Xiaomi 15 için HyperOS 3 (Android 16) nihayet çıktı

Xiaomi 15, Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3'ün kararlı sürümünü almaya başladı.

Güncelleme, yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü ve işlevsel yapay zeka özellikleri ile karşımıza çıkıyor.

Yaklaşık 8,2 GB boyutunda olan güncelleme, Ekim 2025 güvenlik paketini de beraberinde getiriyor.

HyperOS 3’ün küresel lansmanı geçen hafta resmi olarak başladı. Çinli şirket ilginç bir yaklaşım sergileyerek Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipine sahip amiral gemisi Xiaomi 15 serisi yerine Xiaomi 15T modelleriyle başlamaya karar verdi.

Üst düzey özelliklere sahip olan Xiaomi 15 nihayet yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, yeni yapay zeka özellikleri, iyileştirilmiş performans ve daha akıcı animasyonlar içeren Android 16 tabanlı güncellemeyi aldı.

Xiaomi 15 (global) için beklenen güncelleme yayınlandı

GSMArena’ya göre Xiaomi 15’in global versiyonu için HyperOS 3’ün kararlı sürümü 3.0.4.0.WOCEUXM aygıt yazılımına sahip. Güncelleme yaklaşık 8,2 GB indirme gerektiriyor. Fakat Beta aşamasına katılanlar için bu boyut çok daha küçük olabilir.

Güncellemenin mevcut olup olmadığını öğrenmek için Ayarlar’a gidin, Cihaz Bilgileri bölümüne gidin ve Güncellemeleri Kontrol Et seçeneğine dokunun. Güncellemeyi cihazınıza kurmadan önce, telefonun yeterli depolama alanına ve pile sahip olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.

Xiaomi dağıtımın kademeli olduğunu açıkladı. Dolayısıyla diğer bölgelerdeki kullanıcıların güncellemeyi alması biraz daha süre alabilir. Güncellemenin ayrıca Ekim 2025 güvenlik yamasını da içerdiğini belirtmekte fayda var.

Ekim-Kasım aylarında HyperOS 3 alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi’nin yayınladığı takvime göre Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi 2026 yılının ilk çeyreğinde diğer Xiaomi telefonlara dağıtılacak. Ekim-Kasım döneminde güncellemeyi şu modeller alacak:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro Plus 5G

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Kasım-Aralık ayında güncelleme şu modellere ulaşacak:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13X

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6

POCO M6 Pro

POCO C75

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro 5G

Aralık 2025 ve Ocak 2026’da ise aşağıdaki cihazlar Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 güncellemesinden yararlanabilecek:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro Plus 5G

Redmi 15 5G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8,7 4G

Redmi Pad SE 8,7

POCO Pad