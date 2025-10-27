Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Battlefield 6 için ücretsiz Battle Royale modu REDSEC geliyor

    Güncelleme:
    Battlefield 6 REDSEC
    Reklam
    • Battlefield 6 için Battle Royale modu Battlefield: REDSEC adıyla resmen duyuruldu ve oyunun 28 Ekim tarihinde yayınlanacağı açıklandı.
    • REDSEC'in piyasaya sürülüşü, ana oyun Battlefield 6'nın 1. Sezon güncellemesiyle aynı güne denk geliyor.
    • Battlefield REDSEC yapımı, oynaması ücretsiz olarak çıkacak.

    Geçtiğimiz günlerde devasa bir anlaşma ile Araplara satılan Electronic Arts’ın yeni oyunu Battlefield 6 için Battle Royale modu sonunda resmiyet kazandı. Battlefield Studios, Battlefield: REDSEC adı verilen oyunun çıkış tarihini ve iş modelini duyurdu.

    Oyuncuların uzun zamandır beklediği Battlefield: REDSEC, 28 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle akşam 18.00’de piyasaya sürülecek. Adının, yayınlanan tanıtım görseline bakıldığında, “Redacted Sector” (Kısıtlanmış Bölge) ifadesinin kısaltılmış hali olduğu tahmin ediliyor.

    Reklam

    Battlefield 6 Battle Royale modu REDSEC geliyor

    Yapılan duyuruyla birlikte, oyunun daha önce sızan bilgileri de resmiyet kazanmış oldu. Buna göre, REDSEC ücretsiz (free-to-play) bir modelle kullanıcılara sunulacak. Battlefield Studios, uzun zaman önce Battlefield 6’ya dayanan bir Battle Royale modu veya oyunu geliştirdiğini açıklamış, hatta test oyuncularının yapımı denemesine izin vermişti. Ancak ad ve çıkış tarihi gibi önemli ayrıntılar ilk defa resmen teyit edildi.

    Battlefield hayranları için 28 Ekim serinin ana oyunu olan Battlefield 6’nın 1. Sezon güncellemesinin de yayınlanacağı gün olması sebebiyle oldukça hareketli geçecek. Ayrıca REDSEC’in gelişiyle birlikte FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunları pazarındaki rekabetin de artması bekleniyor.

    Piyasa halihazırda PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone ve EA’in kendi bünyesindeki Apex Legends gibi dev Battle Royale oyunlarıyla doluyken, REDSEC kalabalık pazara yeni bir soluk getirecek. Öte yandan, 30 Ekim’de PvPvE oyunu Arc Raiders’ın ve Kasım ayında ise Activision’ın Call of Duty: Black Ops 7 yapımının çıkacağını da belirtmekte fayda var.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Battlefield 6, kısa süre önce yaptığı lansmanda serinin “tarihinin en büyük açılışına” imza atarak 7 milyon adet kopya satışı gerçekleştirmişti.

    Bu arada merak ederseniz Battlefield 6 ayrıntılı sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz:

    MİNİMUM ÖNERİLEN ULTRA ULTRA++
    GRAFİK AYARLARI 1080p @ 30 FPS
    Düşük Ayarlar    		 Dengeli: 1440p @ 60FPS
    Yüksek Ayarlar
    Performans: 1080p @ 120FPS
    Düşük Ayarlar    		 Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS
    Ultra Ayarlar
    Performans: 1440p @ 120FPS
    Orta Ayarlar    		 Dengeli: 4K @ 120FPS
    Ultra Ayarlar
    Performans: 4K @ 240FPS
    Ultra Ayarlar
    YÜKSELTİCİ Doğal Doğal Doğal DLSS Süper Çözünürlük
    Çoklu Kare Oluşturma
    EKRAN KARTI (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060
    AMD Radeon RX 5600 XT
    Intel Arc A380    		 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
    AMD Radeon RX 6700 XT
    Intel Arc B580    		 NVIDIA GeForce RTX 4080
    AMD Radeon RX 7900 XTX    		 NVIDIA GeForce RTX 5080
    VİDEO BELLEĞİ 6GB 8GB 16GB 16GB
    İŞLEMCİ (CPU) Intel Core i5-9400
    AMD Ryzen 5 2600    		 Intel Core i7-10700
    AMD Ryzen 7 3700X    		 Intel Core i9-12900K
    AMD Ryzen 7 7800X3D    		 Intel Core 9 Ultra 285K
    AMD Ryzen 7 9800X3D
    RAM 16GB
    (Çift kanal 2133mhz)    		 16GB
    (Çift kanal 3200mhz)    		 32GB
    (Çift kanal 4800mhz)    		 32GB
    (Çift kanal 4800mhz)
    İŞLETİM SİSTEMİ Windows 10** Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit
    DIRECTX DirectX12 DirectX12 DirectX12 DirectX12
    DEPOLAMA 55GB* HDD
    (Çıkışta)    		 90GB* SSD
    (Çıkışta)    		 98GB* SSD
    (Çıkışta)    		 98GB* SSD
    (Çıkışta)
    TPM 2.0 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    UEFI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    HVCI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    VBS Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

    Battlefield 6'nın sistem gereksinimleri

    Reklam
    Avatar photo

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.