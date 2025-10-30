Samsung’dan One UI 8 pil sorunlarına cevap geldi

Reklam

Samsung, One UI 8 güncellemesini yükleyen Galaxy telefon ve saat kullanıcılarının aşırı pil tüketimi raporlarına ilişkin resmi açıklamada bulundu.

Samsung toplulukları ve sosyal medyada pek çok kullanıcı, güncellemeden sonra pil ömrünün önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.

Şirket, pil ömründeki düşüşün tek nedeninin One UI 8 olmadığını ifade ederek; uygulama güncellemeleri, farklı kullanım senaryoları ve kullanıcı alışkanlıkları gibi çeşitli faktörlerin de bu durumu etkileyebileceğini savundu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy akıllı telefon ve saatlerinde One UI 8 güncellemesi yüzünden aşırı pil tüketimi sorunuyla bir süredir gündemde. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, güncellemeyi indirdikten sonra kullanıcıların bataryanın çabucak tükenmesi konusunda geri bildirimlerde bulundu.

Samsung’dan nihayet One UI 8’in aşırı pil tüketimine yol açtığı yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama geldi. Şirket, kullanıcıların güncellemeyi yükledikten sonra pil ömründe neden ani bir düşüş fark ettiğini doğruladı.

Reklam

Samsung geçen ay Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini ilk olarak Galaxy S25 serisine sunmaya başladı. Güncelleme daha sonra amiral gemisi, üst düzey ve orta segment telefona ulaştı. Ayrıca Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7 dahil olmak üzere diğer cihazlara da kademeli olarak genişletildi.

Kullanıcılar Samsung’a isyan etti

SammyFans’a göre One UI 8’in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra birçok kullanıcı, Samsung topluluklarında ve sosyal medyada aşırı pil tüketiminden şikayetçi oldu. Kullanıcılar, daha fazla kişinin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini ve bu sorunu çözmenin bir yolu olup olmadığını sorgulamaya başladı

Samsung Community kullanıcıları, One UI 8’e güncelleme yaptıktan sonra pil ömrünün hızlı tükenmesine yönelik eleştirilerde bulundu. Bazı kullanıcılar güncelleme yaptıkları için pişman olduklarını söyledi.

Hatta Reddit’teki bir kullanıcı, Galaxy S25 cihazının One UI 7 kullanırken ekran açık kalma süresinin yaklaşık 7 saat olduğunu; One UI 8’de ise bu sürenin yalnızca 5 saate düştüğünü ifade etti.

Akıllı saatlerde de pil sorunu yaşanıyor

One UI 8 güncellemesi ile gelen bu sorun yalnızca akıllı telefonlarla da sınırlı görünmüyor. Örneğin bir Galaxy Watch 7 kullanıcısı şu soruyu sordu:

“Güncellemeden sonra, pil yüzde 100 doluyken evden çıkıp eve döndüğümde, şarjı yalnızca yüzde 20 civarında oluyor. Önceden şarj yüzde 70 veya yüzde 80’e ulaşıyordu. Sürümü düşürebilir miyim?”

Samsung’dan One UI 8 eleştirilerine resmi yanıt geldi

Samsung bazı şikayetlere yanıt verirken, aşırı pil tüketiminin yalnızca One UI 8’den kaynaklanmadığını açıkladı.

Güney Koreli şirketin açıklamasına göre pil ömründeki düşüşe uygulama güncellemeleri, farklı senaryolar ve kullanım alışkanlıkları gibi çeşitli faktörler etki ediyor.

Samsung, kullanıcıların sorunu Members uygulaması üzerinden bildirmelerini ve rapora günlük dosyasını eklemelerini istiyor.

Şirket ayrıca cihazlarındaki pil ömrünün azalmasına neyin sebep olduğunu daha iyi değerlendirebilmek için ayrıntılı bilgi talep ediyor.