Warner Bros’tan Hello Kitty animasyon filmi: Vizyon tarihi duyuruldu

Hello Kitty'nin animasyon filmi resmen duyuruldu.

Warner Bros. ve New Line Cinema tarafından geliştirilen projenin büyük bir gişe başarısı elde etmesi bekleniyor.

Merakla beklenen film, Temmuz 2028 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

Warner Bros. Discovery, gişede büyük bir başarı vaat eden Hello Kitty animasyon filmini resmen duyurdu. Minecraft, Barbie, Super Mario ve daha birçok serinin beyaz perdeye yansımasının ardından şimdi sıra Japon popüler kültürünün en sevimli kedisine geldi.

İlk defa 1975 hayatımıza giren Hello Kitty, kısa süre içerisinde popüler kültürün gerçek bir ikonu haline geldi. Karakter çok çeşitli ürünlerde yer aldı ve hatta dünyanın dört bir yanında sergilendi. Türkiye’de de yıllardır oldukça sevilen bu figür, şimdi de animasyon filmiyle yeni bir boyut atlayacak.

Hello Kitty filmi ne zaman vizyona girecek?

Variety’nin haberine göre Warner Bros’un yeni animasyon filmi Hello Kitty, 2028 Temmuz ayında sinemalarda gösterime girecek. Böylelikle Hollywood’un bu ikonik karakterinin kendi versiyonunu sergilemesine ilk defa tanık olacağız.

“Hello Kitty’nin Hollywood’daki ilk filmi olan bu filmde, kedi ve arkadaşları her yaştan izleyiciyi büyüleyecek sinematik bir maceraya atılıyor” cümlesiyle tanımlanan Hello Kitty filmi ilk olarak 2019 yılında New Line tarafından duyuruldu. Uzun yıllar boyunca devam eden sürecin akabinde nihayet proje vücut buldu ve hayata geçti.

Kitty White’ın animasyon filminde konuşup konuşmayacağı henüz bilinmiyor. Popüler karakter daha önce ağzı olmadığı için çeştli animasyon dizilerinde maceralarını tamamen sessiz bir şekilde sürdürdü.

Warner Bros. Discovery ve New Line Cinema ortaklığında geliştirilen proje için start verilmiş durumda. Leo Matsuda tarafından yönetilecek animasyon filminin senaryosu Dana Fox’un kaleminden çıkacak. Filmin seslendirme kadrosu ise henüz bilinmiyor.

Son olarak çalkantılı bir dönemden geçen entertainment devi Warner Bros. Discovery, Haziran ayından bu yana yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Son olarak şirket, potansiyel satış tekliflerini değerlendirdiklerini de duyurmuştu.