Battlefield 6 için ücretsiz Battle Royale modu REDSEC geliyor

- Battlefield 6 için Battle Royale modu Battlefield: REDSEC adıyla resmen duyuruldu ve oyunun 28 Ekim tarihinde yayınlanacağı açıklandı.
- REDSEC'in piyasaya sürülüşü, ana oyun Battlefield 6'nın 1. Sezon güncellemesiyle aynı güne denk geliyor.
- Battlefield REDSEC yapımı, oynaması ücretsiz olarak çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde devasa bir anlaşma ile Araplara satılan Electronic Arts’ın yeni oyunu Battlefield 6 için Battle Royale modu sonunda resmiyet kazandı. Battlefield Studios, Battlefield: REDSEC adı verilen oyunun çıkış tarihini ve iş modelini duyurdu.
Oyuncuların uzun zamandır beklediği Battlefield: REDSEC, 28 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle akşam 18.00’de piyasaya sürülecek. Adının, yayınlanan tanıtım görseline bakıldığında, “Redacted Sector” (Kısıtlanmış Bölge) ifadesinin kısaltılmış hali olduğu tahmin ediliyor.
Battlefield 6 Battle Royale modu REDSEC geliyor
Yapılan duyuruyla birlikte, oyunun daha önce sızan bilgileri de resmiyet kazanmış oldu. Buna göre, REDSEC ücretsiz (free-to-play) bir modelle kullanıcılara sunulacak. Battlefield Studios, uzun zaman önce Battlefield 6’ya dayanan bir Battle Royale modu veya oyunu geliştirdiğini açıklamış, hatta test oyuncularının yapımı denemesine izin vermişti. Ancak ad ve çıkış tarihi gibi önemli ayrıntılar ilk defa resmen teyit edildi.
Eyes up.
Plates on.#REDSEC arrives tomorrow at 8:00 PT / 15:00 UTC 🔴
🔔 set reminder: https://t.co/xuRd1LETVr pic.twitter.com/Lpi7sufuay
— Battlefield (@Battlefield) October 27, 2025
Battlefield hayranları için 28 Ekim serinin ana oyunu olan Battlefield 6’nın 1. Sezon güncellemesinin de yayınlanacağı gün olması sebebiyle oldukça hareketli geçecek. Ayrıca REDSEC’in gelişiyle birlikte FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunları pazarındaki rekabetin de artması bekleniyor.
Piyasa halihazırda PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone ve EA’in kendi bünyesindeki Apex Legends gibi dev Battle Royale oyunlarıyla doluyken, REDSEC kalabalık pazara yeni bir soluk getirecek. Öte yandan, 30 Ekim’de PvPvE oyunu Arc Raiders’ın ve Kasım ayında ise Activision’ın Call of Duty: Black Ops 7 yapımının çıkacağını da belirtmekte fayda var.
Battlefield 6, kısa süre önce yaptığı lansmanda serinin “tarihinin en büyük açılışına” imza atarak 7 milyon adet kopya satışı gerçekleştirmişti.
Bu arada merak ederseniz Battlefield 6 ayrıntılı sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz:
|MİNİMUM
|ÖNERİLEN
|ULTRA
|ULTRA++
|GRAFİK AYARLARI
|1080p @ 30 FPS
Düşük Ayarlar
|Dengeli: 1440p @ 60FPS
Yüksek Ayarlar
Performans: 1080p @ 120FPS
Düşük Ayarlar
|Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS
Ultra Ayarlar
Performans: 1440p @ 120FPS
Orta Ayarlar
|Dengeli: 4K @ 120FPS
Ultra Ayarlar
Performans: 4K @ 240FPS
Ultra Ayarlar
|YÜKSELTİCİ
|Doğal
|Doğal
|Doğal
|DLSS Süper Çözünürlük
Çoklu Kare Oluşturma
|EKRAN KARTI (GPU)
|NVIDIA GeForce RTX 2060
AMD Radeon RX 5600 XT
Intel Arc A380
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
AMD Radeon RX 6700 XT
Intel Arc B580
|NVIDIA GeForce RTX 4080
AMD Radeon RX 7900 XTX
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|VİDEO BELLEĞİ
|6GB
|8GB
|16GB
|16GB
|İŞLEMCİ (CPU)
|Intel Core i5-9400
AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i7-10700
AMD Ryzen 7 3700X
|Intel Core i9-12900K
AMD Ryzen 7 7800X3D
|Intel Core 9 Ultra 285K
AMD Ryzen 7 9800X3D
|RAM
|16GB
(Çift kanal 2133mhz)
|16GB
(Çift kanal 3200mhz)
|32GB
(Çift kanal 4800mhz)
|32GB
(Çift kanal 4800mhz)
|İŞLETİM SİSTEMİ
|Windows 10**
|Windows 11 64-bit
|Windows 11 64-bit
|Windows 11 64-bit
|DIRECTX
|DirectX12
|DirectX12
|DirectX12
|DirectX12
|DEPOLAMA
|55GB* HDD
(Çıkışta)
|90GB* SSD
(Çıkışta)
|98GB* SSD
(Çıkışta)
|98GB* SSD
(Çıkışta)
|TPM 2.0
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|UEFI
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|HVCI
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|VBS
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli
|Gerekli