Apple, Türkiye’deki App Store fiyatlarını artıracağını açıkladı

Apple, dünya çapında App Store genelinde fiyatların tutarlılığını korumak için önemli bir güncellemeye hazırlanıyor.

Şirket, 17 Kasım'da Türkiye, Polonya ve İsviçre'de uygulama mağazası için fiyat güncellemesi yapacağını doğruladı.

Düzenlemenin temel nedenleri arasında döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ülkelere özel vergi mevzuatlarındaki değişiklikler yer alıyor.

Apple, App Store ekosisteminde önemli bir fiyat düzenlemesi için kolları sıvadı. Özellikle de Türkiye’deki geliştirici ve kullanıcıları yakından ilgilendiren bu karar kapsamında, 17 Kasım’dan itibaren platformdaki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları güncellenecek.

Apple bu sayede dünya çapında 175 mağaza ve 44 para biriminde fiyatlarını küresel olarak tutarlı hale getirmeyi planlıyor. Ay ortasında gerçekleşecek bu hamlenin Türkiye, Polonya ve İsviçre pazarlarını kapsadığı vurgulanıyor. Bu düzenlemenin temel gerekçesi ise döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve vergi mevzuatlarındaki değişiklikler olarak vurgulanıyor.

Düzenlemeyle birlikte App Store’da neler değişecek?

Apple’ın açıklamasına göre 17 Kasım tarihinden itibaren App Store fiyatları artık Türkiye, İsviçre ve Polonya’da otomatik olarak güncellenecek. Uygulamaların fiyatlarının yanı sıra uygulama içi satın alımların fiyatlarında da değişiklik yapılacak.

Apple’dan gelen resmi açıklamaya göre App Store düzenlemesi, otomatik olarak yenilenen abonelikleri kapsamayacak. Bu ürünlerin fiyatlarının sabit kalmaya devam edeceği ifade ediliyor. Öte yandan geliştiricilerin fiyatları manuel olarak yönettiği mağazaların da güncellemenin dışında kalacağı vurgulanıyor.

Peki ya Türk geliştiriciler bu durumdan nasıl etkilenecek? Şirket, “taban mağaza” (base storefront) seçimine bağlı olarak bu durumun değişkenlik göstereceğini vurguluyor. Taban mağazayı seçmeyen geliştiriciler, belirlenen yeni döviz kuru ve vergi oranlarına göre bir fiyatlandırmayla karşılaşacak. Yani her uygulamada zam görmeyeceğiz.

Apple bu sayede bir geliştiricinin belirlediği fiyatın (örneğin 10 dolar) tüm küresel mağazalarda, yerel para birimine çevrildiğinde yaklaşık olarak aynı değerde kalmasını sağlamak istiyor.

