Yerli WhatsApp alternatifi NEXT Mesajlaşma nedir ve nasıl kullanılır?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar son haftalarda teknoloji dünyasını ilgilendiren dikkat çekici gelişmelerle karşımıza çıktı. İlk etapta “yerli ve milli sosyal ağ” olarak vurgulanan NEXT Teknofest Sosyal kullanıcılara sunuldu.

Tamamen yerli bir girişim olup olmadığına dair sosyal medyada başlatılan tartışmalara rağmen uygulama kısa sürede yüksek indirme oranlarına ulaştı. Bu uygulamanın hemen ardından ise WhatsApp alternatifi yeni mesajlaşma uygulaması çıktı. Peki ya bilmeyenler için NEXT Mesajlaşma nedir, ne işe yarıyor ve nasıl kullanılır? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

NEXT Mesajlaşma nedir?

Bireysel ve kurumsal kullanıcılara yönelik yeni mesajlaşma uygulaması uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde güvenli bir sohbet deneyimi vaat ediyor. Verileri tamamen Türkiye’deki sunucularda barındırılan platform, aynı zamanda şirketler için kurumsal sunucu desteği de sunuyor.

Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada “Abi WhatsApp yapın, dediler. Yaptık. Kullanıyoruz hatta… Yakındır” diyerek platformun ilk müjdesini vermişti. Bir süre iç ekiplerce kullanılan ve testleri tamamlanan uygulama artık Android ve iOS cihazlarda resmi olarak mevcut durumda.

Türkiye’nin dijital bağımsızlığına katkı sağlamak ve yerli teknoloji ekosistemi oluşturulmasına kapı aralayan NEXT Mesajlaşma ayrıca NEXT Teknofest Sosyal ile de entegre bir hizmet ortaya koyuyor. Platform şu anda WhatsApp, Telegram ve Signal gibi güçlü rakiplere karşı meydan okuyor.

NEXT Mesajlaşma özellikleri

Kullanıcı dostu bir sohbet deneyimi vaat eden platform, hızlı ve akıcı bir performans sunuyor. Uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde mesajlarınızı gizli tutmanız mümkün olurken, kullanıcı verileri ise Türkiye sunucularında saklanıyor. Üçüncü taraflara veri paylaşımı yapılmadığını söyleniyor.

Kurumsal firmalara özel sunucu altyapısı desteği sunan NEXT Mesajlaşma uygulaması çoklu platform desteğiyle hem Android hem de iOS cihazlarda konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Uygulamalar arası entegrasyon bulunurken, ayrıca “yerli sosyal ağ” NEXT Teknofest Sosyal ile de uyumluluk yer alıyor.

Bireysel sohbetlerin yanı sıra grup konuşmalarına da izin veren platform şu anda tamamen reklamsız bir şekilde çalışıyor. Şimdilik bunun ne kadar böyle devam edeceğine dair bir açıklama olmasa da platformun büyümesiyle birlikte reklamlara da kapı açılacağı tahmin ediliyor.

NEXT Mesajlaşma’nın özellikleri ile ilgili küçük bir karşılaştırma yaptık. Platformun WhatsApp, Telegram ve Signal gibi rakiplerine göre eksik veya fazla olan işlevlerini aşağıdaki tabloda kıyasladık:

NEXT Mesajlaşma WhatsApp Telegram Signal Geliştiren firma Baykar Teknoloji / 2N Medya Anonim Şirketi Meta Telegram FZ-LLC Signal Foundation Uçtan uca şifreleme Evet Evet Evet Evet Veri depolama Türkiye sunucuları Meta sunucuları Global sunucular Global sunucular Açık kaynak kod Belli değil Hayır Kısmen Evet Grup sohbetleri Evet Evet Evet Evet Sesli/Görüntülü sohbet Evet Evet Evet Evet Durum/Hikaye özelliği Hayır Evet Evet Hayır Platformlar arası destek Evet Evet Evet Evet Mesaj düzenleme/silme Evet Evet Evet Evet Kanal/Topluluk özelliği Hayır Evet Evet Hayır

NEXT Mesajlaşma nasıl indirilir ve kullanılır?

Yerli mesajlaşma uygulaması şu anda Android ve iOS cihazlarda mevcut. Platform Google Play Store ve Apple App Store’dan kolaylıkla elde edilebiliyor. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Google Play Store veya Apple App Store‘u açın. Arama çubuğuna “NEXT Mesajlaşma” yazın. Geliştirici adı “2N MEDYA ANONIM” olan uygulamanın sayfasına girin. İndirme butonuna dokunun ve işlem tamamlandıktan sonra uygulamayı açın.

NEXT Mesajlaşma’da hesap oluşturmak da aynı şekilde çok basit. Bunun için de telefon numaranız ile platforma kayıt olmanız ve ardından profilinize giriş yapmanız gerekiyor. Yalnızca bir dakika gibi kısa bir süre içinde bu işlemi tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp’a rakip olabilecek mi?

NEXT Mesajlaşma’nın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de kullanıcıların burada kendi sunucularını kurabilmesi veya güvenilir sunuculara katılım sağlayabilmesi oluyor. Bu anlamda uygulama, Meta’nın sahibi olduğu dünyanın en popüler anlık sohbet ağı WhatsApp’tan daha avantajlı konuma geliyor.

NEXT ekibi, geleneksel mesajlaşma uygulamalarına göre çok daha gelişmiş seçeneklere sahip olacaklarını vurguluyor. Platformun hem güvenlik hem de üretkenlik alanlarında kullanıcılar için öne çıkacağı söyleniyor.

Fakat elbette ki yalnızca tek başına bu unsur NEXT Mesajlaşma’yı rakibinin önüne taşımaya yetmeyebilir. Zira bir mesajlaşma uygulamasında kullanıcılar genellikle güvenilir deneyim, işlevsel/eğlenceli özellikler ve stabil bir performans arıyor. Orta-uzun vadede NEXT’in bu yolda ne kadar adım atacağı şu anda büyük merak konusu…

“Yerli mesajlaşma uygulaması” tabirinin geçmişi

Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan NEXT Mesajlaşma’nın Türkiye’deki ilk “sohbet uygulaması” girişimi olmadığını da ekleyelim. Zira daha önce PTT’nin “yerli ve milli WhatsApp” etiketiyle duyurduğu PTT Messenger uygulamasıyla karşılaşmıştık. Bu platform maalesef vaat ettiklerini kullanıcılara sağlayamadı ve daha pek çok kişi varlığından dahi haberdar olamadan teknoloji tarihinin tozlu rafları arasında yerini aldı.

Yerli mesajlaşma uygulamaları konusunda dikkat çeken bir diğer önemli girişim ise yerli telekomünikasyon firması Turkcell ekibi tarafından geliştirilen BİP olmuştu. BİP’in aslında bu hedefe en çok yaklaşan platform olduğunu söylemek mümkün. Fakat uzun vadede bu uygulama da ne yazık ki başarıya ulaşamadı.

Sonuç

“Yerli ve milli sohbet platformu” NEXT Mesajlaşma işlevsel özellikleriyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi. WhatsApp, Telegram ve Signal uygulamalarıyla rekabet eden uygulama, geleneksel çözümler yerine modern teknolojilere odaklanarak farkını ortaya koyuyor.

Fakat her ne olursa olsun NEXT Mesajlaşma’nın gerçekten başarıya ulaşması, uygulamanın ancak sabit bir kullanıcı tabanına ulaşmasıyla birlikte gerçekleşecek. Öte yandan yerli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal’in popülarite ve başarısı da mesajlaşma hizmetinin akıbetini çizmeye yardımcı olacak gibi görünüyor.