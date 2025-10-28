Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Apple’dan yeni rekor: Piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı

    Apple, iPhone 17'nin güçlü satış performansının da etkisiyle 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak tarihi bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
    Reklam
    • Apple'ın piyasa değeri bugün 4 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.
    • Bu dikkat çekici başarı, çeyreklik mali sonuçların açıklanmasından yalnızca günler önce geldi.
    • Apple daha önce 1, 2 ve 3 trilyon dolarlık eşikleri aşan ilk şirket olsa da bu kez 4 trilyon dolara ulaşan üçüncü şirket olarak kayıtlara geçti.

    Teknoloji devi Apple, bugün piyasaların açılmasının hemen ardından 4 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşarak yeni bir eşiği geride bıraktı.

    CNN’e göre Apple’ın bu önemli başarısı, 30 Ekim’de açıklanması planlanan çeyreklik sonuçlarının açıklanmasından yalnızca birkaç gün önce geldi. Aynı zamanda pazarda beklentileri önemli ölçüde aşan iPhone 17’nin ticari başarısı da bu kilometre taşında önemli bir rol üstleniyor.

    Reklam

    iPhone 17’ye gösterilen ilgi Apple’ın piyasa değerine de yansıdı

    Apple’ın bu etkileyici başarısı, Eylül 2025’te piyasaya çıkan iPhone 17 serisinin başarısından kaynaklanıyor. Her ne kadar ultra ince iPhone Air diğer modellerin gerisinde kalsa da amiral gemisi iPhone’lar şimdiden tatmin edici bir satış grafiği yakaladı.

    iPhone 17 modelleri

    Counterpoint Research verilerine göre iPhone 17’nin Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki satışları, piyasaya sürüldüğü ilk on günde iPhone 16’nın satışlarını yüzde 14 oranında geride bıraktı. Standart model, satışlarının selefine kıyasla neredeyse iki katına çıktığı Çin pazarında özellikle başarılı oldu.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Apple yıllar sonra ilk kez “birinciliği” kaçırdı

    Apple sırasıyla 2018, 2020 ve 2022 yıllarında 1 trilyon dolar, 2 trilyon dolar ve 3 trilyon dolar dönüm noktalarına ulaşan ilk şirket oldu. Fakat şirket ne yazık ki bu kez birinci sırada yer almadı.

    Nvidia, üretken yapay zeka için gerekli olan grafik işlemcilerine olan talebin patlamasıyla Temmuz 2025’te bu eşiği geçti. Microsoft da aynı ayda bu eşiğe ulaşmayı başardı.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Nvidia şu anda 4,7 trilyon dolara yakın bir değerlemeyle sıralamaya hakim durumda. Microsoft ise 3,95 trilyon dolar civarında geziniyor. Apple’ın hisse senedinin 4 trilyon dolar sınırını aşması için 269,53 doları aşması gerekiyordu. Şirket bunu piyasa açılır açılmaz başararak yeni bir seviye atladı.

    Yapay zeka, Nvidia’nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 69 gelir artışıyla hızlı bir yükseliş yaşamasını sağlayarak dikkatleri üzerine çevirdi. Microsoft ise Azure platformu aracılığıyla kendini bir yapay zeka devine dönüştürdü.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.