DJI’dan yeni kompakt drone modeli: Neo 2 neler sunuyor?

DJI Neo 2 kompakt tasarımıyla Çin'de resmi olarak piyasaya sunuldu.

Avuç içi drone modeli, boyut olarak biraz büyüse de uçuş süresi ve hızını koruyor.

Cihaz, 1.606 mAh batarya ile daha uzun süreli ve tutarlı kayıt performansı vaat ediyor.

DJI, 2024 yılında piyasaya sürülen modelinin yerini alacak olan kompakt drone serisinin yeni nesli Neo 2 ile karşımıza çıktı. Uzun süredir merakla beklenen ürün nihayet Çin pazarında resmi olarak tanıtıldı.

Kısa sürede ilgi odağı haline gelmeyi başaran yeni DJI drone modeli, markanın son dönemdeki diğer lansmanlarıyla aynı stratejiyi izliyor. Önce Çin pazarında piyasaya sürülen cihaz, ilerleyen haftalarda küresel olarak da satışa sunulmaya hazırlanıyor.

DJI Neo 2 özellikleri

Daha sağlam bir tasarıma ve biraz daha büyük boyutlara sahip olan Neo 2, 14,7 x 17,1 x 4,1 cm boyutlarında ve konfigürasyona bağlı olarak 151 ila 160 gram arasında bir ağırlığa sahip.

Artan boyutuna rağmen yeni drone modeli, selefinin uçuş süresini ve hızını koruyor. Özellikle de pil ömrü ve artık 49 GB’a ulaşan depolama kapasitesinde önemli dahili iyileştirmeler sunuyor.

Enerji kapasitesi açısından drone artık 1.435 mAh pilin yerini 1.606 mAh pile alıyor. Bu sayede cihaz, uzun kayıtlar ve hafif rüzgarlı uçuşlarda daha tutarlı bir performans sunuyor.

DJI Neo 2, markanın genellikle daha pahalı modellerinde bulunan otomatik engel önleme özelliğini sağlayan önden bakan bir LiDAR sistemiyle tamamlanan iki eksenli bir gimbal kullanıyor.

Drone’a hareket kontrolü, GPS navigasyonu, Galileo ve BeiDou desteği ve 80 Mbps’ye varan bit hızı eklenerek üstün video kalitesi sunuluyor.

Kamera, 1/2 inçlik bir sensör kullanmaya devam ediyor. Fakat artık 119,8°’lik genişletilmiş görüş alanı, f/2,2 diyafram açıklığı ve 60 veya 100 fps’de 4K kayıt desteğiyle daha keskin ve akıcı videolar sağlıyor.

Maksimum ISO değeri de iki katına çıkarılarak 12.800’e yükseliyor. Bu da düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans vadediyor.

DJI Neo 2 özellikleri fiyatı

İlk olarak Çin pazarında tüketicilerle buluşan yeni DJI drone modeli temel konfigrüasyonda 1.499 CNY (vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.