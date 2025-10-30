OpenAI, 2027’de 1 trilyon dolarlık tarihi halka arza hazırlanıyor

Reklam

OpenAI, şirketi 1 trilyon dolara kadar değerleyecek tarihi bir halka arz için hazırlanıyor.

Resmi başvuruyu 2026 ortalarında yapmayı planlayan şirket, borsadaki ilk çıkışını 2027'de gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Şirketin bu sermaye toplama hamlesi, CEO Sam Altman'ın veri merkezleri ve çipler dahil 1,4 trilyon dolarlık iddialı altyapı projelerini finanse etmeye odaklanıyor.

OpenAI, şirketin değerinin 1 trilyon dolara kadar çıkabileceği büyük bir halka arza hazırlanıyor. Tarihin en büyük halka arzlarından biri olma potansiyeli taşıyan bu iddialı hamle, şirketin CEO’su Sam Altman’ın yapay zeka hedeflerini finanse etmek için büyük bir sermaye havuzuna erişmesine imkan sağlayacak.

Reuters’ın özel haberine göre OpenAI, 2026 yılının ikinci yarısında ABD borsa düzenleyicilerine başvuru yapmayı düşünüyor. Ön görüşmelerin en az 60 milyar dolar ve potansiyel olarak daha fazla kaynak toplamak üzerine olduğu ifade ediliyor.

Yeniden yapılanma süreci, halka arzın önünü açıyor

OpenAI’ın mali işler müdürü Sarah Friar, şirketin 2027 yılında halka arz yapmayı hedeflediğini bildirdi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu aktaran yönetici, planların işletme büyümesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.

Bu tarihi haber, 2014 yılında faaliyet göstermeye başlayan ve daha geleneksel bir kâr amacı güden şirkete dönüşme sürecinin sonunda büyük bir yeniden yapılanmayı tamamlayan OpenAI’ın dönüşümünü sembolize ediyor.

New York Times’ın haberine göre bu değişiklik risk sermayesi fonları, borçlanma ve nihayetinde halka arz yoluyla sermaye toplamayı kolaylaştırmak için hayati önem taşıyordu.

Artık şirketin kâr amacı gütmeyen kolu OpenAI Foundation, kâr amacı güden kuruluşu ise OpenAI Group PBC olarak isimlendirilecek. Vakıf yaklaşık 130 milyar dolar değerinde bir hisseye sahip olacak.

Bu dönüşüm, operasyonel süreci kolaylaştıracak

OpenAI bu büyük dönüşümün ardından yapay zeka harcamalarını hızlandırıyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Sam Altman veri merkezleri, çipler ve yetenekler dahil olmak üzere altyapıya 1,4 trilyon dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Friar, bu önemli dönüm noktasını, “nihayet neredeyse normal bir şirket olduk” diyerek kutladı. Tecrübeli yönetici, artık “çok daha az karmaşık bir şekilde sermaye toplamalarına” olanak tanıyan operasyonel basitliğe atıfta bulundu.