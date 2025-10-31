Samsung, Galaxy S26’nın Exynos 2600 çipiyle geleceğini doğruladı

Reklam

Samsung, önümüzdeki yılın amiral gemisi modellerinde Exynos işlemcilerinin rekabet gücünü artıracağını bildirdi.

Şirketin Galaxy S26 serisinde yer alacak Exynos 2600 çipi için resmi onay geldi.

Yeni Exynos 2600 işlemcisi, Samsung Foundry'nin 2 nanometre (nm) süreciyle üretilecek.

Samsung, kendi bünyesinde geliştirdiği Exynos işlemcilerinin Galaxy S26 serisine geri döneceğine dair bu hafta güçlü bir ipucu ile karşımıza çıktı. Güney Koreli şirket, bu yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklarken, aynı zamanda 2026 yılında “amiral gemisi modeller için Exynos işlemcisinin rekabet gücünü artıracağını” belirtti.

SamMobile’a göre “amiral gemisi modeller” ifadesi büyük olasılıkla Galaxy S26 serisine bir gönderme. Kaynaklar, Galaxy Z Flip 7 gibi diğer üst düzey modellerin de bu yıl Exynos’a geçtiğini belirtiyor. Rapor, markanın bir sonraki üst düzey çipi olan Exynos 2600’ün şirket için merkezi bir odak noktası olacağı beklentilerini güçlendiriyor.

Samsung Exynos 2600 çipi neler sunacak?

Ortaya çıkan dedikodular, Exynos 2600’ün Samsung Foundry’nin 2 nanometre (nm) üretim süreciyle üretileceğini gösteriyor. Çipin dahili mimarisinin de sağlam olması bekleniyor.

Yüksek performans vaadiyle gelecek işlemcinin on çekirdekli bir ARM C1 serisi CPU kullanması ve AMD ile iş birliğini sürdürerek RDNA mimarisine dayalı bir Xclipse 950 GPU sunması bekleniyor.

Bu raporlara göre, çip yapay zeka işleme konusunda gerçekten mükemmel yetenekleri bünyesinde barındıracak. Exynos 2600’ün NPU’sunun, Apple’ın A19 Pro’sundan altı kat daha fazla performans sağladığı bildiriliyor.

Sızdırılan kıyaslamalarda, Exynos 2600’ün Apple’ın çipini yüzde 15 (çok çekirdekli CPU) ve yüzde 75’e kadar (GPU) geride bıraktığı bildiriliyor. Aynı testlerin, rakibi Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5’e göre bir NPU’nun yüzde 30 daha hızlı ve GPU’nun yüzde 29 daha üstün olduğunu gösterdiği bildiriliyor.

Söylentilere göre dağıtım stratejisi değişecek. Galaxy S26 ve S26 Plus yalnızca Exynos 2600 kullanacak. S26 Ultra da çoğu pazarda şirket içi yongayı kullanacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5, ABD, Çin ve Japonya gibi bölgelerle sınırlı olacak.