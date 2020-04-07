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Popüler sosyal medya platformu Instagram, NFT entegrasyonunda sona doğru geliyor. Sosyal medya devi, artık platform…
Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, platform genelinde planladığı radikal değişimler ile gündemde kalmaya…
Resmi olarak Twitter’ı satın almasıyla birlikte Elon Musk’ın ilk talimatları ortaya çıkmaya başladı. Duyumlara göre…
Dünya genelinde hizmet veren online medya platformlarının sayısı her geçen gün artarken, dizi-film sektöründeki pazar…
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, bu sabah itibariyle erişim problemleri yaşamaya başladı. Problemin sadece Türkiye’deki kullanıcılara…
George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı kitabından uyarlanan Game of Thrones dizisi tüm…
Sims ve SimCity gibi popüler simülasyon oyunlarının tasarımcısı Will Wright, en son 2008 yılında “Spore”…
Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen ve son yıllarda ciddi bir çıkış yakalayan OnlyFans, bu algıyı yıkmak…
Kripto para dünyasının merakla beklediği yeni kripto para Aptos coin, dün gece itibariyle büyük borsalarda…
Katlanabilir telefonlardan sonra şimdi de uzatılabilir telefon modelleri karşımıza çıkıyor. Motorola, ana şirketi Lenovo’nun Tech…