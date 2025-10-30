İnsansı ev robotu NEO ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Reklam

1X şirketi, ev işlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan insansı robotu NEO'yu ön siparişe sundu.

Robot, ilk aşamada otonom öğrenme için gerekli veriyi toplamak amacıyla, kullanıcının onayıyla bir insan teleoperatör tarafından uzaktan kontrol edilecek ve ev içini görecek.

Şirket gizlilik endişelerine karşı kullanıcıya yasak bölgeler belirleme gibi kontroller sunarken, robotun fiyatı 20 bin dolar olarak belirlendi.

Kaliforniya merkezli 1X şirketi, günlük ev işlerini otomatikleştirmek ve kişiselleştirilmiş asistanlık sunmak amacıyla geliştirdiği NEO adlı insansı robot için ön siparişleri almaya başladı. Apple’ın da girmeyi planladığı ev robotu pazarında faaliyet gösteren modeli alan kullanıcılar, cihazı sesli komutlarla veya bir uygulama üzerinden yönlendirerek evdeki görevleri yerine getirmesini sağlayabilecek.

İnsansı robot NEO’nun teknik özellikleri

Boyut: 167 cm

167 cm Ağırlık: 30 kg

30 kg Çalışma süresi: 4 saat

4 saat Taşıma kapasitesi: 25 kg

25 kg Maksimum kaldırma gücü: 70 kg

70 kg Duyusal donanım: 4 mikrofon, 3 hoparlör, 2 adet 8 Megapiksel kamera

4 mikrofon, 3 hoparlör, 2 adet 8 Megapiksel kamera El becerisi: İnsan seviyesinde beceriklilik için 22 serbestlik derecesine sahip eller

Robotun gelecek sene sevkiyata başladığında kapı açma, eşya getirme ve ışıkları açıp kapatma gibi temel görevleri otonom olarak yapabilmesi bekleniyor. Ancak ilk kullanıcılar daha karmaşık veya özel görevler için NEO’yu kullanmak istiyorlarsa, bir insan teleoperatörün robotu uzaktan kontrol etmesine ve evlerinin içini robotun kamerasından görmesine izin vermek zorunda kalacaklar.

1X CEO’su Bernt Børnich, The Wall Street Journal’dan Joanna Stern’e verdiği demeçte, robotu çalıştıran yapay zeka sinir ağının daha fazla gerçek dünya deneyiminden öğrenmeye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

“Verinize sahip olmazsak ürünü daha iyi hale getiremeyiz” diyen Børnich’e göre, NEO’yu kullanmak isteyen herkes makinenin öğrenmesi ve eğitim verisi toplaması amacıyla bir insan operatörün evlerinin içine robotun kamerası aracılığıyla bakmasını kabul etmek zorunda.

Gizlilik kontrolü kullanıcının elinde

Şirket CEO’su, başlangıçta işlerin çoğunun teleoperatörler tarafından yapılacağını itiraf etti. Kullanıcılar ise operatörün NEO’yu ne zaman devralacağını ve hangi görevi yapacağını belirleyebilecekleri bir uygulamaya sahip olacak Børnich, insanların gizliliğine mümkün olduğunca saygı göstermek adına kontrolü kullanıcının eline bıraktıklarını belirtti.

Uzaktan operatörün insanları görmemesi için bulanıklaştırma yapılabilecek. Vatandaşlar operatörün giremeyeceği “yasak bölgeler” belirleyebilecek. Teleoperatörler, sahibinin onayı olmadan robotun kontrolünü ele geçiremeyecek.

Buna ek olarak Børnich, NEO’nun insanlara zarar vermesini engellemek için birkaç katmanlı güvenliğe sahip olduğu güvencesini de verdi.

Wall Street Journal’dan Joanna Stern, robotun mevcut versiyonunu incelediğinde, otonom olarak pek bir şey yapmaya henüz hazır olmadığını gözlemledi. Yayınlanan videoda, basit görevlerin bile uzun sürdüğü, bulaşık makinesini yüklerken tereddütlü davrandığı ve çoğu işlem için teleoperatöre ihtiyaç duyduğu görülüyor. Şirket, sevkiyattan önce NEO’nun bu eksikliklerini gidermeyi amaçlıyor.

Robotun alabileceği komutlar oldukça çeşitli. Örneğin, “bulaşık makinesini boşalt” veya “kapıya bak” gibi spesifik görevler verilebileceği gibi “yatak odamı temizle” gibi daha genel talepler de iletilebilecek.

Şirket, kullanıcıların Neo’nun yeteneklerini geliştirmek amacıyla her türlü veriyi toplamasına açık olması gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen 1X, Neo’nun piyasaya sürülürken tüm gizlilik hassasiyetlerine sahip kullanıcılara hitap etmeyebileceğini de kabul ediyor.

Neo robotunun fiyatı ne kadar?

NEO; tan, gri ve koyu kahverengi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Robot, şirketin web sitesi üzerinden 200 dolarlık bir depozito ile ön siparişe açıldı. Erken erişim isteyenler NEO’ya 20 bin dolara sahip olabilecekken, cihaz ayrıca aylık 499 dolarlık bir abonelik hizmeti olarak da sunulacak.