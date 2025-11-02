Bütçe dostu Realme C85 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Reklam

Realme C85 5G ve C85 Pro modelleri 7.000 mAh batarya ve 45W şarj desteğiyle resmen tanıtıldı.

Her iki cihaz da MIL-STD 810H askeri sertifikasına ve 6 metreye kadar su altı dayanıklılığı sunan IP69 Pro korumasına sahip.

C85 Pro, Snapdragon 685 çip ve 120 Hz AMOLED ekranla gelirken; C85 5G ise Dimensity 6300 çip ve daha yüksek 144 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD panelden yararlanıyor.

Realme C85 serisi akıllı telefon modelleri resmen piyasaya duyuruldu. Giriş-orta seviye pazara hitap eden bu seri, C85 5G ve C85 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor.

Fiyat-performans deneyimini ön planda tutan yeni Realme telefon modelleri, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Aynı zamanda düşmelere ve daha aşırı sıcaklık ve basınç ortamlarına dayanma garantisi veriyor.

Cihazlar ayrıca markanın “IPX6, IPX8, IPX9, IPX9K standartlarını ve mevcut standartların ötesinde tanımlanmış özel su geçirmezlik özelliklerini aynı anda karşıladığını” vurguladığı “IP69 Pro sertifikası” sunuyor. Devasa pil ömrü ile öne çıkan cihazlar, şık tasarımlarıyla da artı puan elde etmeyi başarıyor.

Realme C85 serisi neler sunuyor?

Gizmochina’nın haberine göre Realme’nin giriş seviyesi akıllı telefon serisi karakteristik görsel kimliğiyle dikkat çekiyor. Arka panelin sol üst köşesinde yuvarlatılmış köşelere sahip dikdörtgen bir kamera modülü ve düz bir yüzey bizleri karşılıyor.

Cihazlar tüy desenini andıran görsel detaylara sahip mor ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Ön tarafta, ekranın etrafında nispeten ince çerçeveler ve üstte selfie kamerası için ortada bir delik bulunuyor.

Realme C85 5G ve C85 Pro’nun dayanıklılık konusunda adından söz ettireceği vurgulanıyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse cihazlar, 60 gün boyunca 50 cm’ye kadar su altında veya 30 dakika boyunca 6 metreye kadar su altında kalabiliyor.

Realme ayrıca, “sıcak kahveden buz gibi gazoza” kadar 0 derece ile 100 derece arasındaki sıcaklıklarda 36 farklı sıvı türüne karşı dayanıklılık iddia ediyor.

Fakat şirket, garantinin sıvılara daldırma sonucu oluşan hasarları kapsamadığını ve deniz suyu gibi bazı aşındırıcı sıvı türlerinin cihazın su geçirmezliğini önemli ölçüde etkileyebileceğini söylüyor. Dolayısıyla da telefonun bu koşullar altında kullanılmasından kaçınılması gerektiğini vurgulanıyor.

Realme C85 5G özellikleri

Boyutlar: 166,07 x 77,93 x 8,38 mm

Ağırlık: 215 gram

Ekran: 1560x720p çözünürlüğe sahip 6,8 inç IPS LCD ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP Sony IMX852 sensörlü ana kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve NFC

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 7.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6 kullanıcı arayüzü

Realme C85 Pro özellikleri

Boyutlar: 164,40 x 77,99 x 8,09 mm



Ağırlık: 205 gram

Ekran: 2344x1080p çözünürlüğe sahip 6,8 inç AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP Sony IMX852 sensörlü ana kamera

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve NFC



Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 7.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6 kullanıcı arayüzü

Realme C85 serisi fiyatları ne kadar?

Papağan Moru ve Tavus Kuşu Yeşili olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşımıza çıkan yeni Realme telefon serisi ilk olarak Vietnam pazarında satışa sunuldu.

Realme C85 5G’nin fiyatı 7.690.000 VND (vergiler hariç yaklaşık 12 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor. C85 Pro ise 6.490.000 VDN (vergiler hariç yaklaşık 10 bin TL) fiyat etiketiyle sunuluyor.

Her iki telefon da yakında diğer ülkelerde de satışa sunulacak. Fakat cihazların Türkiye pazarına ne zaman geleceği henüz duyurulmadı.