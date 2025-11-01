Menüyü Kapat
    iPhone 18 Pro’nun sıra dışı kahve, mor ve bordo renkleri ortaya çıktı

    Apple, 2026'da piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 18 Pro modelinde kahve, bordo ve mor gibi daha sıcak renklere geçiş yapacak.
    iPhone 18 Pro
    • Apple'ın iPhone 18 Pro serisinin renk paletinde köklü bir değişiklik yapacağı söyleniyor.
    • 2026 yılının Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, yeni kahve, bordo ve mor gibi sıra dışı renk seçenekleriyle sızdırıldı.
    • Şirketin geleneksel siyah rengini paletten kaldırıp daha canlı renklere geçiş yapmak istediği söyleniyor.

    Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, Apple’ın iPhone 18 Pro serisi için olası yeni renkler hakkında bazı ilginç detaylar paylaştı. Şirketin daha koyu ve daha sıcak tonlara doğru bir geçiş yapacağı öne sürüldü.

    Weibo’daki Instant Digital’ın haberine göre 2026 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro, çarpıcı bazı renk seçenekleriyle donatılabilir. Cihazın kahverengi, koyu mor ya da bordo renklerinden en az birine sahip olacağı iddia ediliyor.

    iPhone 18 Pro ilgi çekici yeni renkler sunacak

    Mor tonların daha önce iPhone XR, 11, 12, 14 ve 14 Pro gibi geçmiş modellerde kullanıldığı biliniyor. Kahve ve bordo tonları ise Apple’ın üst düzey akıllı telefonları için yeni bir yön çizebilir.

    Kahve tonlarını espressodan ilham alan, sabit bir kahverengi olarak hayal etmek mümkün. Bu da iPhone XS’in altın mirasının ya da iPhone 16 Pro’nun kumlu “çöl titanyumu” seçeneğinin potansiyel bir evrimi olabilir.

    iPhone 18 Pro renk seçenekleri
    Görsel: Instant Digital / Weibo

    Bordo ise kahverengi veya morun hafif alt tonlarıyla kadifemsi bir kırmızı şarap derinliğini çağrıştırıyor. Koyu mor, canlı kırmızı ve mavi tonlarını bir araya getirerek zarif bir sonuç elde edebilir gibi görünüyor.

    MacRumors’a göre iPhone 18 Pro’nun renk paletinde siyah rengin artık mevcut olmayacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle başlayan bir trendin devam edeceği konuşuluyor.

    Bu yılki amiral gemisi model, geleneksel siyah ve griden vazgeçmiş; bunun yerine zarif bir gümüş, koyu mavi ve canlı bir kozmik turuncu tercih eden ilk model olarak karşımıza çıkmıştı.

    A20 çipiyle üst düzey bir performans bekleniyor

    iPhone 18 Pro’nun güçlü özellikleri ile de adından söz ettirmesi bekleniyor. Cihazla alakalı ortaya çıkan en güvenilir söylentiler arasında TSMC’nin en son 2nm teknolojisiyle üretilen A20 işlemci yer alıyor. Bu çip, yeni premium akıllı telefon serisine olağanüstü bir performans kazandıracak.

    Aynı zamanda iPhone 18 Pro’nun DSLR kalitesinde fotoğraflar için değişken diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, daha hızlı bağlantı için yeni nesil C2 modem, basitleştirilmiş bir Kamera Denetimi arayüzü, Face ID’nin ekranın altına taşınması ve daha da ince çerçeveler gibi iyileştirmeler yer alıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

