    Samsung “ultra ince telefon” fikrinden vazgeçmedi: Galaxy S26 Edge iptal olmayabilir

    Galaxy S26 Edge modelini iptal ettiği konuşulan Samsung, "More Slim" kod adlı yeni bir model ile bu dedikoduları reddediyor.
    Galaxy S26 Edge
    • Samsung'un düşük Galaxy S25 Edge satışları yüzünden Galaxy S26 Plus modelini iptal ettiği yönünde çeşitli iddialar dolaşıyordu.
    • Fakat son raporlar, şirketin "More Slim" (Daha İnce) kod adıyla yeni bir ultra ince cihazın geliştirilmesine başladığına işaret ediyor.
    • Yine de söz konusu ince tasarımlı modelin Galaxy S26 Edge olarak mı, yoksa tamamen farklı bir isimle mi geleceği bilinmiyor.

    Akıllı telefon pazarında “ultra ince tasarım” trendi bu yıl endüstride ilgi odağı haline geldi. Apple bu pazar için iPhone Air’ı piyasaya sürerken, Samsung ise Galaxy S25 Edge’yi sahneye çıkardı.

    Apple’ın satış rakamları konusunda isyan ettiği bu pazar, ilginç bir şekilde Huawei Mate 70 Air ve Xiaomi 17 Air gibi yeni modelleri de karşımıza çıkaracak. Apple ve Samsung’un gelecekte bu segment için temkinli yaklaşacağına dair çeşitli raporlar bir süredir ortalıkta dolaşıyor.

    Söylentiler, Apple’ın iPhone Air üretim hacmini düşürdüğüne, daha sert bir şekilde Samsung’un ise Galaxy S26 Edge’yi tamamen iptal ettiğine işaret etmişti. Fakat gelen son sızıntılar, Güney Koreli şirketin hala bu segmentte ısrarlı olduğunu gözler önüne seriyor.

    Samsung’un ‘daha ince’ kod adlı projesi merak uyandırdı

    Güney Koreli şirketin düşük satış performansı nedeniyle iptal ettiği düşünülen Galaxy S26 Edge modelinin bir noktada yeniden ortaya çıkabileceği öne sürülüyor. Belki farklı bir isimle de olsa…

    SamMobile’ın haberine göre Samsung, “More Slim” kod adlı yeni ve adından da anlaşılacağı üzere “daha ince” bir cihaz geliştirmeye başladı.

    Samsung Galaxy S26 Edge

    Mevcut S25 Edge projesinin kod adının da “Slim” olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani bu model doğrudan mevcut cihazın bir halefi değil, tamamen farklı bir cihaz da olabilir.

    Bunun Galaxy S25 Edge’in doğrudan bir halefi olmayabileceği ihtimalini destekleyen bir diğer nokta da modelin geliştirilmesinin Galaxy S26 Plus’ın yerini S26 Edge’in alacağının onaylanmasının ardından başladığı bildiriliyor.

    Galaxy S26 Edge

    Öte yandan yakın tarihli bazı raporlar, Galaxy S26 Pro modelinin iptal edildiğine işaret ediyor. Normalde temel S26’nın yerini alması beklenen bu cihaz, iddialara göre Samsung tarafından başlamadan iptal edildi.

    Öte yandan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinde fiyat artışı uygulamayacağı, mevcut fiyatları sabit tutmaya devam edeceği aktarılıyor. Yani 2026 yılının üst seviye telefonları, mevcut Galaxy S25 ailesiyle aynı fiyatlardan tüketicilerle buluşacak.

    Son olarak bu hafta teknoloji gündemine düşen sızıntılar, serinin en gelişmiş seçeneği olarak raflarda boy gösterecek olan Galaxy S26 Ultra’nın Qi2 desteği ile geleceği ve yenilenen bir kamera tasarımı sunacağının ipuçlarını veriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

