“Yerli ve milli” sosyal ağ Next Teknofest Sosyal nedir?

Türkiye merkezli savunma ve teknoloji şirketi Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “yerli ve milli sosyal medya platformu” olarak tanımladığı Next Teknofest Sosyal’ı duyurdu. Baykar, T3 Vakfı ve Teknofest katılımcıları tarafından geliştirildiği söylenen platform, kısa sürede ilgi toplamayı başardı.

Peki Türkiye’nin yeni yerli ve milli sosyal ağı olarak lanse edilen Next Teknofest Sosyal nedir? Gerçekten yerli ve milli mi? Ne gibi özellikleri var? Kim(ler) tarafından geliştirildi? Kişisel verilerin güvenliği ne durumda?

Sizler için hazırladığımız bu soru-cevap temalı rehberde Next Teknofest Sosyal platformuna dair merak edilenleri bulabilirsiniz. Hazırsanız gelin başlayalım…

Next Teknofest Sosyal nedir?

Next Teknofest Sosyal, Selçuk Bayraktar’ın deyimiyle Türkiye’nin yeni ve yerli sosyal medya platformudur. Yapılan açıklamaya göre platform; Baykar, T3 Vakfı ve Teknofest girişimcileri tarafından geliştirilmiştir ve Temmuz 2025’te kullanıma sunulmuştur. Ancak bu yazının yazıldığı tarih itibariyle, geliştiriciler, paydaşlar veya teknik detaylar ile ilgili ne Baykar, ne T3 Vakfı ne de Teknofest’in resmi sitesinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bayraktar’a göre Next Teknofest Sosyal, dezenformasyonun, hakaretin, psikolojik şiddetin, istismarın, algoritmik müdahalelerin olmadığı, özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir dijital iklimin hakim olduğu bir paylaşım mecrası olarak konumlandırılıyor.

Next Teknofest Sosyal’in web sürümünün dışında mobil uygulamaları da (Android ve iOS) bulunuyor. Uygulamaların geliştiren şirket ise 2N Reklam Ajansı ve 2N Haber’in sahibi 2N Medya Anonim Şirketi olarak geçiyor.

NOT: Next Aydınlatma Metni ve Teknofest Sosyal KVKK dokümanlarında yazıldığı üzere, platformdaki kullanıcılara ait tüm verilerinden sorumlu olan şirket 2N Medya A.Ş.‘dir.

“Next Teknofest Sosyal” adı nereden geliyor?

Yerli sosyal medya platformuna verilen “Next” adının nereden geldiği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak platform ile ilgili isim karmaşası olduğunu, dolayısıyla bir kafa karışıklığı yarattığını söylemek mümkün.

Öyle ki platform, haber sitelerinde, sosyal medya paylaşımlarında, hatta projenin arkasındaki kişiler tarafından dahi farklı isimlerle anılıyor. Uzun haliyle “Next Teknofest Sosyal” olarak geçen platform, farklı mecralarda Next Sosyal, Next Teknofest, Teknofest Sosyal gibi isimlerle de anılıyor.

Benzer karmaşanın Next Teknofest Sosyal logosunda da olduğunu söylemek mümkün. Zira resmi kanallardan yayınlanmış olan iki farklı Next Sosyal logosu söz konusu. Mobil uygulamalarda ve bazı tanıtım videolarında 2N Medya’nın logosu kullanılırken, diğer mecralarda ve platformun kendisinde “Next Teknofest” yazılı logo kullanılıyor.

Next Teknofest Sosyal’in özellikleri neler?

Twitter alternatifi olarak lanse edilen platform, arayüz açısından X (Twitter) ve Mastodon gibi Twitter muadillerine benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Standart bir profil sayfası, akış ekranı, takip mekanizması, listeler, yer imleri gibi özellikleriyle Twitter, Mastodon, Bluesky gibi platformlar ile benzer işlevlere sahip olduğu görülüyor. Bu bağlamda platformun oldukça kolay bir kullanıma sahip olduğunu söylemek mümkün.

Yapılan açıklamalara göre, Next Sosyal kişiselleştirilmiş algoritma sistemi olmadan da çalışıyor. Bu, diğer sosyal medya platformlarının veri odaklı yaklaşımından önemli ölçüde ayrıldığı anlamına geliyor.

Next Sosyal ayrıca “botsuz, sansürsüz ve reklamsız” olarak da tanımlanıyor. Kimlik doğrulaması yapılmayan bir platformda bot hesapların önüne nasıl geçileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil. Sansür konusu ise geçmişteki diğer sosyal ağlarda uygulanan sansürler göz önüne alındığında büyük bir soru işareti olarak belirsizliğini koruyor.

Platformun öne çıkan bir diğer önemli özelliği ise “yerli, milli ve ahlaklı” yapay zeka projesi olarak tanımlanan T3 AI projesinin platforma entegre edilmesi diyebiliriz.

Ahlaklı yapay zeka “T3 AI” nedir?

Next Teknofest Sosyal platformuna entegre edilen önemli özelliklerden biri de Twitter’ın Grok’una alternatif olarak görülen T3 AI olarak karşımıza çıkıyor.

T3 AI, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı (T3 Vakfı) tarafından geliştirilen “yerli ve milli” yapay zeka projesi olarak tanımlanıyor. Açık kaynaklı bir yapay zeka projesi olan T3 AI, Türkiye’nin Büyük Dil Modeli kapsamında proje ekibi ve bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilmeye devam ediyor.

Next Teknofest Sosyal platformuna entegre edilen T3 AI, özelikle “ahlaklı yapay zeka” sıfatı ile ön plana çıkıyor. Öyle ki son zamanlarda Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren cevaplar vermesi üzerine Grok Türkiye’de erişime kapatılmış ve bu erişim engeli ülke genelinde büyük ses getirmişti. T3 AI’nin ise bu bağlamda daha verimli çalışan, hassasiyetleri gözeten, yerli, milli ve “ahlaklı” bir yapay zeka olduğu ifade ediliyor.

T3 AI teknik olarak Grok’un çalışma mantığına benzer şekilde çalışıyor. Bu da Next Teknofest Sosyal’de kullanıcıların @T3AI hesabını etiketlemesinin ardından sorduğu sorulara cevap alabilmesi anlamına geliyor. Bu arada Next Teknofest Sosyal’deki hesabında T3 AI deneysel veri toplama amaçlı bir sosyal medya botu olarak tanımlanıyor.

Next Teknofest Sosyal gerçekten “yerli ve milli” mi?

Resmi tanıtımlarda, projenin arkasındaki kişilerin ve hesapların resmi açıklamalarında, haber sitelerinde ve diğer birçok mecrada Next Teknofest Sosyal Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu olarak tanımlanıyor. Ancak bunun doğru bir ifade olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Yapılan açıklamalarda Next Teknofest Sosyal’in açık kaynaklı bir platform olduğu vurgulanıyor. Ancak teknik altyapısı ile ilgili net bir ifade bulunmuyor.

Platformun web sürümü ziyaret ettiğimizde sitenin bazı kısımlarında denk geldiğimiz çeviri hataları (daha doğrusu farklı dil sürümlerindeki farklı ifadeler), sitenin genel arayüz tasarımı ve fonksiyonları platformun Twitter alternatifi olarak bilinen Mastodon altyapısı ile geliştirildiğini bizlere gösteriyor. Hatta sitenin birçok yerinde Mastodon logolarıyla karşılaşmak da mümkün. Peki bu ne demek oluyor?

Mastodon ve Next Teknofest Sosyal ilişkisi

Twitter alternatifi olarak bilinen Mastodon, esasında merkeziyetsiz bir sosyal ağ altyapısı olarak geçiyor. Yani Facebook, X veya Instagram gibi tek bir şirketin kontrolünde çalışan platformların aksine, herkesin kendi sunucusunu kurabildiği açık kaynaklı bir yazılım diyebiliriz. Ayrıca bkz: Mastodon nedir?

Mastodon’un en önemli özelliği ise federasyon mantığıdır. Yani farklı kişiler ya da kurumlar kendi Mastodon sunucularını kolay bir şekilde kurup istedikleri gibi yönetebiliyor, buna rağmen bu sunucular birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Bu yapı sayesinde Mastodon’un sadece bir site ya da uygulama değil, bir protokol ve yazılım ekosistemi olduğunu söyleyebiliriz.

Peki Mastodon altyapısı ile neler özelleştirilebilir?

Arayüz Tasarımı: Temayı, renkleri, logoyu değiştirebilir, kendinize ait bir marka kimliği yaratabilirsiniz.

Temayı, renkleri, logoyu değiştirebilir, kendinize ait bir marka kimliği yaratabilirsiniz. Kurallar ve Moderasyon: Kendi sunucunuzun kurallarını belirleyebilir, hangi içeriklerin yasak olacağını seçebilirsiniz.

Kendi sunucunuzun kurallarını belirleyebilir, hangi içeriklerin yasak olacağını seçebilirsiniz. Eklentiler ve Özellikler: Mastodon açık kaynak olduğu için ek geliştirmeler yapabilir, yeni modüller ekleyebilirsiniz.

Mastodon açık kaynak olduğu için ek geliştirmeler yapabilir, yeni modüller ekleyebilirsiniz. Erişim ve Kayıt Politikası: Sunucunuzu tamamen herkese açık, yalnızca davetiyeyle kayıt olunabilen ya da kapalı bir topluluk için özel olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Mastodon’un bu sistemini bir örnekle açıklayalım: Dünyadaki tüm internet sitelerinin neredeyse yarısının altyapısını oluşturan WordPress, esasında açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir (CMS). WordPress bir altyapı sağlar ve siz bu altyapının üzerine kendi internet sitenizi inşa edersiniz. Siz, sitenizde istediğiniz birçok kişiselleştirmeyi yapabilirsiniz. Ancak kodlama yapısı, fonksiyonlar, protokoller gibi bazı yapılar diğer internet siteleriyle aynı olmak durumundadır. Bu sitenin size ait olmadığını göstermediği gibi, tamamen sizin tarafınızdan geliştirildiğini de göstermez.

Mastodon altyapısı üzerine inşa edilen Next Teknofest Sosyal’de de benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani belli başlı arayüz değişiklikleri, kurallar ve moderasyon özelleştirmeleri, eklenti entegrasyonları gibi değişiklikler yapılmış olsa dahi altyapı Mastodon’a aittir.

Elbette bu durum kötü bir şey gibi düşünülmemeli. Sonuçta açık kaynaklı platformların amacı birlikte geliştirmek ve birlikte büyümektir. Böylesine açık kaynaklı platformların nimetlerinden faydalanmak ve bu sayede bir şeyler üretmek de oldukça önemli. Ancak bu, başka bir altyapıyı kullanarak geliştirilen bir platform için tüm krediyi sahiplenmek anlamına gelmemeli. Bu bağlamda medyanın, resmi kurumların, kanaat önderlerinin, hatta devlet erkanının böyle bir yapıya sahip bir platformu “yerli ve milli” olarak lanse etmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söylemek gerekir.

Next Teknofest Sosyal’e nasıl kayıt olunur?

Alışık olduğumuz sosyal medya arayüzüne sahip olması sebebiyle Next Teknofest Sosyal’e kayıt olmak ve platformu kullanmak oldukça kolay diyebiliriz. Eğer daha önce Twitter, Mastodon, Bluesky platformlarından herhangi birini kullandıysanız, Next Teknofest Sosyal’i de oldukça basit bir şekilde kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip ederek Next Teknofest Sosyal’e kayıt olabilir ve platformu kullanmaya başlayabilirsiniz:

İlk olarak https://giris.t3vakfi.app/tr/kayit adresini ziyaret edin. Ya da Next Sosyal Android veya Next Sosyal iPhone uygulamalarını indirin. Ardından formdaki Kullanıcı Adı, Şifre, E-posta, Ad, Soyad ve Telefon Numarası alanlarını doldurun ve Hesap Oluştur butonuna tıklayın.

Telefonunuza gönderilen onay kodunu girin ve onaylayın.

Arından açılan ekrandaki Teknofest SSO ile devam et butonuna tıklayın.

Kayıt olurken girmiş olduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifre‘yi girin.

Hepsi bu kadar. Artık profilinizi düzenleyebilir, kişileri arayıp takip edebilir veya paylaşım yapmaya başlayabilirsiniz.

Sonuç

Sonuç olarak, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu olarak tanımlanan Next Teknofest Sosyal; Baykar, T3 Vakfı ve Teknofest girişimcileri tarafından açık kaynaklı Mastodon altyapısı üzerine inşa edilen bir sosyal ağdır diyebiliriz.

Ahlaklı yapay zeka olarak ifade edilen T3 AI teknolojisi ile öne çıkan platform, alışık olduğumuz mikroblog arayüzü ve özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla oldukça basit bir kullanıma sahiptir. Ayrıca platformun diğer sosyal ağlardan ayrılarak her zaman botsuz, sansürsüz ve reklamsız olacağı da verilen bilgiler arasındadır.

Next Teknofest Sosyal’in açık kaynaklı bir yapıya sahip olması, ilerleyen zamanlarda bağımsız geliştiricilerin de katkısıyla daha fazla geliştirilebileceği anlamına da geliyor. Platformun gerçek bir Twitter alternatifi olup Türkiye’de başarıya ulaşıp ulaşamayacağını ise zaman gösterecek.

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