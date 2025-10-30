Menüyü Kapat
    iPhone 15 indirimli fiyatıyla bu hafta A101’e geldi

    Apple'ın iki yıl önce piyasaya sürdüğü yüksek performanslı iPhone 15 modeli bu hafta indirim fırsatı ile A101 Ekstra'ya geldi.
    iPhone 15
    30 Ekim A101 Ekstra Aldın Aldın fırsatları arasında iPhone 15 yer alıyor. Apple’ın iki yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonu hala daha eskimeyen, yüksek performanslı ve şık tasarımlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

    A101 indirimli telefonlar kataloğunda yer alan iPhone 15 modeli 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle karşımıza çıkıyor. 6,1 inç ekran, 48 MP+12 MP arka kamera ve 3.349 mAh pil kapasitesi sunan telefon 2 yıl garantiyle tüketicilere sunuluyor.

    iPhone 15’in indirimli fiyatı A101 Ekstra’da 49 bin 799 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu kampanyanın yalnızca cihazın siyah ve mavi renkli versiyonları için geçerli olduğunu da belirtmekte fayda var. Pembe, sarı ve yeşil renkli modeller A101’de bulunmuyor.

    iPhone 15
    Görsel: Apple

    iPhone 15’in avantajları ve dezavantajları neler?

    Artıları

    • Uzun yazılım desteği (Muhtemelen 2030’a kadar sürecek)
    • A16 çipiyle güçlü ve akıcı performans
    • Dinamik Ada ve USB-C bağlantısı ile modern teknolojiler sunuyor
    • 48 MP kamerası mobil fotoğrafçılar için kaliteli bir deneyim vaat ediyor

    Eksileri

    • Ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlı
    • Telefoto lens bulunmuyor
    • Apple Intelligence özellikleri desteklenmiyor
    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    iPhone 15 teknik özellikleri

    • Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç)
    • Ağırlık: 171 gram
    • Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran
    • İşlemci: Apple A16 Bionic
    • Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
    • Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens
    • Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS
    • İşletim sistemi: iOS 17
    • Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

    Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

