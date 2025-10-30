Xiaomi 15 için HyperOS 3 (Android 16) nihayet çıktı

- Xiaomi 15, Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3'ün kararlı sürümünü almaya başladı.
- Güncelleme, yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü ve işlevsel yapay zeka özellikleri ile karşımıza çıkıyor.
- Yaklaşık 8,2 GB boyutunda olan güncelleme, Ekim 2025 güvenlik paketini de beraberinde getiriyor.
HyperOS 3’ün küresel lansmanı geçen hafta resmi olarak başladı. Çinli şirket ilginç bir yaklaşım sergileyerek Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipine sahip amiral gemisi Xiaomi 15 serisi yerine Xiaomi 15T modelleriyle başlamaya karar verdi.
Üst düzey özelliklere sahip olan Xiaomi 15 nihayet yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, yeni yapay zeka özellikleri, iyileştirilmiş performans ve daha akıcı animasyonlar içeren Android 16 tabanlı güncellemeyi aldı.
Xiaomi 15 (global) için beklenen güncelleme yayınlandı
GSMArena’ya göre Xiaomi 15’in global versiyonu için HyperOS 3’ün kararlı sürümü 3.0.4.0.WOCEUXM aygıt yazılımına sahip. Güncelleme yaklaşık 8,2 GB indirme gerektiriyor. Fakat Beta aşamasına katılanlar için bu boyut çok daha küçük olabilir.
Güncellemenin mevcut olup olmadığını öğrenmek için Ayarlar’a gidin, Cihaz Bilgileri bölümüne gidin ve Güncellemeleri Kontrol Et seçeneğine dokunun. Güncellemeyi cihazınıza kurmadan önce, telefonun yeterli depolama alanına ve pile sahip olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.
Xiaomi dağıtımın kademeli olduğunu açıkladı. Dolayısıyla diğer bölgelerdeki kullanıcıların güncellemeyi alması biraz daha süre alabilir. Güncellemenin ayrıca Ekim 2025 güvenlik yamasını da içerdiğini belirtmekte fayda var.
Ekim-Kasım aylarında HyperOS 3 alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi’nin yayınladığı takvime göre Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi 2026 yılının ilk çeyreğinde diğer Xiaomi telefonlara dağıtılacak. Ekim-Kasım döneminde güncellemeyi şu modeller alacak:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro Plus 5G
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- Xiaomi Watch S4 41mm
- Xiaomi Smart Band 10
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
Kasım-Aralık ayında güncelleme şu modellere ulaşacak:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13X
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M6
- POCO M6 Pro
- POCO C75
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
Aralık 2025 ve Ocak 2026’da ise aşağıdaki cihazlar Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 güncellemesinden yararlanabilecek:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro Plus 5G
- Redmi 15 5G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO X6
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C85
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8,7 4G
- Redmi Pad SE 8,7
- POCO Pad