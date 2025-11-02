Elon Musk’ın şirketi SpaceX, ABD’nin Altın Kubbe projesi için devreye girdi

Reklam

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin, Donald Trump'ın adını verdiği 2 milyar dolarlık "Altın Kubbe" füze kalkanı projesi kapsamında, hareketli hava hedeflerini izleyecek 600 uyduluk bir sistem kurması bekleniyor.

Projenin toplam maliyetinin 175 milyar doları aşması öngörülüyor.

Altın Kubbe, İsrail'in Demir Kubbe sisteminden esinlenen, kara, deniz, uzay ve siber uzay sistemlerini birleştiren entegre bir savunma ağı olacak.

Elon Musk’ın uzay taşımacılığı devi SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için dev bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin, Başkan Donald Trump’ın adını verdiği “Altın Kubbe” (Golden Dome) adlı füze kalkanı projesi kapsamında 2 milyar dolar alması bekleniyor.

Wall Street Journal’ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu ödeme, SpaceX tarafından “hava hareketli hedef göstergesi” sistemini oluşturmak amacıyla tasarlanmış, 600’e kadar uyduyu içerecek bir sistemin geliştirilmesi amacıyla yapılacak.

SpaceX ile Pentagon’un iş birlikleri derinleşiyor

Musk liderliğindeki SpaceX’in Pentagon ile yürüttüğü yeni uydu projesi, şirketin askeri alandaki varlığını daha da sağlamlaştırıyor. SpaceX, gizli Starshield uydularını ve terminallerini kullanan Milnet adlı askeri iletişim ağı ve bir yer takip uydu sistemi gibi projelerde de Pentagon’un önemli bir ortağı konumunda bulunuyor.

Projeye dair ne Pentagon ne de SpaceX cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Altın Kubbe projesi için ayrılan fon, Başkan Trump’ın Temmuz 2025’te imzaladığı “Tek Büyük Güzel Yasa” (One Big Beautiful Bill) kapsamında onaylanmıştı. O dönemde fonun hangi savunma yüklenicisine tahsis edildiği belirtilmemişti.

Altın Kubbe; uydu, önleyici füzeler, komuta ve kontrol sistemleri ile diğer ilgili altyapıları birleştirecek bir füze kalkanı olacak. Maliyetinin en az 175 milyar dolar olması öngörülüyor. Bazı uzmanlar ise toplam harcamaların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

SpaceX’in alacağı 2 milyar dolarlık pay, Savunma Bakanlığı’nın devasa bütçesi içinde yalnızca küçük bir başlangıç. Şirketin Anduril Industries, Palantir Technologies gibi yeni isimlerin yanı sıra Lockheed Martin, Northrop Grumman ve L3Harris gibi devlerle birlikte projede yer alan tek şirket olmayacağı da biliniyor.

ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Şefi General Chance Saltzman, 2024’teki bir sektör etkinliğinde, “Bizim dayandığımız şey, bize mümkün olanın sanatını göstererek, fikirler sunarak inovasyona yardımcı olacak sektördür” şeklinde konuşmuştu. Projenin büyüklüğü göz önüne alındığında, ABD yönetiminin SpaceX tek bir tedarikçiye bağımlı kalmak istemediği anlaşılıyor.

Diğer füze savunma sistemlerinden esinlendi

Tom’s Hardware’e göre Trump’ın füze savunma projesi, hem ölçeği hem de adlandırmasıyla İsrail’in Demir Kubbe (Iron Dome) önleyici füze sistemini akla getiriyor. Demir Kubbe’nin füzeler ve havan topları dahil çeşitli tehditleri yüzde 90 başarı oranıyla durdurduğu bildiriliyor.

Fakat Beyaz Saray’ın planı, daha eski bir projeden de ilham almış olabilir. 1983 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından önerilen Stratejik Savunma Girişimi (SDI), ülkeyi Sovyetler Birliği’nden gelen balistik füze tehditlerine karşı lazer ve diğer sistemleri kullanarak korumayı amaçlıyordu. Ancak gerekli teknoloji zamanı için çok gelişmiş olduğundan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla proje gerçekleşmemişti.

Günümüzde hipersonik füzeler gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, ABD’nin mevcut savunma sistemlerinin yetersiz kılıyor. Altın Kubbe ise kara, deniz, uzay ve siber uzay sistemlerini birleştiren entegre bir savunma ağı olarak tasarlandı ve SpaceX, işte bu dev savunma mekanizmasının yalnızca küçük bir dişlisi olacak.