İnternetsiz mesajlaşma uygulaması Bitchat nedir, nasıl kullanılır?

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulaması Bitchat, özellikle internetsiz çalışması ve anonim olmasıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki tam olarak Bitchat nedir ve nasıl kullanılır?

Kısa sürede özgür iletişimin sembollerinden biri haline gelen Bitchat birçok ilgi çekici özelliği bünyesinde barındırıyor. Blok zinciri tabanlı ve anonim olması, internet gereksinimi duymadan Bluetooth üzerinden çalışması, güçlü şifreleme yöntemi, veri toplamaması gibi özellikleri Bitchat’i diğer muadillerinden ayırıyor.

Webmasto olarak bu rehberimizde; Bitchat nedir, nasıl kullanılır, bu anonim mesajlaşma uygulaması nasıl çalışır gibi soruların yanıtlarını detaylıca ele alacağız.

Bitchat nedir?

Twitter’ın (yeni adıyla X’in) kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat, eşler-arası (peer-to-peer) şifrelenmiş bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Temmuz 2025’te kullanıma sunulan Bitchat, kullanıcıların internet bağlantısı, hesap oluşturma veya telefon numarası girme gereksinimi duymadan anlık olarak mesajlaşmasına olanak tanır.

Şu anda beta sürecinde olan uygulama, internetsiz çalışabilme özelliğiyle öne çıkmaktadır. Bunu ise Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini kullanarak gerçekleştirmektedir. Yani herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan, yakınlardaki cihazların birbirleri arasında çevrimdışı bağlantı kurmasını sağlar.

Bitchat’in kullandığı Bluetooth teknolojisi, 300 metreden fazla bir iletişim menzili sağlar. Ayrıca kapsama alanını ve verimliliğini artırmak için uygulamaya Wi-Fi Direct standardının entegre edilmesi de planlanıyor.

Merkeziyetsiz bir altyapıya sahip olan Bitchat, aynı zamanda güçlü bir şifreleme yöntemi kullanır. Curve25519 anahtar protokolü ve AES-GCM simetrik anahtar şifreleme modunu kullanarak uçta-uça (end-to-end) şifreleme yöntemini kullanır. Bu da uygulama içerisindeki verilerin güçlü bir altyapıyla korunduğu anlamına gelir.

Kullanıcıların kendi kanallarını oluşturmasını veya başka kanallara katılmasına da izin veren uygulama, şifre korumalı kanallar özelliğine de sahiptir. Bu da sadece kanal şifresini bilen kullanıcıların bu özel kanala dahil olmasını ve diğer kanal üyeleriyle iletişime geçmesini sağlar.

Bitchat’in ilginç ve bir o kadar da kullanışlı olan bir özelliği ise, istendiği takdirde verilerin çok kolay bir şekilde silinebilmesidir. Panik Modu (Panic Mode) olarak geçen bu özellik, kullanıcıların uygulama logosuna üç kez dokunmasıyla depolanan tüm verileri silmesine imkan verir.

Bitchat nasıl çalışır?

GitHub üzerindeki Bitchat teknik dokümanına göre uygulamanın çalışma mantığı kısaca şöyledir:

Bluetooth Mesh Network: Bitchat, cihazların birbirlerine mesaj iletebildiği bir yerel ağ oluşturur ve iletişim menzilini doğrudan cihazdan cihaza Bluetooth menzilinin ötesine genişletir.

Bitchat, cihazların birbirlerine mesaj iletebildiği bir yerel ağ oluşturur ve iletişim menzilini doğrudan cihazdan cihaza Bluetooth menzilinin ötesine genişletir. Çevrimdışı İletişim: Mesajlar cihazlar arasında doğrudan gönderilir ve internet bağlantısı veya hücresel veri olmadan çalışan bir yerel ağ oluşturur.

Mesajlar cihazlar arasında doğrudan gönderilir ve internet bağlantısı veya hücresel veri olmadan çalışan bir yerel ağ oluşturur. Merkeziyetsizlik: Geleneksel uygulamaların aksine, Bitchat merkezi sunuculara veya internet altyapısına bağlı değildir, bu da onu ağ kesintilerine karşı dayanıklı ve sansürlere daha dirençli hale getirir.

Geleneksel uygulamaların aksine, Bitchat merkezi sunuculara veya internet altyapısına bağlı değildir, bu da onu ağ kesintilerine karşı dayanıklı ve sansürlere daha dirençli hale getirir. Şifreleme: Uygulama, Curve25519 anahtar değişim protokolü ve AES-GCM simetrik anahtar şifreleme modu dahil olmak üzere modern şifreleme standartlarını kullanır ve gelişmiş gizlilik ve güvenlik için Noise Protokolünü entegre eder.

Bitchat’in öne çıkan özellikleri

Uygulamada özgür iletişim ve güvenlik kapsamında birçok farklı özellik bulunmaktadır. İnternetsiz, anonim, merkeziyetsiz ve güvenli bir iletişim imkanı sunan Bitchat’in öne çıkan özellikleri ise şöyledir.

Kayıt Gerektirmez: Bitchat’i kullanmak için hesap, telefon numarası veya e-posta adresi gerekmez.

Bitchat’i kullanmak için hesap, telefon numarası veya e-posta adresi gerekmez. Geçici Mesajlaşma: Mesajlar varsayılan olarak geçicidir, yani sunucularda depolanmaz ve yalnızca cihazın belleğinde bulunur.

Mesajlar varsayılan olarak geçicidir, yani sunucularda depolanmaz ve yalnızca cihazın belleğinde bulunur. Panik Modu: Kullanıcılar, logoya üç kez dokunarak uygulamada depolanan tüm verileri hızlı bir şekilde silebilir.

Kullanıcılar, logoya üç kez dokunarak uygulamada depolanan tüm verileri hızlı bir şekilde silebilir. Şifre Korumalı Kanallar: Kullanıcılar, daha güvenli iletişim için şifreli özel kanallar oluşturabilir.

Bitchat nasıl kullanılır?

İnternetsiz ve anonim anlık mesajlaşma uygulaması Bitchat, oldukça sade bir arayüze sahiptir. Bu sebeple kullanımı da oldukça kolaydır. Bitchat’i cihazınıza indirmek ve kullanmaya başlamak için takip etmeniz gereken adımlar şöyledir:

Uygulamayı İndirin: Kullandığınız işletim sistemine göre mağazanızdan Bitchat Android veya Bitchat iOS uygulamasını cihazınıza indirin. Uygulamayı Açın ve Gerekli İzinleri Verin: Uygulamanın düzgün çalışması için bazı izinlere onay vermeniz gerekir. Bluetooth üzerinden diğer kullanıcıları görebilmek için Yakındaki Cihazlar ve Konum, mesaj aldığınızda bildirim görmek için Bildirimler, uygulamanın arkaplanda çalışması ve stabil mesh network bağlantısı için Batarya Optimizasyonu izinleri için onay verin. Mesajlaşmaya Başlayın: İletişime geçmek istediğiniz kişileri bulun ve yazışmaya başlayın.

İşinize yarayacak Bitchat ipuçları

Bir kullanıcıdan bahsetmek (mention) için ilgili kişinin kullanıcı adını “ @ ” işareti ile belirtebilirsiniz. Örn: @kullanıcıadı

” işareti ile belirtebilirsiniz. Örn: @kullanıcıadı Sol üstteki Bitchat logosunun yanındaki varsayılan kullanıcı adına tıklayarak kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz .

. Bitchat logosuna art arda 3 kez dokunarak uygulamada depolanan tüm verileri silebilirsiniz .

. Mesaj yazma alanına slash “/” işaretini ekleyerek basit komutlar ile birçok farklı özelliği kullanabilirsiniz. Örneğin;

Komut Özellik /block <kullanıcı adı> Kullanıcı engelleme veya engelli kullanıcıları görmenizi sağlar. /unblock <kullanıcı adı> Engellenen kullanıcının engelini kaldırmanızı sağlar. /channels Keşfedilen tüm kanalları gösterir. /j, /join <kanal adı> Kanal oluşturma veya bir kanala katılmayı sağlar. /hug <kullanıcı adı> Kullanıcı adı yazılan kişiye kucak dolusu sevgi gönderir. /slap <kullanıcı adı> Kullanıcı adı yazılan kişiye balıkla tokat atmanızı sağlar. /m, /msg <kullanıcı adı> Kullanıcı adını yazdığınız kişiye özel mesaj göndermenizi sağlar. /clear Sohbet mesajlarını temizler. /w Çevrimiçi olan kullanıcıları gösterir.

Sonuç – Bitchat nedir?

Günümüzdeki anlık mesajlaşma uygulamaları göz önüne alındığında, kişisel verilerin merkezi sunucularda tutulması, bu verilerin bu merkezi sunuculardan çalınması riski, hükümetlerin erişim ve sansür talepleri gibi olumsuz durumlar, bu uygulamalara karşı bir güvensizlik oluşturmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği konusundaki bu endişelerin artması ise Bitchat gibi merkeziyetsiz uygulamaları her geçen gün daha popüler hale getirmektedir.

Özetlemek gerekirse Bitchat; anonim, merkeziyetsiz, ve internetsiz çalışan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Twitter kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat, özellikle hükümetler tarafından uygulanan sansürlere karşı bir cevap niteliği taşıyan, acil durumlarda çevrimdışı çalışabilen, kullanıcı verileri ve güvenliğini önemseyen, herhangi merkezi bir sunucuya bağlı olmadan çalışan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mevcut özellikleriyle Bluetooth ağı üzerinden çevrimdışı mesajlaşmaya imkan veren Bitchat, önümüzdeki günlerde de Bluetooth’un getirdiği kapsama alanını Wi-Fi Direct standardı ile geliştirmeyi planlamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)