Türkiye’deki tüketiciler Efsane Cuma indirimlerinde Avrupa’yı geçti

Türkiye'deki tüketicilerinin yüzde 87'si Kasım indirimlerinde alışveriş yapmayı planlıyor.

Geçen yıla göre bu oran yüzde 85 oranında artış gösterdi.

Türkiye'deki ortalama harcama beklentisi 320 Euro ile Avrupa ortalamasını (268 Euro) geride bırakıyor.

PwC ikinci kez gerçekleştirdiği “Efsane Cuma Dosyası 2025’” raporunu yayınladı. Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye’yi kapsan bu araştırmada, 18-65 arasında olan 10 bin katılımcının (2 bin Türk) görüşlerine yer verildi. Türkiye’deki tüketicilerin, tıpkı geçen yılki gibi Avrupa’dan daha fazla harcama yapacağı tahmin ediliyor.

Tüketicilerin yüzde 87’si Efsane Cuma indirimlerini bekliyor

PwC’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 87’si alışveriş yapmak için Efsane Cuma indirimlerini bekliyor. Türk tüketicilerin ortalama olarak 320 Euro seviyesinde harcama yapmayı planladığı öngörülüyor. Avrupa’da harcama ortalamasının 268 Euro civarında olduğu da vurgulanıyor.

Katılımcıların yüzde 43’ü taksitli alışveriş yapmayı tercih ediyor. Taksit ya da “şimdi al, sonra öde” gibi seçeneklerin satın alma potansiyelini artırdığı vurgulanıyor. Öte yandan katılımcıların yüzde 60’ının harcamaları konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilediği belirtiliyor.

Ülkemizde yer alan tüketicilerin yüzde 53’ü geçen sene ilk defa alışveriş yaptığı markadan bu sene yeniden alışveriş gerçekleştirmeyi düşünüyor. Yüzde 31’lik bir kesimin ise alışveriş yapmadan önce sosyal medya akışındaki reklamları takip ettiği söyleniyor.

Alışverişte yapay zeka kullanımı yüzde 13 olarak vurgulanırken, Efsane Cuma indirimlerinin yüzde 82’lik bir oranla tüketicilerin yeni yıl hediyeleri almak için kullanıldığı ifade ediliyor.

Çoğu tüketici aslında gerçek bir fırsat olmadığını düşünüyor

Araştırmaya göre tüketiciler, özellikle de karar vermeden önce güven ve fiyat faktörlerini gözden geçiriyor. Tüketicilerin yüzde 23’lük bir oranı bu indirim dönemlerinde aslında gerçekten bir fırsat olmadığını düşünüyor.

Müşterilerin memnuniyetini düşüren unsurlar arasında stok eksikliği ve gerçek fırsatları yakalayamama hissi olduğu aktarılıyor. Aktarılan detaylara göre yüzde 52’lik bir kesin daha çok “yetişkin giyim” kategorisine ilgi gösteriyor. Yüzde 36’lık oranda “elektronik ve teknoloji” harcamaları yer alıyor. “Çocuk giyim” kategorisiyse yüzde 30 oranında listeleniyor.

PwC Türkiye Şirket Ortağı ve Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Lideri Cihan Harman, araştırmayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ekonomik koşullar, teknolojik yenilikler ve toplumsal beklentiler değiştikçe, alışveriş motivasyonları da farklı biçimler alıyor. İki yıldır düzenli biçimde yaptığımız Efsane Cuma araştırmamızla tüketicinin nabzını tutuyoruz. Her yıl Kasım ayında gerçekleşen bu indirimler; e-ticaretten perakendeye, lojistiğe kadar kadar birçok sektör için kritik bir öneme sahip. Markaların bu dönemde tüketici beklenti ve taleplerini doğru analiz etmeleri ve bu doğrultuda en uygun aksiyonları almaları rekabet avantajı yaratıyor. Efsane Cuma Dosyası 2025 çalışmamız, tüketicinin bu indirim dönemine yönelik tutumlarını, alışveriş motivasyonlarını, harcama eğilimlerini ve memnuniyetini etkileyen kilit faktörleri ortaya koyarak perakende ve ilişkili tüm sektörler için yol gösterici içgörüler sunuyor. Bugün geldiğimiz noktada, tüketicinin hem rasyonel hem de bilinçli tercihler yaptığını görüyoruz. Efsane Cuma artık sadece bir indirim dönemi değil; güven, değer ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen bir tüketim kültürünün aynası haline geliyor.”