Ozan Elektronik Para’ya kayyum kararı: 402 milyon TL’ye el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve POS tefeciliği iddialarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında firmanın mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla şirkete kayyum atandı.

Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen yaklaşık 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı. Başsavcılık bir süredir yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve POS tefeciliği soruşturmayla araştırdığı elektronik para ve ödeme hizmetleri firmasına yönelik kararını bildirdi.

CNBC-e’ye göre yapılan soruşturma kapsamında şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla bu kararın alındığı vurgulanıyor. İncelemelerin odak noktası olarak ise Ozan Elektronik Para’nın yasa dışı şekilde elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde kullanıldığına yönelik iddialar karşımıza çıkıyor.

Soruşturmaya ilişkin neler biliniyor?

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yaklaşık 402 milyon TL’lik mal varlığına da el konuldu. Kayyum atanan şirket, yasa dışı bahis ve bu operasyonlardan sağlanan suç gelirlerinin aklanma iddiasıyla yargılanıyor.

Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken noktası ise “POS tefeciliği” olarak adlandırılan yöntem oluyor. Şirketin bu şekilde yasa dışı bahis gelirlerini finansal sisteme aktardığı öne sürülüyor.

İddialara göre söz konusu yasa dışı para akışı, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden gerçekleştiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ederken, 10 şüphelinin gözaltına alındığı biliniyor.

Son olarak dün gece Merkez Bankası tarafından Papara’nın faaliyet izni sonlandırıldı. Şirket ayrıca kısa süre önce resmi bir açıklamada bulunarak, kullanıcıların hesaplarının güvende olduğunu ve iade sürecinin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.