Oyunseverler için çılgın ortaklık: Simpsonlar şimdi Fortnite’a geldi

Reklam

Fortnite ve The Simpsons etkinliği bugün itibarıyla resmi olarak başladı.

Simpsonlar dizisinin eğlenceli dünyasından esinlenen yeni bir Battle Royale adası oyuna eklendi.

Etkinlikte Mr. Burns'ün Nükleer Santrali, Moe'nun mekanı ve Krusty Burger gibi Springfield'ın tüm karakteristik yerlerini içeren özel bir ada bizleri karşılıyor.

Tüm zamanların en başarılı yetişkin animasyonu dizilerinden biri olan Simpsonlar bugün itibarıyla Fortnite oyununa geldi. Geçtiğimiz günlerde duyurulan bu önemli iş birliği bugün resmen hayata geçti. Yayınlanan ilk fragmanda, çizgi dizideki ikonik tema şarkısı oyunun kendine özgü tarzıyla yeniden canlandırıldı.

Bu eğlence dolu etkinlik bizi Springfield Adası’na davet ediyor. Ünlü dizinin yaratıcılarının fikri olan bu projede aksiyon, komedi ve Simpsonlar tarzı mizahın patlayıcı bir karışımını sunmayı vaat eden seksen oyunculu bir arena bizleri karşılıyor.

Reklam

Simpsonlar’ın ikonik anları Fortnite dünyasında hayat buluyor

Ortamda Bay Burns’ün nükleer santralinden Krusty Burger’a ve hatta ilkokuldan Moe’nun birahanesine kadar tüm ikonik Simpsons mekanları büyük bir özenle ve sadakatle yeniden yaratılıyor. Fakat elbette ki bunların hiçbiri Simpsonlar’ın orijinal dünyasında olduğu kadar renkli ve masum görünmüyor…

Sokaklar şehri yerle bir eden çılgın klonlarla dolup taşıyor. Gökyüzünden de devasa boyutlarda gimballer yağıyor. Tüm bu olup bitenler karşısında Homer, direnişe liderlik etmeye hazır görünüyor.

Birkaç hafta önce bazı sızıntılarla beklenen Fortnite ve Simpsonlar arasındaki iş birliği, Epic Games’in battle royale oyununun çok sayıda oyuncusunun ilgisini canlı tutmak için düzenlediği ve artık çok uzun bir döneme yayılan crossover serisinin yalnızca sonuncusu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sezon, özellikle de Delulu bölümünde bulunan ve her karşılaşmayı komik bir parodiye dönüştürebilen yeni temalı silahlar sayesinde tamamen çılgın bir sezon olacağa benziyor. Patlayan Donut’tan Duff Bira Fırlatıcısı’na, Bart’ın şakalarından esinlenen tuzaklara ve Profesör Frink’in icatlarına kadar dizinin birçok unutulmaz hatırası yeniden canlandırılıyor.

Haftalık kısa filmler duyuruldu

Oyun güncellemesine ek olarak anlaşma kapsamında ayrıca The Simpsons kısa filmleri sosyal medya ve Disney+ platformlarında haftalık periyotta yayınlanacak. Her kısa öykü aynı zamanda Fortnite’taki bazı değişikliklere de işaret edecek.

İlk hikaye bugün yayınlandı. Bir sonraki hikayeyi ise 10 Kasım’da izleme şansına sahip olacağız. Bu tarihten itibaren kullanıcılar artık her Pazartesi yeni bölümlere ulaşacak.

Duyurulan Simpsonlar kısa filmleri ve yayın tarihleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

1 Kasım – “Apocalypse D’Oh” (Kıyamet Günü)

10 Kasım – “Sugar High” (Şeker Yüksekliği)

17 Kasım – “Multiplidiocy” (Çoklu Dil)

24 Kasım – “The Incredible Bulk” (İnanılmaz Yığın)