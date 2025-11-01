Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Reklam

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı olarak bulundu.

Olayla ilgili ilk incelemelere göre intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Gazeteci Ceylan Sever'in sosyal medya paylaşımına göre Özer'in cezaevindeki psikolojik destek biriminden de belirli aralıklarda destek aldığı biliniyordu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından bir tanesi olarak bilinen Thodex davasında önemli bir gelişme yaşandı. Sahibi olduğu kripto para borsası aracılığıyla on binlerce insanı mağdur ettiği iddiasıyla hapishaneye mahkum edilen Faruk Fatih Özer’in cezaevindeki hücresinde ölü bulunduğu açıklandı.

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan Özer’in hayatını kaybetmesinin ardından gazeteci Ceylan Sever’den önemli açıklamalar geldi. Sever’e göre cezaevindeki psikolojik destek biriminden yardım alan Özer dün akşam hücresinin banyosunda asılı halde bulundu.

Oksijen Gazetesi’nin haberine göre görevliler dün akşam sayım işlemi sırasında Özer’in cansız bedenini fark etti. Yapılan ilk incelemeler, şu anda olayın bir intihar vakası olduğuna işaret ediyor. Fakat yine de kesin bir sonuç için olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı söyleniyor.

Adalet Bakanı, “ilk bulgulara göre intihar” dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç akıllardaki soru işaretlerine yönelik bir açıklamada bulundu. Bakan Tunç, şüpheli bir durum olup olmadığını araştırdıklarını, fakat ilk bulgulara göre olayın bir “intihar” vakası olduğunu dile getirdi:

“Biz de bu konuyu burada öğrendik. Biraz önce haber aldık. Tabii hemen cezaevi yönetimimizle Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada tabii bir intihar şüphesinden bahsediliyor. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var. Tabii soruşturma bu konuda açıldı ve soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde. Tabii burada cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirler alınıyor bu noktada. Tabii tek kişilik odada kalıyor işlediği suç itibariyle böyle bir tedbir söz konusu. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tek başına kaldığı bir odada bir intihar şüphesi söz konusu. Tabii cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak.”

Gazeteci Ceylan Sever’den açıklama geldi

Gazeteci Ceylan Sever’in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre Faruk Fatih Özer’in cansız bedeni dün akşam 20:00’den sonra bulundu. Özer’in kendini yatak çarşafıyla lavabo kapısına astığı belirtildi:

“Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in intiharına ilişkin; Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik odada kalıyordu. Sabah 08:00 ve akşam 20:00’de gardiyanlar tarafından sayımlar yapılıyor. Akşam 20:00’den sonra yatak çarşafıyla kendini lavabonun kapısına asmış. Sabah sayımında fark edilmiş. Cezaevindeki psikolojik destek biriminden her hükümlü ve tutuklu gibi ara ara destek almış. Tekirdağ Başsavcılığı konuyu araştırıyor.”

Neler olmuştu?

1994 doğumlu Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kripto para borsası Thodex’i kurdu. Nisan 2021’de Özer’in 390 bin kullanıcıdan yaklaşık 2 milyar dolar para topladığı iddia edildi.

Faruk Fatih Özer’in kurucusu olduğu Thodex, bu büyük skandal ile ülke gündemine oturdu. Özer’in çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiası ile yasal süreç başlatıldı.

Bu süreçte Faruk Fatih Özer, “örgüt kurma ve yönetme“, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla karşılaştı. Uzun bir süre boyunca firari kalan Özer, Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. 2023 yılının Nisan ayında ise Türkiye’ye getirildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.