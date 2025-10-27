Battlefield 6 için ücretsiz Battle Royale modu REDSEC geliyor

Reklam

Battlefield 6 için Battle Royale modu Battlefield: REDSEC adıyla resmen duyuruldu ve oyunun 28 Ekim tarihinde yayınlanacağı açıklandı.

REDSEC'in piyasaya sürülüşü, ana oyun Battlefield 6'nın 1. Sezon güncellemesiyle aynı güne denk geliyor.

Battlefield REDSEC yapımı, oynaması ücretsiz olarak çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde devasa bir anlaşma ile Araplara satılan Electronic Arts’ın yeni oyunu Battlefield 6 için Battle Royale modu sonunda resmiyet kazandı. Battlefield Studios, Battlefield: REDSEC adı verilen oyunun çıkış tarihini ve iş modelini duyurdu.

Oyuncuların uzun zamandır beklediği Battlefield: REDSEC, 28 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle akşam 18.00’de piyasaya sürülecek. Adının, yayınlanan tanıtım görseline bakıldığında, “Redacted Sector” (Kısıtlanmış Bölge) ifadesinin kısaltılmış hali olduğu tahmin ediliyor.

Battlefield 6 Battle Royale modu REDSEC geliyor

Yapılan duyuruyla birlikte, oyunun daha önce sızan bilgileri de resmiyet kazanmış oldu. Buna göre, REDSEC ücretsiz (free-to-play) bir modelle kullanıcılara sunulacak. Battlefield Studios, uzun zaman önce Battlefield 6’ya dayanan bir Battle Royale modu veya oyunu geliştirdiğini açıklamış, hatta test oyuncularının yapımı denemesine izin vermişti. Ancak ad ve çıkış tarihi gibi önemli ayrıntılar ilk defa resmen teyit edildi.

Battlefield hayranları için 28 Ekim serinin ana oyunu olan Battlefield 6’nın 1. Sezon güncellemesinin de yayınlanacağı gün olması sebebiyle oldukça hareketli geçecek. Ayrıca REDSEC’in gelişiyle birlikte FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunları pazarındaki rekabetin de artması bekleniyor.

Piyasa halihazırda PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone ve EA’in kendi bünyesindeki Apex Legends gibi dev Battle Royale oyunlarıyla doluyken, REDSEC kalabalık pazara yeni bir soluk getirecek. Öte yandan, 30 Ekim’de PvPvE oyunu Arc Raiders’ın ve Kasım ayında ise Activision’ın Call of Duty: Black Ops 7 yapımının çıkacağını da belirtmekte fayda var.

Battlefield 6, kısa süre önce yaptığı lansmanda serinin “tarihinin en büyük açılışına” imza atarak 7 milyon adet kopya satışı gerçekleştirmişti.

Bu arada merak ederseniz Battlefield 6 ayrıntılı sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz:

MİNİMUM ÖNERİLEN ULTRA ULTRA++ GRAFİK AYARLARI 1080p @ 30 FPS

Düşük Ayarlar Dengeli: 1440p @ 60FPS

Yüksek Ayarlar

Performans: 1080p @ 120FPS

Düşük Ayarlar Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS

Ultra Ayarlar

Performans: 1440p @ 120FPS

Orta Ayarlar Dengeli: 4K @ 120FPS

Ultra Ayarlar

Performans: 4K @ 240FPS

Ultra Ayarlar YÜKSELTİCİ Doğal Doğal Doğal DLSS Süper Çözünürlük

Çoklu Kare Oluşturma EKRAN KARTI (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT

Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT

Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 5080 VİDEO BELLEĞİ 6GB 8GB 16GB 16GB İŞLEMCİ (CPU) Intel Core i5-9400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K

AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core 9 Ultra 285K

AMD Ryzen 7 9800X3D RAM 16GB

(Çift kanal 2133mhz) 16GB

(Çift kanal 3200mhz) 32GB

(Çift kanal 4800mhz) 32GB

(Çift kanal 4800mhz) İŞLETİM SİSTEMİ Windows 10** Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit DIRECTX DirectX12 DirectX12 DirectX12 DirectX12 DEPOLAMA 55GB* HDD

(Çıkışta) 90GB* SSD

(Çıkışta) 98GB* SSD

(Çıkışta) 98GB* SSD

(Çıkışta) TPM 2.0 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli UEFI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli HVCI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli VBS Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli