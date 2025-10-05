Webmasto Hafta Özeti (29 Eylül – 5 Ekim 2025)

Teknoloji gündeminde bu hafta üst üste birçok dijital platformdan gelen zam haberleriyle haftaya başladık. Bunun yanı sıra yapay zekadan sosyal ağlara, akıllı telefonlardan oyun endüstrisine kadar pek çok önemli gelişmeye tanıklık ettik. Haftanın öne çıkan haberlerini bu içeriğimizde sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (29 Eylül – 5 Ekim 2025)

29 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Spotify abonelik ücretleri zamlandı

Spotify Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 66 oranında zam getirdi. Ekim ayından itibaren platform, 60 TL’lik “Bireysel” paketini 99 TL’ye çıkardı. Daha önceki fiyatı 33 TL olan “Öğrenci” paketiyse 55 TL’ye yükseldi.

Elon Musk, 500 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Elon Musk, tarihte 500 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu. Bu dikkat çekici rekor, Tesla ve SpaceX hisselerindeki rekor yükseliş sayesinde geldi.

Electronic Arts, 55 milyar dolara satıldı

Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık bir anlaşmayla el değiştirdi. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners’tan oluşan bir konsorsiyum, ünlü oyun şirketini satın aldı. Bu işlem, tarihteki en büyük nakit satın alma olarak kayıtlara geçti.

Google’ın logosu yenilendi

Google’ın yeni logosu resmen duyuruldu. Daha parlak bir görünüme kavuşan logo, küçük ama etkili değişiklikler içeriyor. Yenilenen görünüm, “yapay zeka çağını” öne çıkarıyor.

OpenAI’dan TikTok rakibi sosyal ağ: Sora

OpenAI bu hafta Sora 2 modelini yayınladı. Şirket ayrıca TikTok ile rekabet etmeye odaklanan yeni sosyal ağını kullanıma sundu. Sora adlı uygulama şimdilik yalnızca iPhone’larda kullanılabiliyor. İlk olarak ABD ve Kanada’da kullanıma açılan uygulamanın yakında Türkiye’ye ve Android cihazlara da ulaşması bekleniyor.

Artık her Çarşamba sinema biletleri 120 TL olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemaseverler için yıl sonuna kadar geçerli olacak önemli bir kampanya duyurdu. Çarşamba günleri “Sinema Günü” olarak belirlendi. Çarşambaları anlaşmalı tüm salonlarda bilet fiyatlarının 120 TL’den sunulacağı açıklandı.

Discord’un müşteri hizmetleri siber saldırıya uğradı

Discord, üçüncü taraf müşteri hizmetleri sağlayıcısının hack saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Şirket, “sınırlı sayıda kullanıcının” bu saldırıdan etkilendiğini bildirdi. Saldırıdan etkilenen kullanıcıların bazı özel verileri ele geçirildi.

Microsoft Office simgeleri yenilendi

Microsoft, Office uygulamalarının simgelerini 2018’den bu yana ilk kez yeniledi. Özüne sadık kalan ikonlar artık daha canlı renkler ve katmanlı bir görünüme kavuştu. Modern bir estetik dönüşüm sunan uygulamalar, “yapay zeka çağına” ayak uydurmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı, Google yetkilileriyle görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü. Toplantıda, Türkiye’nin dijital tanıtım markası GoTürkiye masaya yatırıldı. Platformun başarısı ve gelecekteki potansiyel iş birlikleri ele alındı.

YouTube, “sansür” nedeniyle Trump’a para cezası ödeyecek

Donald Trump’ın teknoloji devlerine açtığı davalardan biri olan YouTube davası uzlaşmayla sonuçlandı. YouTube, 2021 yılında ABD Başkanı Trump’ın açtığı davada uzlaşarak toplam 24,5 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti. Uzlaşma ile birlikte Trump’ın Meta, X ve YouTube’a karşı açtığı üç ayrı dava da sonuçlanmış oldu.

ChatGPT’ye alışveriş özelliği eklendi

OpenAI, ChatGPT ile konuşurken alışveriş yapmanızı sağlayan Instant Checkout (Anında Ödeme) özelliğini duyurdu. E-ticarette yeni bir döneme işaret eden bu yenilik şimdilik yalnızca ABD’de kullanılabiliyor. OpenAI bu özellik için Stripe, Etsy ve Shopify gibi e-ticaret devleriyle iş birliği yapıyor.

iPhone 11 Pro Max “vintage” listesine girdi

Apple, iPhone 11 Pro Max ve tüm Apple Watch Series 3 modellerini “Vintage Ürünler” listesine ekledi. Listeye giren cihazların servis ve parça desteği, stok durumuna bağlı olarak kısıtlanmış oluyor.

Disney+ Türkiye abonelik fiyatları yükseldi

Disney+ bugün Türkiye’de zam kararını duyurdu. 164,90 TL’lik reklamlı paket yüzde 51 zamla 249,90 TL’ye yükseldi. Reklamsız üyelik seçeneği ise 349,90 TL’den 449,90 TL’ye çıktı.

OpenAI, 500 milyar dolar değere ulaştı

OpenAI, finans dünyasında tarihi bir başarıya imza attı. 500 milyar dolar değere ulaşan şirket, teknoloji dünyasında zirveye yerleşti. Bu dikkat çeken başarı, insanların yapay zekaya olan ilgisini de net bir şekilde bizlere gösteriyor.

Eylül 2025’in en güçlü telefonları belli oldu

Yeni amiral gemisi Xiaomi 17 serisi, Eylül 2025’te en güçlü amiral gemisi telefonlar listesinde ilk üçe oturdu. Xiaomi 17 Pro Max olağanüstü performansıyla zirveye çıktı. Orta seviye telefon pazarına yönelik listede ise birinciliği Redmi Turbo 4 üstleniyor.

PlayStation 5, en karlı Sony konsolu oldu

Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino, PS5’in yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı. PlayStation 5’in çıkışından bu yana şirkete 136 milyar dolar kazanç sağladığı ifade edildi.

iPhone Air satışlarda serinin gerisinde kaldı

iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in üretim bandı artırıldı. Analistler bu cihazlar için olumlu sinyaller verirken, seride yer alan bir modelin ise beklentileri karşılayamadığına işaret ediyor. Ultra ince iPhone Air, serinin diğer modellerine göre daha az satıyor.

Xbox Cloud Gaming’in ücretsiz versiyonu geliyor

Microsoft’un radikal bir kararla Xbox Cloud Gaming’in ücretsiz bir sürümünü sunacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre şirket, reklam destekli seçeneği ek ücret ödemeden oyuncularla buluşturmayı planlıyor.

AI destekli tarayıcı Comet ücretsiz sunuldu

Perplexity, Comet’i herkes için ücretsiz hale getirdi. Yapay zeka destekli internet tarayıcısı şimdiye dek yalnızca pahalı abonelik paketlerinde kullanılabiliyordu. Yeni tarayıcı, geleneksel arama motorları gibi link listeleri sunmak yerine AI desteğiyle sorulara doğrudan yanıt veriyor.

Xiaomi 17 ailesi satış rekoru kırdı

Xiaomi 17 serisi Çin’de büyük bir ilgiyle karşılandı. Cihaz kısa sürede 1 milyon satış bandını geçerek dikkatleri üzerine çekti. Performans canavarı telefonların üretim hacmi artırıldı.

Brave aylık 100 milyon kullanıcıyı aştı

Brave tarayıcısı aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. Bu önemli kilometre taşı, Chrome gibi pazar devlerine karşı güçlü bir alternatifin doğduğuna işaret ediyor.