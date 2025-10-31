WhatsApp, Apple Watch için özel bir uygulama hazırlıyor

Reklam

WhatsApp, Apple Watch için yeni ve kapsamlı bir uygulamaya sahip olacak.

Merakla beklenen uygulamanın Beta sürümü TestFlight üzerinden test ediliyor.

Yeni uygulama, kullanıcıların artık sadece bildirimlerle sınırlı kalmamasını hedefliyor.

Fakat ne yazık ki uygulamanın iPhone'lardan bağımsız çalışmayacağı ifade ediliyor.

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması, Apple ekosistemindeki varlığını genişletmeyi sürdürüyor. WhatsApp, giyilebilir cihazlarla etkileşimi kökten değiştirmeyi vaat eden Apple Watch için yerel bir uygulama ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Şu anda dağıtım, TestFlight aracılığıyla iOS Beta programına kayıtlı olanlarla sınırlı durumda. Fakat bu ilk adım muhtemelen çok yakında gerçekleşecek genel bir lansmanın habercisi olarak yorumlanıyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu bu sayede kullanıcılara daha önce ulaşılmamış bir özgürlük olanağı sunuyor. Kullanıcılar artık görüşmeleri daha kapsamlı ve doğrudan bileklerinden yönetebiliyor. Yeni entegrasyon, etkileşimi sistem bildirimleri aracılığıyla temel yanıtlarla sınırlayan önceki sınırlamaların üstesinden geliyor.

Yeni uygulama iPhone’lardan bağımsız çalışmayacak

Kullanıcı deneyimi, her işlem için doğrudan akıllı telefon kullanımını gerektirmeyen özelliklerle zenginleştiriliyor. Uygulama, sohbetleri okumanıza, anında tepkiler göndermenize ve mesajlara yanıt vermenize olanak tanıyor.

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre asıl büyük yenilik, platformun en popüler özelliklerinden biri olan sesli mesajları kaydetme ve paylaşma özelliğinde yatıyor. Dikkat çeken bu yeni özellik, artık saate basit bir dokunuşla erişilebiliyor.

Yazılım, Wear OS benzeri bir yardımcı uygulama olarak tasarlanıyor. Özelliğin düzgün bir şekilde çalışması, ana WhatsApp uygulamasının yüklü ve etkin olduğu bağlı bir iPhone’un varlığına bağlı olarak değişecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sürüm, telefondan bağımsız kullanımı ne yazık ki desteklemiyor.

WhatsApp, rakipleri arasında bir adım daha öne çıkacak

WhatsApp bu önemli gelişme ile birlikte akıllı saat mesajlaşma uygulamaları arasında rekabetçi bir konuma geliyor. Platform şu anda Apple Watch’ta yalnızca Apple Mesajlar benzer bir deneyim sunuyor.

Messenger ve Signal gibi sektördeki diğer büyük alternatifler Apple Watch’lar için hiçbir zaman destek getirmedi. Telegram da özel uygulamasını bir süre önce kullanımdan kaldırdı. Bu önemli karar, toplulukta gerçek ve karşılanmamış bir ihtiyaca somut bir yanıt niteliğinde yorumlanıyor.

Son olarak WhatsApp Beta programına katılmak ve tüm yeni özellikleri herkesten önce deneyimlemek için ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.