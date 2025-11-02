Menüyü Kapat
    A101’den Samsung Galaxy S24 Ultra için 23.500 TL indirim

    Samsung'un geçen yılki amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S24 Ultra, 23 bin 500 TL indirim fırsatı ile A101'e geldi.
    Galaxy S24 Ultra
    • Samsung Galaxy S24 Ultra bu hafta 23 bin 500 TL indirimle A101'e geldi.
    • Aynı zamanda daha uygun fiyatlı Galaxy A35 ve A17 modelleri de avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunulmaya başlandı.
    • A101 ayrıca performans canavarı iPhone 15'i de cazip bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkarıyor.

    A101 Ekstra Aldın Aldın fırsatları listesinde Samsung’un performans canavarı cihazları dikkat çekiyor. Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Galaxy S24 Ultra, güçlü donanımıyla 23 bin 500 TL’lik büyük bir indirimle tüketicilere sunuluyor.

    A101 bu hafta Galaxy S24 Ultra‘nın yanı sıra uygun fiyatlara sahip iki Samsung modelini daha listeliyor. Galaxy A35 ve Galaxy A17 modelleri de avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Peki ya cihazların indirimli fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

    Galaxy S24 Ultra’nın indirimli A101 fiyatı ne kadar?

    Samsung’un geçen yılki amiral gemisi telefonu şu anda markanın resmi internet sitesinde 256 GB’lık sürümüyle 82 bin 499 TL’den listeleniyor. Cihazın renk seçenekleri arasında tamamı titanyum kaplamaya sahip Gri, Siyah, Mor ve Sarı opsiyonları bulunuyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra

    A101’e gelen Galaxy S24 Ultra’nın indirimli fiyatı ise 58 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle tüketiciler için 23 bin 500 TL indirim avantajı sağlanıyor. Kullanıcılar 2 yıl garanti imkanından yararlanabiliyor.

    A101’in haftalık kataloğunu incelediğimizde, iki farklı Samsung modeli daha karşımıza çıkıyor. Galaxy A36 modeli 17 bin 899 TL‘den sunuluyor. Giriş seviyesi Galaxy A17 ise 11 bin 499 TL‘den tüketicilere hitap ediyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra indirim

    Samsung modellerinin yanı sıra A101 ayrıca iPhone 15 için de cazip bir indirim avantajı sunuyor. Performans canavarı Apple telefonu 49 bin 799 TL’den listeleniyor. Son olarak bütçe dostu Realme C63 modeli 7 bin 999 TL’ye satılıyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri

    • Boyutlar: 79 X 162,3 X 8,6 mm
    • Ağırlık: 233 gram
    • Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
    • Arka kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7
    • Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

    Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

