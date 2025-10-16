Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6: Yükseltmeye değer mi?

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması ile karşınızdayız. Şu anda piyasada mevcut olan en güçlü katlanabilir akıllı telefonlar arasında yer alan bu iki cihaz, belirli ortak özelliklerin yanı sıra genel anlamda önemli farklar içeriyor.

Samsung’un yeni üst düzey Galaxy Z Flip 7 modelini tanıtmasıyla birlikte pek çok tüketici, gerçekten de Z Flip 6 modeline kıyasla nelerin değiştiğini merakla sorgulamaya başladı. İlk bakışta tasarım şık ve minimalist kalsa da kapak ekranındaki iyileştirmeler, performans artışı, kamera yükseltmeleri ve yapay zeka özellikleri de dahil olmak önemli yenilikler mevcut.

Yeni nesil katlanabilir telefon modeli, kamuoyunun beğenisini kazanan kompakt kapaklı formatını koruyor. Fakat artık daha ince bir kaplama ve yeni bir menteşe bizleri karşılıyor. Gemini Live desteği, ses transkripsiyonu ve bölünmüş ekranla eş zamanlı çeviri gibi Galaxy AI entegrasyonu sunuyor.

Galaxy Z Flip 6 hala daha piyasada son derece sağlam bir seçenek olmaya devam ederken, yeni tanıtılan Flip 7 ise hafif, akıllı ve daha da işlevsel bir katlanabilir telefon arayanlar için doğru evrimi sağlamaya çalışıyor. Bu içeriğimizde Samsung’un yeni modelinde hangi iyileştirmelerin yapıldığını ve bu yükseltmelerin gerçekten aradaki fiyat farkına değip değmeyeceğini sizler için detaylıca analiz ettik.

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6: Özellikleri ve farkları

Detaylı bir karşılaştırmaya başlamadan önce Galaxy Z Flip 7 ile Z Flip 6’nın teknik özelliklerine bir çırpıda göz atalım:

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Kazanan Harici ekran 4,1 inç Super AMOLED ekran 3,4 inç Super AMOLED Z Flip 7 Dahili ekran 6,9 inç AMOLED, 120 Hz, 2.600 nit 6,7 inç AMOLED, 120 Hz, 1.750 nit Z Flip 7 İşlemci Özel AI NPU’lu Exynos 2500 Snapdragon 8 Gen 3 Z Flip 7 Galaxy AI Tüm özellikler destekleniyor Her özellik desteklenmiyor Z Flip 7 Kamera 50 MP + 12 MP + AI ProVisual Motoru 50 MP + 12 MP Z Flip 7 AI Zoom AI Zoom desteği mevcut Desteklenmiyor Z Flip 7 Video ve sabitleme AI destekli stabilizasyon Standart stabilizasyon Z Flip 7 Pil 4.300 mAh 3.700 mAh Z Flip 7 Şarj 25W (kablolu), 15W (kablosuz), 4,5W (ters) 25W (kablolu), 15W (kablosuz), 4,5W (ters) Berabere Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Genişletilmiş UWB Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Z Flip 7 İşletim sistemi Android 16 + One UI 8 Android 14 (yükseltilebilir) Z Flip 7 Güncelleme garantisi 7 yıl 7 yıl Berabere Türkiye fiyatı 74 bin 999 TL’den başlayan fiyatlar Yaklaşık 57 bin 999 TL Z Flip 6

Yukarıdaki tabloda da gördüğünüz gibi Galaxy Z Flip 7 neredeyse tüm noktalarda selefinden daha iyi bir performans sunuyor. Bazı donanımlarda ise iki cihaz aynı özellikleri paylaşıyor. Şimdi bunların detaylarını inceleyelim…

Tasarım

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Boyutlar (Açık) 166.7 x 75.2 x 6.5 mm 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Boyutlar (Kapalı) 85.5 x 75.2 x 13.7 mm 85.1 x 71.9 x 14.9 mm Ağırlık 188 gram 187 gram Çerçeve malzemesi Armor Aluminum Armor Aluminum Arka panel ve kapak ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Victus 2 Suya dayanıklılık IPX8 sertifikası IPX8 sertifikası Çerçeve Çerçevesiz Çerçeveli Renk seçenekleri Jet Siyahı, Mavi, Mercan Kırmızısı, Mint (Samsung’a özel) Siyah, beyaz, mavi, sarı, mint yeşili ve gümüş rengi

Yeni Galaxy Z Flip 7 modeli önceki modelin yerleşik tarzını koruyor. Cihaz ikiye katlanıp her cebe sığan kompakt bir gövde ile geliyor. Şeklinde ufak değişiklikler olsa da eldeki his daha rafine, sağlam ve konforlu bir cihaz hissi veriyor. Bu da premium bir deneyime kapı aralıyor.

Flip 7 cihazı yeni menteşe yapısı ve daha kompakt malzemelerin kullanımı sayesinde biraz daha ince ve hafif yapıya sahip. Kaplama da daha düzgün, daha pürüzsüz kenar geçişleri ve özellikle de arka tarafta daha temiz bir görünüm sunuyor. Bir diğer detay ise artık dış cam blokla daha bütünleşik hale gelen kamera hizalaması oluyor.

Ancak yapının en büyük özelliği yeni harici ekran olarak karşımıza çıkıyor. Hala Super AMOLED formatında olan ekran, artık daha fazla kullanılabilir alan kaplıyor ve daha dar iç çerçevelere sahip durumda. Bu arayüzü daha akıcı ve işlevsel hale getirerek widget’ları kullanmayı, fotoğrafları önizlemeyi, müzikleri kontrol etmeyi ve hatta cihazı açmadan mesajlara hızlı bir şekilde yanıt vermeyi kolaylaştırıyor.

Ayrıca yeni nesil renkler daha zarif tonlara kavuşurken, parmak izi tutmayan mat seçenekler de sunuluyor. IPX8 sertifikasına sahip yapısıyla suya dayanıklılık sağlarken, menteşesi kısmen açıldığında daha dayanıklı ve sağlam olacak şekilde optimize ediliyor.

Ekran

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Ana ekran boyutu 6.9 inç (Dinamik AMOLED 2X) 6.7 inç (Dinamik AMOLED 2X) Ana ekran çözünürlüğü FHD+ (2520 x 1080) FHD+ (2640 x 1080) Ana ekran yenileme hızı 1-120 Hz (LTPO Adaptif) 1-120 Hz (LTPO Adaptif) Ana ekran parlaklığı 2600 nit (En yüksek) 2600 nit (En yüksek) Ana ekran en boy oranı 21:9 22:9 Kapak ekranı boyutu 4.1 inç (Super AMOLED) 3.4 inç (Super AMOLED) Kapak ekranı çözünürlüğü 948 x 1048 720 x 748 Kapak ekranı yenileme hızı 120 Hz 60 Hz Kapak ekranı parlaklığı 2600 nit (En yüksek) 1600 nit (Maks.) Ekran dayanıklılığı Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Victus 2

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 ekran özellikleri karşılaştırmasında bariz farklar dikkat çekiyor. Markanın yeni katlanabilir telefonu birçok noktada selefini geride bırakmayı başarıyor.

Galaxy Z Flip 7’deki görsel deneyim, artık arka kamera sensörlerini barındıran yeni 4,1 inç harici ekranla başlayarak gelişiyor. Panel ters “L” şekline sahip ve daha ince iç çerçevelerle, önceki modele kıyasla kullanılabilir alanı önemli ölçüde artırıyor.

Görünüm daha cesur hale geliyor. Widget’lar, kartlar ve hızlı etkileşimler arasında gezinmek çok daha akıcı oluyor. Fakat ne yazık ki cihazın kapak ekranında tam Android işletim sistemini çalıştırmıyor. Flip 6 ve önceki modellerinde olduğu gibi, Samsung’un mini uygulamalarına, etkileşimli kartlarına ve önizlemelerine erişiminiz devam ediyor.

Yani mesajlara yanıt verebilir, müziği kontrol edebilir, bildirimleri görebilir ve hatta haritaları daha küçük bir formatta kullanabilirsiniz. Ama maalesef bazı rakip katlanabilir telefon modelleri gibi uygulamaları özgürce açmanız mümkün olmuyor.

Dahili ekran tarafında 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X panel, 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve artık 2.600 nit maksimum parlaklık desteği yer alıyor. Yaklaşık 1.750 nit’e ulaşan Flip 6’ya kıyasla büyük bir sıçrama sağlanıyor. Böylelikle açık havada, güneş altında kullanımı çok daha konforlu hale getiriyor.

Kamera

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Ana kamera 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS Ultra geniş kamera 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Ön kamera 10 MP, f/2.2 10 MP, f/2.2 Video kaydı 4K @ 60 FPS 4K @ 60 FPS

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu kameraları teknik özelliklerine bakıldığında önceki modelle aynı görünüyor. Cihaz selefinde olduğu gibi 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 10 MP dahili selfie kamerası ile geliyor. Fakat şirket, fotoğraf ve video deneyimi yapay zeka yetenekleri sayesinde iyileştiriyor.

Galaxy AI yapay zeka aracının yeni ProVisual Engine işlevi özellikle de portreler ve gece videoları için renk, keskinlik, kontrast ve pozlamayı optimize etmek üzere gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Görüntüleri gözle görülür bir kalite kaybı olmadan büyüten AI Zoom ve akıllı odaklama/hareket düzeltme gibi işlevler de dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7’nin bu sessiz evrimi, modele eşlik eden yapay zekadan kaynaklanıyor. Flip 6 iyi ışıkta fotoğraf çekmek için hala iyi bir seçenek olsa da daha çok kullanıcı becerisine ve manuel ayarlara dayanıyor. Özellikle de video çekimlerinde sabitleme de yeni modelde daha iyi hale getiriliyor. Flex modunda ise daha az titreme yaşandığı görülüyor.

Performans

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 İşlemci Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500 (3nm) Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) RAM kapasitesi 12 GB 12 GB Dahili depolama alanı 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB Yapay zeka desteği Tüm Galaxy AI özellikleri destekleniyor Tüm AI desteği mevcut değil

Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 performans özellikleri büyük farklıklar içeriyor. Belirli noktalarda aynı ya da yakın özellikler sunan cihazlar, özellikle de işlemci tercihiyle kullanıcılar için daha üst düzey bir mobil deneyim ortaya koyuyor.

Galaxy Z Flip 7’deki en büyük teknik değişikliklerden biri cihazın kalbinde yer alıyor. Güney Koreli şirket ilk kez bir telefonunda Exynos çipini kullanıyor. Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2500 yonga seti, Flip 6’da bulunan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin yerini alıyor. Bu da serinin stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Samsung’a göre yeni işlemci, CPU’da yüzde 9’a, GPU’da yüzde 23’e ve NPU’da yüzde 22’ye varan kazanım sağlıyor. Yerel yapay zeka desteğiyle sesli transkripsiyon ve metin özetleme, Gemini Live ile derin entegrasyon ve doğrudan kamera uygulamasında uygulanan AI Zoom ve ProVisual Engine öne çıkıyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy Flip 6 modeli ise oldukça güçlü olmasına rağmen Samsung’un yeni nesil entegre yapay zekasını çalıştırmak için tasarlanmamış bir Snapdragon 8 Gen 3 çipe sahip. Oyun ve çoklu görevlerde bu çip iyi performans gösteriyor. Fakat ne yazık ki aynı derinlikte yardımcı özellikler sunmuyor.

Samsung Galaxy Flip 7’nin Android 16 ve One UI 8 ile, Flip 6’nın ise Android 14 ve One UI 6.1 ile geldiğini de belirtmekte fayda var. Her iki telefon modeli de yedi yıllık güncellemelerini destekleyecek.

Pil ve şarj

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Pil kapasitesi 4.300 mAh 4.000 mAh Maksimum kablolu şarj hızı 25W 25W Kablosuz şarj desteği Var (Quick Charge 2.0) Var (Quick Charge 2.0) Ters kablosuz şarj Var (Wireless PowerShare) Var (Wireless PowerShare)

Samsung Galaxy Z Flip 7, önceki nesil Flip 6 modeline kıyasla batarya konusunda önemli bir gelişme kaydediyor. Selefinde 3.700 mAh pil kapasitesi mevcut. Yeni cihazda ise 4.300 mAh’lik bataryaya yer veriliyor.

Şarj gücü ise aynı kalıyor. 25W kablolu, 15W kablosuz ve ters modda 4,5W desteği mevcut. Kullanım bağlamına göre parlaklığı, tüketimi ve performansı otomatik olarak ayarlayan yeni Exynos 2500 çipi, One UI 8 ve Galaxy AI özellikleriyle enerji verimliliğini de artırıyor.

Galaxy Z Flip 7 genel kullanımda tüm gün sizi idare edecek şarj desteği sağlıyor. Fakat çok fazla video çeken veya Google Gemini gibi araçları sık kullanan kişiler günün sonunda şarj cihazına başvurmak zorunda kalabilir.

Diğer özellikler

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırma içeriğimizde tasarım, ekran, kamera, performans, pil ve hızlı şarj gibi noktaları kıyasladık. Şimdi de bağlantı özellikleri başta olmak üzere cihazların diğer noktalarına göz atalım…

Galaxy Z Flip 7 bugüne kadarki en kapsamlı bağlantı paketlerinden birini sunuyor. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu geleneksel 5G ve Wi-Fi 6E’nin yanı sıra, Flip 6’nın sunmadığı Wi-Fi 7 standardını da destekliyor.

Bluetooth, önceki modeldeki 5.3 sürümünden 5.4 sürümüne güncellendi. Gecikme süresi ve güç verimliliğinde küçük iyileştirmeler yapıldı. Flip 7 modeli ayrıca cihazları bulma, arabaların kilidini açma ve SmartThings Find ekosistemiyle entegrasyon için daha etkili hale getiren genişletilmiş Ultra Geniş Bant (UWB) desteğine de sahip.

Biyometrik konusunda her iki modelde de güç düğmesine yerleştirilmiş yan parmak izi okuyucusu korunuyor. Dahili kamerayla çalışan 2D yüz tanıma özelliği de yer almaya devam ediyor.

Her iki modelde de Dolby Atmos özellikli stereo ses, çift SIM (1 fiziksel + 1 eSIM) ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. Cihazların ikisinde de P2 kulaklık girişi yer almıyor. Ayrıca telefonu satın alan kullanıcılar maalesef şarj cihazıyla karşılaşmıyor.

Sonuç: Yükseltmeye değer mi?

Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Flip 6 karşılaştırma içeriğimizde, objektif olarak önceki modelden yeni sürüme yükseltme yapmanıza değip değmeyeceğini irdeledik. Teknik özellik açısından farklara göz attıktan sonra, son olarak da tüm bunları “fiyat etiketleri” ile karşılaştırmakta fayda var.

Yeni model 74 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda boy gösterirken, eski cihaz ise artık Samsung’un resmi sitesinde listelenmiyor. Fakat bu cihazı online alışveriş platformlarında yaklaşık 57 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Yani arada yaklaşık 17 bin TL’lik bir fark bulunuyor.

Galaxy Z Flip 7 neredeyse her anlamda Z Flip 6 modelinden daha gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapıyor. Ekran, işlemci, yapay zeka, kamera, pil ve bağlantı noktalarında yeni model avantajlı görünüyor. Eski cihaz ise yalnızca şarj gücü ve güncelleme garantisi noktalarında halefiyle eşit konuma geliyor.

Halihazırda Galaxy Flip 6’nız zaten varsa, cevap ne aradığınıza bağlı olarak değişmekle birlikte, genel açıdan yine de buna pek değmeyeceğini söylemek mümkün. Fakat Flip 3, 4 veya 5 gibi daha eski bir modelden gelenler, özellikle de cihaz kapalıyken kullanılabilirlik ve yerleşik yapay zeka özellikleri nedeniyle daha büyük bir sıçrama hissedebilir.

Uzun ömürlülük, Galaxy AI yapay zeka özellikleri, harici ekranın kapsamlı kullanımı, daha da gelişmiş bir kamera performansı ve son teknoloji bağlantı özellikleri sizin için önemliyse, Flip 7’nin kesinlikle tercih edilecek model olduğunu söyleyebiliriz. Fakat “fiyat” sınırlayıcı bir faktörse, Flip 6 hala son derece kullanışlı bir opsiyon olarak öne çıkıyor.

Son olarak geçen yılki Galaxy Z Flip 6 vs Z Flip 5 karşılaştırma içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)