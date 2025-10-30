iPhone 15 indirimli fiyatıyla bu hafta A101’e geldi

Reklam

30 Ekim A101 Ekstra Aldın Aldın fırsatları arasında iPhone 15 yer alıyor. Apple’ın iki yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonu hala daha eskimeyen, yüksek performanslı ve şık tasarımlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

A101 indirimli telefonlar kataloğunda yer alan iPhone 15 modeli 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle karşımıza çıkıyor. 6,1 inç ekran, 48 MP+12 MP arka kamera ve 3.349 mAh pil kapasitesi sunan telefon 2 yıl garantiyle tüketicilere sunuluyor.

Reklam

iPhone 15’in indirimli fiyatı A101 Ekstra’da 49 bin 799 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu kampanyanın yalnızca cihazın siyah ve mavi renkli versiyonları için geçerli olduğunu da belirtmekte fayda var. Pembe, sarı ve yeşil renkli modeller A101’de bulunmuyor.

iPhone 15’in avantajları ve dezavantajları neler?

Artıları Uzun yazılım desteği (Muhtemelen 2030’a kadar sürecek)

Uzun yazılım desteği (Muhtemelen 2030’a kadar sürecek) A16 çipiyle güçlü ve akıcı performans

A16 çipiyle güçlü ve akıcı performans Dinamik Ada ve USB-C bağlantısı ile modern teknolojiler sunuyor

Dinamik Ada ve USB-C bağlantısı ile modern teknolojiler sunuyor 48 MP kamerası mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir deneyim vaat ediyor Eksileri Ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlı

Ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlı Telefoto lens bulunmuyor

Telefoto lens bulunmuyor Apple Intelligence özellikleri desteklenmiyor

iPhone 15 teknik özellikleri

Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç)

147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç) Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.