’ın USDPT’si, stablecoin’lerle bağlantılı ekonomiye sahip olmamızı sağlayacak.”

Token, dijital varlıkların saklanması ve ihracında uzmanlaşmış federal olarak düzenlenen ABD bankası Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek. Solana’nın yüksek performanslı teknolojisi üzerine inşa edilen token projesi, Western Union’ın kapsamlı küresel uyumluluk ve risk yönetimi ağıyla entegre olacak.

Dijital Varlık Ağı, kripto ve nakit arasındaki köprü görevi üstlenecek

Şirket ayrıca USDPT’ye ek olarak, Dijital Varlık Ağı da tanıttı. Western Union lideri Devin McGranahan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kripto yolculuğunun son aşaması için bir çözüm olan Dijital Varlık Ağımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu çözüm, cüzdanlar ve cüzdan sağlayıcılarıyla ortaklık kurarak müşterilerimize küresel ağımızdan yararlanarak dijital varlıklar için nakit çıkış yollarına sorunsuz erişim sağlıyor. Dijital Varlık Ağımız ve USDPT’miz, finansal hizmetleri dünyanın her yerinden insanlara ulaştırma misyonumuzu gerçekleştirmemizde bize yardımcı olacak.”

Dijital Varlık Ağı, 200 ülkede 500 binden fazla acentede kullanıcıların dijital varlıkları nakite dönüştürmelerine olanak tanıyacak. Aynı zamanda kripto para cüzdanlarını geleneksel perakende altyapısına bağlamalarını sağlayacak.

McGranahan, Ağustos ayında Bloomberg’e verdiği bir röportajda bunun ilk sinyallerini vermişti. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri dışındaki piyasalarda bu sektöre artan ilgi nedeniyle bir stablecoin çıkarmayı planladığını ima etmişti.

Tecrübeli yönetici çok geçmeden hedefini gerçeğe dönüştürdü. Asıl büyük lansmanın ise 2026’nın ilk yarısında, yani Haziran ayına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.