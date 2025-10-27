Galaxy S26 Ultra’nın sızdırılan kılıfı, Qi2 ve yenilenen kamerayı ortaya çıkardı

Reklam

Bir aksesuar üreticisinin listelediği kılıf, amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra'nın tasarımına dair ilk ipuçlarını gözler önüne serdi.

Göze çarpan en dikkat çekici yenilik, manyetik hizalamayı ve kablosuz şarjı iyileştirmesi beklenen Qi2 ve MagSafe ile uyumlu entegre manyetik halka oluyor.

Öte yandan cihazın dikey üçlü kamera düzenini koruyacağı, kamera adasının hap şeklinde ve çok daha belirgin bir çıkıntıya sahip olacağı anlaşılıyor.

2026 yılında piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra’dan yeni ayrıntılar geldi. Bir kılıf üreticisinin ürün listesi aracılığıyla sızan son detaylar, cihazın Apple’ın MagSafe teknolojisine benzer bir kablosuz şarj standardını destekleyeceğine işaret ediyor.

Kılıftan ortaya çıkan detaylar yalnızca Qi2/MagSafe entegrasyonu ile de sınırlı değil. Bunun yanı sıra telefonun dış görünüşüne ilişkin dikkate değer detaylarla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Özellikle de modelin arka kamera modülündeki tasarım değişikliği dikkatlerden kaçmıyor.

Galaxy S26 Ultra’dan yeni detaylar geldi

Aksesuar üreticisi Thinborne’un internet sitesinde yer alan ürün listesi, Galaxy S26 Ultra’ya ilk bakışı sunuyor. Cihazın yalnızca tasarımı değil, aynı zamanda bazı önemli yenilikleri de gözler önüne seriliyor. SammyGuru’ya göre bu yenilikler arasında gelişmiş kablosuz şarj desteği ve yenilenen kamera kurulumu yer alıyor.

En ilgi çekici yenilik, en son standartlara uygun manyetik bir halka sayesinde mümkün olan Qi2 ve MagSafe uyumluluğunun entegrasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Önceki sızıntılarda da onaylanan bu hamle, Samsung’un kablosuz şarjı hızlandırmak ve aksesuar desteğini genişletmek için entegre mıknatısları benimseme isteğini doğruluyor.

Bu işlevsel seçim, Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesini Google Pixel 10 modelleri gibi rakiplerle aynı seviyeye getirecek. Telefonun tasarımı bu yeniliklere uyum sağlıyor. Samsung Galaxy S26 Ultra dikey üçlü kamera düzenlemesini koruyor. Burada hap şeklinde bir ada ve çok daha belirgin bir çıkıntı dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın bazı özellikleri ortaya çıktı

Merakla beklenen yeni amiral gemisi Samsung modelinin kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alması bekleniyor. Aynı zamanda uzun pil ömrü için 5.000 mAh pil kapasitesi destekleneceği söyleniyor.

Öte yandan ekran da çeşitli iyileştirmeler alacak. Görüntüleme deneyimini optimize etmek için artırılmış parlaklık ve daha yüksek güç verimliliği sağlanacak.

Cihazın kamera yetenekleri Samsung için öncelikli bir geliştirme alanı olmaya devam ediyor. Kamera kurulumu 200 MP ana sensör, 5x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş lens ve 3x yakınlaştırma desteğine sahip 12 MP telefoto lens içeren bir sistemden oluşacak.