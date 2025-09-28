En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

2025 yılında satın alabileceğiniz en iyi iPhone’lar ile ilgili sizlere kapsamlı bir satın alma rehberi hazırladık. Size en uygun Apple telefonunun hangisi olduğu konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, bu konuda sizlere yardımcı olacağız.

Şu anda piyasada birçok iPhone modeli mevcut. Bunlardan bazıları pil ömrü konusunda daha iyi bir performans ortaya koyarken, bazılarıysa mobil fotoğrafçılık özellikleri ya da yapay zeka yetenekleri noktasında alternatiflerinin önüne geçiyor.

Bu içerikte farklı tüketici profilleri için en iyi iPhone modellerini bir araya getirdik. Aynı zamanda tüm modellerin avantaj ve dezavantajlarını da sizler için sıraladık. Hazırsanız başlayalım…

2025 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone’lar

Tamamen objektif kriterler göz önüne alınarak hazırlanan bu listede “hangi model kimin için daha uygun, fiyatı ve teknik özellikleri neler?” gibi sorulara yanıt getirdik. Daha detaylı bir incelemeye geçmeden önce piyasadaki en iyi iPhone modelleri hangileri, kısa ve öz bir şekilde beraber göz atalım…

Model Fiyatı Kimin için uygun? iPhone 17 Pro Max 119 bin 999 TL Fiyat konusunda bir kısıtlaması olmayan, “premium” telefon arayan ve büyük ekran deneyiminden yararlanmak isteyenler için müthiş bir tercih. iPhone 17 Pro 107 bin 999 TL “Pro Max” ile benzer özelliklere sahip olmak isteyen, ama daha kompakt boyutlu bir cihaz arayanlar için ideal. iPhone 17 77 bin 999 TL Çok yüksek bütçeler harcamadan amiral gemisi iPhone deneyiminden yararlanmak isteyenler için serinin en makul opsiyonu. iPhone Air 97 bin 999 TL Zarif bir tasarım arayan, hafif ve ince telefonlardan hoşlananlar için birebir. iPhone 16e 49 bin 999 TL En yeni uygulamaları ve Apple Intelligence özelliklerini sorunsuz kullanmak isteyenler için bütçe dostu bir telefon. iPhone 16 65 bin 499 TL iPhone 17 serisini satın almaya gücü yetmeden, ama yüksek performanslı bir cihaz arayanlar için uygun. iPhone 15 Yaklaşık 50 bin TL Dengeli yapısıyla en iyi teknolojiye en ideal fiyatlardan ulaşmak isteyen tüketiciler için uygun. iPhone 11 Yaklaşık 12 bin TL Uygun fiyatlı bir iPhone arayan, bütçeyi ön planda tutan ve en son güncellemeye erişmek isteyenler için son çare.

Yukarıdaki tabloya göz attıysanız, şimdi 2025 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone’lar ile ilgili daha ayrıntılı incelemeye geçelim…

iPhone 17 Pro Max – Piyasadaki en güçlü Apple telefonu

Boyutlar: 163 x 77,6 x 8,25 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran



İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB veya 2 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen 5.000 mAh pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

2025 yılında satın alabileceğiniz en iyi iPhone’lar arasında ilk sırada, Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 17 Pro Max yer alıyor. 6,9 inçlik Super Retina XDR OLED büyük ekrana sahip olan telefonda 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield 2 koruması mevcut.

iPhone 17 Pro Max, Apple’ın yeni A19 Pro çipiyle üst düzey bir performans sağlıyor. Aynı zamanda cihaz, Apple Intelligence paketinin gelişmiş yapay zeka özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. 2 TB’a kadar dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olan üründe 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC, Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası bulunuyor.

Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu renk seçenekleriyle yenilenmiş bir tasarıma sahip olan cihaz, iOS 26 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Telefon 25W şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Arka tarafta üçlü 48 MP kameraya yer veren model, ön tarafta ise 24 MP’lik selfie kamerası taşıyor.

Amiral gemisi iPhone’un fiyatı şu anda Apple’ın resmi internet sitesinde 119 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla (256 GB) listeleniyor. 2 TB depolamaya sahip en pahalı seçenek ise 168 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

Artıları 40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı

40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı Yeni 48 MP telefoto, 8x optik kalitede yakınlaştırmayı destekliyor

Yeni 48 MP telefoto, 8x optik kalitede yakınlaştırmayı destekliyor A19 Pro işlemci ve buhar odası soğutması performansı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor Eksileri Çoğu amiral gemisi akıllı telefondan çok daha yüksek fiyatlara sahip

Çoğu amiral gemisi akıllı telefondan çok daha yüksek fiyatlara sahip Bazı kullanıcılar için büyük boyutu nedeniyle kullanımı zor olabilir

Bazı kullanıcılar için büyük boyutu nedeniyle kullanımı zor olabilir Alüminyum katmanlar kolay çizilebiliyor

iPhone 17 Pro – Kompakt tasarım ve yüksek performans için en ideal seçenek

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

6,3 inç Super Retina XDR OLED ekranla donatılan iPhone 17 Pro, “abisi” Pro Max’e göre daha kompakt bir tasarım sunuyor. 1 TB’a kadar depolama alanı sunan cihaz, A19 Pro işlemciyle geliyor. Yüksek fiyatına rağmen model, şu anda satın alınabilecek en iyi iPhone’lar arasında gösteriliyor.

48 MP ana kameraya sahip olan telefon, mobil fotoğrafçılar için benzersiz bir deneyime kapı aralıyor. Selefi iPhone 16’daki kamera kontrol düğmesini barındırmaya devam eden cihaz, arkada üçlü 48 MP’lik sensörlerin yanı sıra ön kısımda 24 MP’lik otomatik odaklama destekli selfie kamerasıyla sunuluyor.

Yüksek performanslı Apple telefonu 107 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla (256 GB) sunuluyor. 1 TB’lık versiyon ise 131 bin 999 TL karşılığında sunuluyor. Yüksek fiyatına rağmen cihaz, 2025’te alınabilecek en iyi iPhone’lar arasında yer alıyor.

Artıları 40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı

40W kablolu şarjla güçlendirilmiş pil performansı Dinamik Ada’nın küçültülmesiyle daha sürükleyici bir ekran deneyimi

Dinamik Ada’nın küçültülmesiyle daha sürükleyici bir ekran deneyimi A19 Pro işlemci ve buhar odası soğutması performansı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor

A19 Pro işlemci ve buhar odası soğutması performansı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyor Standart USB-C’nin çok ötesinde bir hız sunan Thunderbolt desteği Eksileri Yenilenen tasarım bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı

Yenilenen tasarım bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı Alüminyum katmanlar kolay çizilebiliyor

Alüminyum katmanlar kolay çizilebiliyor Yüksek fiyat etiketi birçok kişi için caydırıcı olabiliyor

iPhone 17 – En uygun fiyatlı amiral gemisi

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

2025 yılında alınabilecek en iyi iPhone’lar sıralamasında öne çıkan bir diğer isim ise iPhone 17. Serinin temel üyesi, nispeten daha uygun bir fiyat etiketine ev sahipliği yapıyor. Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor renk seçenekleriyle sunulan model, serinin önceki yıllardan alışıldık zarif tasarımını koruyor.

Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası desteklerine sahip olan iPhone 17, arka tarafta 48 MP na kamera ve 2x optik yakınlaştırma destekli 12 MP telefoto lensle sunuluyor. Cihazın ön kısmında yer alan selfie kamerası ise 24 MP kalitesinde.

MagSafe ile 25W şarj gücüne sahip olan cihaz, 3.600 mAh pil kapasitesiyle güçlendiriliyor. Ceramic Shield 2 ile üst düzey bir dayanıklılık vaat eden telefon, gelişmiş performansı ve ilgi çekici yapay zeka yetenekleriyle 2025 yılının en güçlü telefonları arasında işaret ediliyor.

Temel iPhone 17’nin fiyatı 77 bin 999 TL’den başlıyor. Bu fiyatlar 512 GB’lık sürümde 89 bin 999 TL’ye yükseliyor.

Artıları Selefinden daha hızlı kablolu şarj gücü

Selefinden daha hızlı kablolu şarj gücü Pro modellerde yer alan ProMotion desteği

Pro modellerde yer alan ProMotion desteği Selfie kamerası iyileştirildi Eksileri Özel bir telefoto kamera yer almıyor

Özel bir telefoto kamera yer almıyor Pro modellerde bulunan buhar odası soğutma sistemi bulunmuyor

iPhone Air – En şık ve ince Apple telefonu

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

Ezber bozan bir tasarım arayanlar, fakat yine de Apple’dan vazgeçemeyen tüketiciler için son derece cazip bir seçenek olan iPhone Air ultra ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Samsung tarafından bu yıl duyurulan Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet eden cihaz, zarif ve şık bir görünüm ortaya koyuyor.

6,5 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan telefon, 2736 x 1260 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. Aynı zamanda bu ekranda 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit maksimum parlaklık oranı ve Ceramic Shield 2 cam koruma teknolojisi bulunuyor.

A19 Pro çipiyle gelen iPhone Air, 2025 yılında satın alabileceğiniz en iyi iPhone’lar arasında gösteriliyor. Cihaz ön tarafta 18 MP selfie kamerası ve arkada OIS destekli 48 MP ana kameraya ev sahipliğinde bulunuyor. Cihaz her ne kadar sınırlı bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunsa da performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, Face ID, kamera kontrol düğmesi ve eylem düğmesine sahip olan ultra ince iPhone modeli, 2.800 mAh batarya taşıyor. 20W şarj desteğiyle gelen telefon, tek şarjla 27 saate kadar video oynatmanıza izin veriyor.

Apple’ın en hafif ve ince telefonu iPhone Air şu anda 256 GB’lık sürümüyle 97 bin 999 TL’den listeleniyor. 1 TB dahili depolama alanına sahip versiyon 121 bin 999 TL’den satılıyor.

Artıları Apple’ın şimdiye kadarki en ince ve hafif telefonu

Apple’ın şimdiye kadarki en ince ve hafif telefonu Tutuş hissi daha rahat hale getirildi

Tutuş hissi daha rahat hale getirildi A19 Pro çipiyle amiral gemisi bir performans vadediliyor Eksileri Özel telefoto ve ultra geniş kameralar bulunmuyor

Özel telefoto ve ultra geniş kameralar bulunmuyor Donanımına kıyasla çok yüksek bir fiyat etiketine sahip

Donanımına kıyasla çok yüksek bir fiyat etiketine sahip Pil ömrü bazı kullanıcılara yetersiz gelebilir

iPhone 16e – Bütçe dostu performans canavarı

Ekran: 6.1 inç Super Retina XDR ekran

6.1 inç Super Retina XDR ekran İşlemci: A18 çip

A18 çip Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels

48MP, 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels Ön Kamera: 12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram

12 MP kamera ƒ/1.9 diyafram Batarya: 26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj

26 saate kadar video oynatma, 30 dakikada yüzde 50 şarj Diğer: Face ID, IP68, Acil SOS, Trafik kazası algılama, 5G

Apple’ın giriş seviyesi telefonu, A18 çip ile hem günlük kullanım hem de gelişmiş oyunlar için olağanüstü performans sunuyor. Bu işlemci yalnızca hız ve akıcılık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iPhone’unuzun en son iOS gelişmeleriyle güncel kalmasını sağlayarak onu her zaman geleceğin öncüsü yapıyor.

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 26 saate kadar video oynatma sağlayan pil ömrü olarak karşımıza çıkıyor. Bu olağanüstü batarya performansı, sık sık şarj etme endişesi yaşamadan uzun süreli kullanımların keyfini çıkarmanızı sağlıyor. İster film izleyin, ister internette gezinin, ister mesajlaşın, iPhone 16e tüm gün sizi idare etmeyi vaat ediyor.

48 MP Fusion kamera, son derece yüksek kaliteli görüntüler yakalıyor. 2x telefoto lensle birlikte kullanıldığında olağanüstü bir çok yönlülük sunarak her durumda detaylı fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 12 MP ön kamera da keskin ve canlı özçekimler için ideal olmasıyla hayal kırıklığına uğratmıyor.

iPhone 16e’nin tasarımı da aynı derecede beğeni topluyor. 6,1 inç Super Retina XDR ekran, canlı renkler ve derin siyahlar için OLED teknolojisi yer alıyor. Ön taraftaki Ceramic Shield, geleneksel cama göre üstün dayanıklılık sağlıyor. Bu sayede cihaz sadece şık görünmekle kalmıyor, ayrıca sağlam ve dayanıklı da oluyor.

Telefonda yer alan Eylem Tuşu, favori uygulamalarınıza hızlıca erişmek veya görsel zekayı kullanarak çevreniz hakkında anında bilgi edinmek için özelleştirmenizi sağlıyor. Bu özellik, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiren bir kolaylık düzeyi sunuyor.

Şu anda en ucuz iPhone konumunda bulunan iPhone 16e’nin fiyatı 49 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Fakat 512 GB’lık sürüm 67 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

Artıları Şu anda satın alabileceğiniz en ucuz iPhone

Şu anda satın alabileceğiniz en ucuz iPhone Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini destekliyor

Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini destekliyor Kullanıcılar için uzun ömürlü bir pil deneyimi Eksileri En ucuz iPhone olmasına rağmen hala fiyatı eleştiri konusu

En ucuz iPhone olmasına rağmen hala fiyatı eleştiri konusu Eski çentikli tasarım devam ettiriliyor

Eski çentikli tasarım devam ettiriliyor 60 Hz yenileme hızıyla rakiplerinin gerisinde kalıyor

iPhone 16 – En iyi eski nesil Apple modeli

Ekran: 2556 x 1179 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

2556 x 1179 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18

Apple A18 Dahili depolama alanı: 128, 256 ve 512 GB depolama alanı

128, 256 ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera

f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı

Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Renkler: Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert

Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

147,6 x 71,6 x 7,8 mm Ağırlık: 170 gram

170 gram İşletim sistemi: iOS 18

Geçen yılın amiral gemisi iPhone 16, gelişmiş teknolojiyi zarif tasarımla birleştiriyor. 6,1 inç Super Retina XDR ekrana sahip olan cihaz, keskin görüntüler ve canlı renkler için 2556×1179 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun alüminyum kasası, cihaza zarif bir görünüm kazandırmanın yanı sıra olağanüstü dayanıklılık da sağlıyor.

2025 yılındaki en iyi iPhone’lar arasında yer alan model, temel fotoğrafçılık ve videografi araçlarına hızlı erişim sağlayan Kamera Denetimi düğmesini bünyesinde taşıyor. 48 MP Fusion kamera, otomatik odaklamalı gelişmiş ultra geniş açılı kamera ile birleştiğinde olağanüstü ayrıntılara sahip yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamanıza olanak tanıyor. Ayrıca optik kalitede 2x telefoto kamera netliği kaybetmeden yakınlaştırma olanağı sunuyor.

iPhone 16’nın kalbinde, önceki modellere göre teknolojik bir sıçramayı temsil eden A18 çip yer alıyor. Üst düzey işlemci, fotoğraf ve video performansını iyileştirmenin yanı sıra inanılmaz güç verimliliğini korurken konsol benzeri bir oyun deneyimi de sağlıyor.

Donanım ve yazılım arasındaki bu sinerji sayesinde cihazın pil ömrü önemli ölçüde iyileştiriliyor. Cihaz,30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj dolumu vadediyor. Ayrıca şirket, 22 saate kadar video oynatmaya olanağı sunuyor.

Apple’ın geçen yılki amiral gemisi akıllı telefon modeli 65 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere hitap ediyor.

Artıları Profesyonel kamera setiyle üst düzey mobil fotoğrafçılık

Profesyonel kamera setiyle üst düzey mobil fotoğrafçılık Daha pahalı Pro modelleriyle aynı yazılıma sahip Eksileri 60 Hz yenileme hızı yer mevcut

60 Hz yenileme hızı yer mevcut Telefoto kamera bulunmuyor

iPhone 15 – Fiyat-performans arayanlar için hala ideal

Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç)

147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç) Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

2025 yılında satın almaya değecek en iyi iPhone’lar arasında yer alan iPhone 15, üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala konforlu ve yüksek performanslı bir deneyim ortaya koyuyor. Dynamic Island ile gerçek zamanlı bildirimleri ve aktiviteleri doğrudan ekranda sunan telefon, uygulamalar arasında gezinmenize gerek kalmadan aramalar, uçuşlar ve daha fazlası hakkında güncel kalmanızı sağlıyor.

iPhone 15’in tasarımı, estetik ve işlevselliği buluşturuyor. Renkli cam ve alüminyumdan üretilen bu cihaz, sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda sıçramalara, suya ve toza karşı da dayanıklılık gösteriyor. Ceramic Shield ön kısım, diğer akıllı telefon camlarından daha fazla koruma vadediyor. 6,1 inç Super Retina XDR ekran, özellikle de doğrudan güneş ışığında olağanüstü parlaklık sunuyor.

Cihaz, 48 MP ana kamera ile donatılıyor. Bu sayede son derece yüksek detaylar ve canlı renkler yakalayarak son derece yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Optik kalitede 2x telefoto kamera, göz alıcı yakın çekimler için fotoğraflarınızı mükemmel bir şekilde kadrajlamanızı kolaylaştırıyor.

Artıları İkonik tasarımıyla şık ve modern görünüyor

İkonik tasarımıyla şık ve modern görünüyor A16 çipiyle tüm uygulamaları akıcı şekilde çalıştırıyor

A16 çipiyle tüm uygulamaları akıcı şekilde çalıştırıyor Uzun süre daha güncelleme desteği alması bekleniyor Eksileri 120 Hz ekran bulunmuyor

120 Hz ekran bulunmuyor Telefoto kamera yer almıyor

Telefoto kamera yer almıyor Apple Intelligence desteği yok

iPhone 11 – Yılların eskitemediği telefon

Boyutlar: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç)

150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç) Ağırlık: 194 gram

194 gram Ekran: 6,1 inç Liquid Retina IPS LCD panel, 625 nit parlaklık, 828 x 1792 piksel çözünürlük kalitesi, çizilmeye karşı dayanıklı cam

6,1 inç Liquid Retina IPS LCD panel, 625 nit parlaklık, 828 x 1792 piksel çözünürlük kalitesi, çizilmeye karşı dayanıklı cam İşlemci: Apple A13 Bionic (7 nm)

Apple A13 Bionic (7 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 64 GB, 128 GB ve 256 GB hafıza

64 GB, 128 GB ve 256 GB hafıza Arka kamera: 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 12 MP selfie kamerası ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü

12 MP selfie kamerası ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü Batarya kapasitesi: 3.110 mAh pil

3.110 mAh pil Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı ve beyaz

2025 yılında öne çıkan en iyi iPhone’lar arasında yılların eskitemediği o model de yer almaya devam ediyor. iPhone 11, üzerinden seneler geçmesine rağmen hala kullanışlılığını korumayı ve büyük performans kayıpları olmadan hizmet vermeyi sürdürüyor.

A13 Bionic çipini kalbinde taşıyan iPhone 11, 4 GB RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Arka tarafta 12 MP ana kamera ve 12 MP’lik ultra geniş açılı lense yer veren cihaz, ön tarafta da yine 12 MP kalitesinde selfie kamerası barındırıyor.

6,1 inçlik Liquid Retina IPS LCD ekranla gelen telefon, 3.110 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Artıları İkinci el ya da yenilenmiş telefon pazarında bulunabilecek en ucuz iPhone’lar arasında

İkinci el ya da yenilenmiş telefon pazarında bulunabilecek en ucuz iPhone’lar arasında Performans konusunda hala büyük bir kayıp göstermiyor

Performans konusunda hala büyük bir kayıp göstermiyor Bu yılki iOS 26 güncellemesini destekliyor Eksileri Muhtemelen iOS 27 itibarıyla artık güncelleme alamayacak

Muhtemelen iOS 27 itibarıyla artık güncelleme alamayacak Apple Intelligence yapay zeka özellikleri kullanılamıyor

Apple Intelligence yapay zeka özellikleri kullanılamıyor Eski nostaljik iPhone tasarımına sahip

Yeni bir iPhone satın alırken nelere dikkat etmeli?

2025 yılında öne çıkan en iyi iPhone’lar hakkında detaylı bir incelemenin ardından şimdi de yeni bir akıllı telefon satın almadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizler için özetledik.

Öncelikle Apple şimdiye kadar birçok farklı akıllı telefon serisine imza attı. Şirketin şu ana dek sunduğu seriler, farklı segmentlere hitap ederek birbirinden ayrışıyor. Bu serileri şu şekilde sınıflandırmak mümkün:

Standart iPhone : Bu seçenek çoğu kullanıcı için uygun olan temel iPhone modellerini kapsıyor. Modern tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle fiyat/performans arasında iyi bir denge sunuyor. Fakat elbette ki Pro bulunan en güçlü özelliklerden yoksun kalıyor.

iPhone Pro : Üst düzey performans ve profesyonel özellikler arayanlara hitap ediyor. Bu modeller üstün kameralar, ProRAW ve ProRes desteği gibi gelişmiş özelliklerin yanı sıra paslanmaz çelik ya da titanyum gibi daha üst düzey yapı malzemeleriyle geliyor. Pro’ seçenekleri profesyonel çalışanlar veya “premium” cihaz isteyenler için ideal.

iPhone Pro Max : Şirketin en güçlü akıllı telefonlarını kapsayan bu seri, Pro ailesinin en büyük modeli olarak hizmet veriyor. Bu seçenek Pro’nun tüm gelişmiş özelliklerini sunmanın yanı sıra daha büyük bir ekrana ve daha da büyük bir pile sahip. Bu da onu maksimum performans ve pil ömrü arayanlar için cazip noktaya taşıyor.

iPhone E/SE : Giriş seviyesi telefon serisi yeni iPhone’ların bazı özelliklerini eski modellerin bazı özellikleriyle bir araya getiren bütçe dostu iPhone’ları kapsıyor. Bu modeller fiyat-performans odaklı seçeneklere ev sahipliği yapıyor.

iPhone Plus : Standart iPhone’un daha büyük bir versiyonu olan bu seçenek, daha büyük ekran ve daha uzun ömürlü pil tercih edenler için ideal. Standart modelin birçok özelliğini paylaşan seri, daha büyük boyutu sayesinde önemli ölçüde daha uzun pil ömrü sunuyor. Fakat Standart iPhone’un daha büyük bir versiyonu olan bu seçenek, daha büyük ekran ve daha uzun ömürlü pil tercih edenler için ideal. Standart modelin birçok özelliğini paylaşan seri, daha büyük boyutu sayesinde önemli ölçüde daha uzun pil ömrü sunuyor. Fakat “Plus” modellerinin bu yıl yerini ultra ince “Air” serisine devrettiğini ekleyelim.

iPhone Mini : Üretimi artık durdurulmuş olan bu model, kompakt ve kullanımı kolay bir iPhone isteyenlere hitap ediyor. Daha küçük boyutuna rağmen daha büyük modellerin birçok özelliğini sunuyor. Cebine rahatça sığan bu cihazlar, kompakt tasarımıyla artı puan topluyor.

Ekran, bir iPhone seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ekran boyutu seçimi kişisel tercihlerinize ve cihazı nasıl kullandığınıza bağlı değişebilir. Plus veya Pro Max gibi daha büyük bir iPhone, daha uzun pil ömrüyle daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi ve multimedya içerik izlerken ya da oyun oynarken daha fazla konfor sağlıyor. Fakat bunların tek elle kullanımı pek kullanışlı olmayabilir.

Çözünürlük de dikkate alınması gereken bir konulardan biri. Pro etiketine sahip olan iPhone’lar, akıcı ve hızlı bir görüntüleme deneyimi sağlayan 120 Hz ProMotion teknolojisi desteğiyle standart modellerden daha yüksek bir çözünürlük sunuyor. Pro olmayan modeller, daha düşük çözünürlüğe sahip olmalarına rağmen, derin siyahlar ve canlı renkler sağlayan OLED teknolojisi sayesinde mükemmel görüntü kalitesi sunuyor. Fakat bu yılki iPhone 17 serisiyle birlikte tüm modellerin 120 Hz ekran desteği aldığını ekleyelim.

Öte yandan işlemci, cihazın genel performansını doğrudan etkiliyor. En yeni iPhone modelleri A serisi çiplere sahip. iPhone Pro ve Pro Max güçlü Axx Pro işlemciler, standart modeller ise Axx Bionic çiplerle donatılıyor. Bu işlemciler oyun veya video ve fotoğraf düzenleme araçları gibi yoğun uygulamalar kullananlar için mükemmel olan benzersiz bir hız ve tepki süresi sunuyor.

Dahili depolama alanı, özellikle iPhone’ların microSD kartlarla genişletmeyi desteklemediği düşünüldüğünde, dikkate alınması gereken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Yeni nesil iPhone’lar 256 GB’dan başlıyor. Fakat Pro modelleri 1 veya 2 TB’a kadar çıkabiliyor. Telefonunuzu ProRAW veya ProRes modları gibi yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar çekmek için sık sık kullanıyorsanız çok fazla alana ihtiyacınız olacağını hatırlatalım.

Ayrıca kameralar da Pro modellerini standart modellerden ayıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Serinin Pro modelleri geniş açılı, ultra geniş açılı ve telefoto lens içeren daha kapsamlı sistemlere sahip. Bu kombinasyon, çok çeşitli durumlarda yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyan büyük bir çok yönlülük ortaya koyuyor.

Ayrıca ProRAW ve ProRes ile bazı ağır çekim kayıt modları gibi özellikler yalnızca Pro modellerine özel çalışıyor. Profesyonel fotoğrafçılar için tasarlanan bu özellikler, daha kapsamlı çekimler kaydetmenize olanak tanıyor.

2025 yılında en iyi iPhone’lar: Sonuç

Bu içeriğimizde sizler için 2025 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone’lar ile ilgili kapsamlı bir satın alma rehberi oluşturduk. Listede bulunan tüm telefonların avantaj ve dezavantajlarını objektif biçimde ele aldık.

Fakat yine de “en iyi iPhone modeli” kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Örneğin mobil fotoğrafçılığı ön planda tutanlar için iPhone 17 Pro modelleri daha cazip bir seçenekken, yapay zeka ve yüksek performans arayanlar için temel iPhone 17’nin daha uygun olabileceğini söylemek mümkün.

Dolayısıyla bu noktada herkes için tek bir doğrudan ziyade, tüketici profillerine göre farklılık gösterecek kriterlerin önemli olduğunu belirtelim. Daha spesifik bir yanıt arayanlar ayrıca aşağıda yer alan Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümüne de göz atarak fikir edinebilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)