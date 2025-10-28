Amazon “yapay zeka” nedeniyle 14 bin çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı

Reklam

Amazon, yaklaşık 14 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Bu kesintilerin depo ve lojistik çalışanlarını etkilemediği, yalnızca kurumsal personelleri ilgilendirdiği vurgulanıyor.

Şirket, daha yalın bir yapı organize etmek amacıyla yapay zeka teknolojilerinden destek alacak.

Amazon yaklaşık 14 bin kişiyi işten çıkaracağını resmi olarak doğruladı. İnsan Kaynakları ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti tarafından imzalanan belge ilk olarak çalışanlara gönderildi.

Galetti, bu kararın “bürokrasiyi azaltmayı, katmanları kaldırmayı ve kaynakları şirketin en büyük yatırımlarına yönlendirmeyi” amaçladığını söylüyor.

The Verge’ün haberine göre işten çıkarmaların bir diğer nedeni ise yapay zeka olarak belirtildi. Galetti, Amazon CEO’su Andy Jassy’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamaya atıfta bulundu:

“Bu nesil yapay zeka, internetten bu yana gördüğümüz en dönüştürücü teknoloji ve şirketlerin her zamankinden çok daha hızlı (hem mevcut pazar segmentlerinde hem de tamamen yeni segmentlerde) yenilik yapmasını sağlıyor. Müşterilerimiz ve işletmemiz için mümkün olan en hızlı şekilde hareket edebilmek adına, daha az katman ve daha fazla sahiplenmeyle daha yalın bir şekilde organize olmamız gerektiğine inanıyoruz.”

Amazon bürokrasiyi azaltmak, verimliliği artırmak istiyor

Yakın tarihli raporlarda Amazon’un uzun vadede 600 bin personeli robotlarla değiştirmek istediği yönünde iddialar ortaya çıktı. Reuters ve Wall Street Journal gibi güvenilir bazı kurumlar, Amazon’un şirket içi kaynaklara göre 30 bine kadar pozisyonu azaltmayı planladığını bildirmişti. Fakat bugün yapılan duyuruda, beklenenden daha az sayıda işten çıkarma yer alıyor.

Fakat açıklama 2026 boyunca “verimliliği artırma” amacıyla daha fazla işten çıkarma olasılığını da açık bırakıyor. Yani gelecek yıl bu rakamlar gerçekten de toplamda 30 bin çalışanı bulabilir. Yine de mevcut rakamlar bile dünya çapında yaklaşık 355 bin idari çalışanı bulunan şirket için önemli bir seviyede görünüyor. Amazon’un toplam iş gücü 1,55 milyon kişiden oluşuyor.

Bu dikkat çekici karar, Amazon’un son yıllardaki en büyük toplu işten çıkarma operasyonu olarak karşımıza çıkıyor. 2022 sonu ile 2023 başı arasında çeşitli işten çıkarmalar sonucunda yaklaşık 27 bin kişi şirkete veda etmek zorunda kaldı.

Amazon yeni pozisyon bulmaları için 90 gün süre veriyor

14 bin kişilik işten çıkarma, yeni pozisyonların oluşturulmasını da kapsayacak. Amazon’a göre işten çıkarılan adayların şirket içinde yeni bir pozisyon bulmaları için 90 günleri olacak. Seçim sürecinde kendilerine öncelik tanınacak.

Şirketten ayrılmayı tercih eden ya da başka bir yere taşınamayan çalışanlara kıdem tazminatı, iş yerleştirme hizmetleri ve sağlık yardımı sağlanacak.