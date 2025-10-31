Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Ozan Elektronik Para’ya kayyum kararı: 402 milyon TL’ye el konuldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve "POS tefeciliği" iddiaları nedeniyle Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atadı.
    Ozan Elektronik Para A.Ş.
    Reklam
    • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve POS tefeciliği iddialarıyla soruşturma başlattı.
    • Soruşturma kapsamında firmanın mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla şirkete kayyum atandı.
    • Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı. Başsavcılık bir süredir yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve POS tefeciliği soruşturmayla araştırdığı elektronik para ve ödeme hizmetleri firmasına yönelik kararını bildirdi.

    CNBC-e’ye göre yapılan soruşturma kapsamında şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla bu kararın alındığı vurgulanıyor. İncelemelerin odak noktası olarak ise Ozan Elektronik Para’nın yasa dışı şekilde elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde kullanıldığına yönelik iddialar karşımıza çıkıyor.

    Reklam

    Soruşturmaya ilişkin neler biliniyor?

    Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yaklaşık 402 milyon TL’lik mal varlığına da el konuldu. Kayyum atanan şirket, yasa dışı bahis ve bu operasyonlardan sağlanan suç gelirlerinin aklanma iddiasıyla yargılanıyor.

    Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken noktası ise “POS tefeciliği” olarak adlandırılan yöntem oluyor. Şirketin bu şekilde yasa dışı bahis gelirlerini finansal sisteme aktardığı öne sürülüyor.

    Ozan Elektronik Para

    İddialara göre söz konusu yasa dışı para akışı, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden gerçekleştiriliyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ederken, 10 şüphelinin gözaltına alındığı biliniyor.

    Son olarak dün gece Merkez Bankası tarafından Papara’nın faaliyet izni sonlandırıldı. Şirket ayrıca kısa süre önce resmi bir açıklamada bulunarak, kullanıcıların hesaplarının güvende olduğunu ve iade sürecinin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.