Merkez Bankası, Papara’nın faaliyet iznini sonlandırdı

Reklam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan iptal kararı, Papara'ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak izni sonlandırıyor.

Türkiye’de milyonlarca kişinin günlük finansal işlemlerini yürüttüğü Papara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para ihraç etme yetkisini resmi olarak iptal etti.

Söz konusu karar 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı. Papara’ya kayyum atanmasıyla başlayan süreç, faaliyet izninin durdurulmasıyla sonuçlandı.

Reklam

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Papara Elektronik Para A.Ş.’ye 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (Kanun) 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun’un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.”

Neler olmuştu?

Mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında “yasa dışı bahis ve kara para aklama” şüphesiyle soruşturma açıldı. 2016’dan bu yana faaliyet gösteren dijital ödeme kuruluşu, yasa dışı bahisten elde edilen paraların finansal dolaşımına aracılık ettiği iddialarıyla mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Papara’nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Şirketin sahibi olan Karslı, “örgüt liderliği” ile suçlandı.

Yine Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara’ya kayyum atandı. Son olarak bugünkü kararla birlikte şirketin faaliyet izni de durduruldu.