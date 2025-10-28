Apple’dan yeni rekor: Piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı

Reklam

Apple'ın piyasa değeri bugün 4 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bu dikkat çekici başarı, çeyreklik mali sonuçların açıklanmasından yalnızca günler önce geldi.

Apple daha önce 1, 2 ve 3 trilyon dolarlık eşikleri aşan ilk şirket olsa da bu kez 4 trilyon dolara ulaşan üçüncü şirket olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji devi Apple, bugün piyasaların açılmasının hemen ardından 4 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşarak yeni bir eşiği geride bıraktı.

CNN’e göre Apple’ın bu önemli başarısı, 30 Ekim’de açıklanması planlanan çeyreklik sonuçlarının açıklanmasından yalnızca birkaç gün önce geldi. Aynı zamanda pazarda beklentileri önemli ölçüde aşan iPhone 17’nin ticari başarısı da bu kilometre taşında önemli bir rol üstleniyor.

iPhone 17’ye gösterilen ilgi Apple’ın piyasa değerine de yansıdı

Apple’ın bu etkileyici başarısı, Eylül 2025’te piyasaya çıkan iPhone 17 serisinin başarısından kaynaklanıyor. Her ne kadar ultra ince iPhone Air diğer modellerin gerisinde kalsa da amiral gemisi iPhone’lar şimdiden tatmin edici bir satış grafiği yakaladı.

Counterpoint Research verilerine göre iPhone 17’nin Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki satışları, piyasaya sürüldüğü ilk on günde iPhone 16’nın satışlarını yüzde 14 oranında geride bıraktı. Standart model, satışlarının selefine kıyasla neredeyse iki katına çıktığı Çin pazarında özellikle başarılı oldu.

Apple yıllar sonra ilk kez “birinciliği” kaçırdı

Apple sırasıyla 2018, 2020 ve 2022 yıllarında 1 trilyon dolar, 2 trilyon dolar ve 3 trilyon dolar dönüm noktalarına ulaşan ilk şirket oldu. Fakat şirket ne yazık ki bu kez birinci sırada yer almadı.

Nvidia, üretken yapay zeka için gerekli olan grafik işlemcilerine olan talebin patlamasıyla Temmuz 2025’te bu eşiği geçti. Microsoft da aynı ayda bu eşiğe ulaşmayı başardı.

Nvidia şu anda 4,7 trilyon dolara yakın bir değerlemeyle sıralamaya hakim durumda. Microsoft ise 3,95 trilyon dolar civarında geziniyor. Apple’ın hisse senedinin 4 trilyon dolar sınırını aşması için 269,53 doları aşması gerekiyordu. Şirket bunu piyasa açılır açılmaz başararak yeni bir seviye atladı.

Yapay zeka, Nvidia’nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 69 gelir artışıyla hızlı bir yükseliş yaşamasını sağlayarak dikkatleri üzerine çevirdi. Microsoft ise Azure platformu aracılığıyla kendini bir yapay zeka devine dönüştürdü.