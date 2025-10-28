Vikipedi’ye meydan okuyan Grokipedia resmen yayınlandı

Reklam

Elon Musk, xAI şirketi aracılığıyla yapay zeka tabanlı ansiklopedi Grokipedia'yı kullanıcılara sundu.

Vikipedi platformuna rakip olarak lanse edilen platform, ilginç bir şekilde çoğu makaleyi doğrudan rakibinden kopyalıyor.

Açık kaynaklı bir yapıya sahip olan platform, kullanıcıların sayfaları doğrudan düzenlemesine izin vermiyor.

Sayfa düzenlemeleri için Grok aracılığıyla düzeltme ve güncelleme talep etmek mümkün.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Vikipedi ile rekabet etmeye odaklanan “AI destekli bir internet ansiklopedi” olan Grokipedia‘yı resmen kullanıma sundu. Şu anda 0.1 sürümünde olan platform, girdileri otomatik olarak oluşturmak, doğrulamak ve güncellemek için xAI’nin Grok yapay zeka modelini kullanıyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, haftalardır merakla beklenen Grokipedia’nın lansmanını X platformunda duyurdu. Sosyal medyadan iddialı bir çıkış yapan Musk, henüz 0.1 sürümünde bile Wikipedia’dan daha iyi olduğunu ve 1.0 sürümünün on kat daha iyi olacağını belirtti.

Grokipedia neler sunuyor?

İlk sürüm, xAI’nin geniş ölçekli işleme sistemi kullanılarak oluşturulmuş 885 binden fazla makale içeriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse şu anda Wikipedia İngilizce sürümünde 7 milyondan fazla makale bulunuyor.

Açık kaynaklı bir şekilde kullanıcılara sunulan Grokipedia başlıklı ana sayfa, konuları bulmak için tek bir arama çubuğuyla basit, hatta oldukça sade bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Her madde, listelenen kaynaklar tarafından desteklenen kısa özetler sunuyor. Grok modeli kullanılarak başlıklar belirli periyotlarda güncelleniyor.

Wikipedia’nın aksine bu platformda kullanıcılar sayfaları doğrudan düzenleyemiyor. Bunun yerine önerileri inceleyen ve onaylanan değişiklikleri otomatik olarak işleyen Grok aracılığıyla düzeltme ya da güncelleme talep edebiliyor.

Elon Musk, Vikipedi’yi kopyalıyor

Elon Musk yıllardır Vikipedi platformunu sert bir şekilde eleştiriyor. Fakat ilginç bir şekilde Grokipedia aslında neredeyse tamamen rakibine güveniyor.

Platformda yer alan birçok sayfada “içerik, Creative Commons lisansı altında Wikipedia’dan uyarlanmıştır” ifadesi yer alıyor. PlayStation 5 veya Lincoln Mark VIII gibi bazı makaleler, Vikipedi metnini kelimesi kelimesine kopyalıyor. Bu çarpıcı benzerlik, Grokipedia’nın arayüz tasarımına bile yansıyor.

Platform “tarafsızlık” konusunda tartışılıyor

Elon Musk her ne kadar Grokipedia’yı “tarafsız” bir platform olarak duyursa da bunun pek de doğru olmadığını söylemek mümkün.

Örneğin ABD Başkanı Donald Trump’a yakın isimlerin özellikle olumlu bir şekilde gösterilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Elon Musk’ın sayfasında, başkanlık yemin törenindeki tartışmalı selamlamayla ilgili tartışmalara yer verilmiyor.

Donald Trump’ın sayfasında ise önemli bazı hukuki meseleler küçümseniyor. Stormy Daniels davası daha yumuşak bir ışık altında sunuluyor.

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, iddia edilen transfobik görüşleri nedeniyle eleştirilmekten ziyade “biyolojik cinsiyetin değişmezliğinin savunucusu” olarak tanımlanıyor.

Grokipedia.com internet sitesi üzerinden platforma ulaşmak mümkün. Kullanıcılar X (eski adıyla Twitter) hesaplarını kullanarak giriş yapabilir. Platformun henüz bir Android veya iOS uygulaması bulunmadığını da ekleyelim.