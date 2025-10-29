iOS 26.1 RC çıktı: Kararlı sürüm için geri sayım başladı

Reklam

Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 26.1 RC (Sürüm Adayı) güncellemesini resmen yayınladı.

Bu yazılım, iOS 26'nın ardından gelen ve birçok önemli iyileştirme içeren ilk büyük güncelleme olarak karşımıza çıkacak.

iOS 26.1'in kararlı sürümünün önümüzdeki hafta resmen tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple bugün tüm iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 26.1 RC güncellemesini resmen yayınladı. Bu sürümün iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi olması bekleniyor. Zira daha önce çıkan iOS 26.0.1, yalnızca hata düzeltmelerine odaklanan daha küçük bir yapıya sahipti.

iOS 26.1 güncellemesi tüm Beta sürümleri boyunca önemli ölçüde geliştirildi. Son olarak şirket, geçen hafta dördüncü test sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. Güncellemeyle birlikte Liquid Glass arayüzüne ince dokunuşlarda bulunuldu.

RC sürümünün kullanıcılara sunulması, iOS 26.1’in kararlı sürümünün çok yakın olduğun ipuçlarını bizlere veriyor. Güncellemenin çok büyük bir olasılıkla önümüzdeki hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Apple aynı zamanda iOS’un dışında iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 ve visionOS 26.1’in RC sürümlerini de kullanıcılara yayınladı.

iOS 26.1 neler sunuyor?

iOS 26.1’in ilk Beta sürümü, Apple Intelligence için Türkçe de dahil birçok yeni dil seçeneği getirdi. Apple Music’i kaydırarak atlama hareketiyle geliştirdi. AirPods için canlı çeviriyi geliştirdi. Ayrıca Fotoğraflar’a Liquid Glass efekti ve sistemde küçük görsel değişiklikler ekledi.

iOS 26.1 Beta 2, “kilidi açmak için kaydır” hareketinden esinlenerek alarmları durdurmak için kaydırma hareketini tanıttı. Ayrıca Ayarlar’da değişiklikler, klasörler ve iPadOS 26’daki Slide Over’da iyileştirmeler yapıldı.

iOS 26.1 Beta 3, yeni bir Apple TV simgesiyle birlikte geldi. Ayrıca diğer yapay zekaların gelişine ve üçüncü taraf akıllı saatlerle daha iyi uyumluluğa işaret etti.

iOS 26.1’in dördüncü ve son Beta sürümünde ise Liquid Glass’ın yarı saydam etkisini azaltan yeni bir ayar, kilit ekranını kaydırarak kameranın aktifleşmesini engelleyen bir başka buton ve hem aramaları cevaplarken hem de sonlandırırken titreşimi devre dışı bırakan üçüncü bir ayar gibi diğer önemli yeni özellikler de geldi.

iOS 26.1 RC güncellemesi nasıl indirilir?

Uzun süredir merakla beklenen iOS 26.1’i herkesten önce denemek istiyorsanız, iOS 26 Beta sürümlerini yüklemek için Apple Developer programına kaydolmanız gerekiyor. Tüm kullanıcılar bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

Ayarlar uygulamasını açıp, Genel’e gittikten sonra Yazılım Güncelleme’yi seçerek yeni güncellemeleri görüntülemeniz mümkün. Developer programına kayıtlıysanız siz de hemen iOS 26.1 RC güncellemesini indirebilirsiniz.